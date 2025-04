Chủ tịch Perez 'troll' Figo về tương lai Ancelotti

Thảm đỏ lễ trao giải Laureus 2025 bỗng nhiên biến thành "sân khấu" của một màn tung hứng đầy duyên dáng giữa hai biểu tượng quyền lực của Real Madrid - Chủ tịch Florentino Pérez và cựu siêu sao Luis Figo.

Tất cả bắt đầu khi Figo đang chật vật trả lời câu hỏi "nóng" từ đám đông phóng viên về tương lai của HLV Carlo Ancelotti tại Santiago Bernabeu. Đúng lúc cựu tiền vệ Bồ Đào Nha đang "đi trên dây", Chủ tịch Real Madrid, Florentino Pérez bất ngờ xuất hiện như một vị cứu tinh.

"Chủ tịch, Chủ tịch!" , Figo nhanh trí gọi lớn, với niềm hy vọng chuyển "quả bóng nóng" sang cho người đứng đầu Real Madrid. "Mọi người đang hỏi về tương lai của Ancelotti đấy, ngài có thể giải thích được không?".

Đám đông phóng viên lập tức hướng micro và camera về phía Pérez, chờ đợi một tuyên bố chính thức từ người nắm trong tay quyền quyết định số phận của "Carletto". Tuy nhiên, thay vì đưa ra câu trả lời thẳng thắn, vị chủ tịch 78 tuổi - nổi tiếng với những nước cờ bất ngờ trong thế giới bóng đá - chỉ mỉm cười bí hiểm và "troll" ngược lại huyền thoại của mình.

"Anh còn bận tâm về Ancelotti làm gì, Luis? Tôi nhớ là anh đã nghỉ hưu từ lâu rồi mà", Pérez đáp lại với nụ cười tinh quái, khiến cả hội trường bật cười trước màn đối đáp duyên dáng.

Bất ngờ bị "phản đòn", Figo chỉ biết cười lớn và chấp nhận thất bại trước màn né tránh khéo léo của Chủ tịch Real Madrid. Phản ứng của cả hai tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi lễ.

Dù không giải đáp được thắc mắc về tương lai của Ancelotti, màn tương tác hiếm hoi này cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa ban lãnh đạo Real Madrid và các huyền thoại của đội bóng. Đồng thời, nó cũng phản ánh phong cách quản lý kín tiếng nhưng không kém phần hài hước của Florentino Pérez.

Tương lai của Ancelotti tại Real Madrid vẫn là một câu hỏi lớn khi mùa giải đang dần khép lại. Nhưng có một điều chắc chắn: dù quyết định cuối cùng là gì, Florentino Pérez vẫn sẽ giữ bí mật đến phút chót - và có lẽ sẽ còn "trêu chọc" thêm một vài huyền thoại nữa trên con đường đó.

