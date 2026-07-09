Vì sao PSG có Vitinha 'siêu hạng', còn Bồ Đào Nha thì không?

Vitinha và Joao Neves vẫn chuyền bóng chính xác như thường lệ, nhưng những đường chuyền ấy không còn tạo ra đột biến như khi họ khoác áo PSG.

PSG kiểm soát bóng 67%, dâng cao 80,6 lần mỗi trận — bỏ xa con số 58,4% và 64,2 lần của tuyển Bồ Đào Nha.

Trong màu áo PSG, Vitinha và Joao Neves là hai trong những tiền vệ đáng sợ nhất châu Âu: nhanh, pressing tốt, luôn có mặt đúng chỗ để giữ nhịp và đẩy đội hình lên cao. Nhưng khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup, cả hai bỗng trở nên nhạt nhòa hơn hẳn. Nhìn vào phong độ ấy, nhiều người đặt câu hỏi liệu hai tiền vệ này có đang sa sút.

Dữ liệu thống kê lại kể một câu chuyện khác. Vấn đề không nằm ở bản thân Vitinha hay Joao Neves, mà ở cách tuyển Bồ Đào Nha vận hành lối chơi so với PSG. Trên thực tế, độ chính xác chuyền bóng của cả hai còn tăng lên khi thi đấu cho đội tuyển, nhưng giá trị của những đường chuyền đó lại giảm rõ rệt.

PSG tấn công sắc bén hơn hẳn tuyển Bồ Đào Nha

PSG kiểm soát bóng nhiều hơn tuyển Bồ Đào Nha, đạt 67% so với 58,4%, đồng thời tiến vào phần sân đối phương thường xuyên hơn hẳn. Quan trọng hơn, đội bóng Paris có nhiều pha chạm bóng trong vòng cấm hơn, nhiều cú dứt điểm hơn, và tạo ra nhiều bàn thắng kỳ vọng hơn. Mỗi pha tấn công của họ đều được hỗ trợ tốt hơn, có nhiều đồng đội xung quanh hơn, nên nguy hiểm hơn hẳn.

Điều đáng chú ý là tuyển Bồ Đào Nha không hề thiếu khả năng tấn công, thậm chí còn dâng cao và đưa bóng vào một phần ba sân cuối cùng nhiều hơn cả PSG. Nhưng dâng cao không đồng nghĩa với nguy hiểm. Thiếu sự kết nối giữa các tuyến khiến Bồ Đào Nha giữ bóng nhiều mà không tạo ra được sự áp đảo thực sự trước khung thành đối phương.

Trường hợp của Vitinha là ví dụ rõ nhất cho khoảng cách này. Ở PSG, anh trung bình thực hiện hơn 10 đường chuyền xuyên phá hàng phòng ngự mỗi trận, nhưng khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, con số đó chỉ còn hơn 3 lần. Số lần anh rê bóng qua người thành công cho tuyển là con số 0 tròn trĩnh, trong khi ở PSG trung bình gần 3 lần mỗi trận.

Từ 10,1 đường chuyền xuyên phá mỗi trận ở PSG, Vitinha tụt xuống chỉ còn 3,71 lần khi khoác áo tuyển.

Một chi tiết quan trọng khác là tần suất Vitinha được đặt vào những tình huống áp lực cao, nơi anh vốn tỏa sáng nhất ở Paris. Số đường chuyền anh thực hiện dưới áp lực cao giảm hơn ba lần so với khi khoác áo PSG. Điều này không phản ánh việc Vitinha xử lý kém hơn khi bị gây áp lực, mà cho thấy đội tuyển đơn giản là không đưa anh vào những tình huống cường độ cao thường xuyên như câu lạc bộ vẫn làm.

Dù vậy, tần suất di chuyển không bóng của Vitinha không hề giảm khi chơi cho tuyển. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở ý chí hay thể lực. Vấn đề nằm ở việc những pha di chuyển đó ít khi dẫn tới việc anh được nhận bóng hay tạo ra cơ hội thực sự.

Joao Neves đánh mất sự sắc bén

Joao Neves cũng cho thấy xu hướng tương tự Vitinha. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh tăng lên khi khoác áo tuyển, nhưng khả năng tạo ra cơ hội lại giảm rõ rệt. Số cơ hội anh tạo ra mỗi trận giảm gần một nửa so với ở PSG.

Về khả năng rê bóng, sự sa sút gần như tuyệt đối. Số lần anh rê bóng qua người thành công khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha bằng 0, trong khi ở PSG anh vẫn đều đặn thực hiện được những pha đi bóng như vậy. Số hậu vệ bị anh vượt qua bằng đường chuyền cũng giảm đáng kể so với thời gian khoác áo PSG.

Tại PSG, Joao Neves không đơn thuần là một tiền vệ chuyền bóng. Anh rê bóng, loại bỏ đối thủ và tăng tốc những đợt tấn công. Ở tuyển Bồ Đào Nha, Joao Neves trở thành một mắt xích an toàn hơn trong khâu luân chuyển bóng, nhưng đội bóng lại mất đi chính sự sắc bén mà anh từng mang lại.

Chuyền chính xác hơn (96,1% so với 91,2%) nhưng tạo cơ hội giảm gần một nửa — nghịch lý của Neves ở tuyển Bồ Đào Nha.

Giống Vitinha, tỷ lệ thành công của Joao Neves khi chịu áp lực gần như không đổi so với ở PSG. Nhưng số lần anh thực sự được đặt vào những tình huống áp lực cao lại giảm mạnh so với khi khoác áo câu lạc bộ. Đây là minh chứng rõ ràng rằng vấn đề nằm ở tần suất tham gia, không phải ở chất lượng xử lý.

Nhìn chung, dữ liệu không cho thấy dấu hiệu nào của sự sa sút phong độ ở cả Vitinha lẫn Joao Neves. Cả hai vẫn chuyền bóng chuẩn xác, vẫn di chuyển không ngừng nghỉ như thường lệ. Điều thay đổi là bối cảnh xung quanh họ, khi tuyển Bồ Đào Nha chưa tái tạo được hệ thống từng giúp hai ngôi sao này thống trị châu Âu trong màu áo PSG.