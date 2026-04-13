Vì sao phim có Lương Thế Thành, Ngân Hòa gây bức xúc

Bộ phim Bóng ma hạnh phúc đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội những ngày qua. Tác phẩm quy tụ Lê Phương, Lương Thế Thành và Ngân Hòa liên tục vấp phải ý kiến trái chiều vì loạt tình tiết bị cho là phi lý, cường điệu. Dẫu vậy, nghịch lý nằm ở chỗ càng gây bức xúc, phim lại càng thu hút lượng người xem lớn.

Câu chuyện xoay quanh gia đình Thanh Mai (Lê Phương đảm nhận) và Dũng (Lương Thế Thành), với mô-típ quen thuộc: Người vợ hy sinh sự nghiệp để vun vén tổ ấm, trong khi người chồng sa vào mối quan hệ ngoài luồng.

Từ một gia đình êm ấm, hạnh phúc với 2 người con, sự xuất hiện của Như Trang (Ngân Hòa) trở thành chất xúc tác đẩy mọi mâu thuẫn trong gia đình Thanh Mai lên cao trào. Vốn là người được cưu mang, giúp đỡ, Như Trang dần bộc lộ tham vọng chiếm đoạt, thách thức vị trí của Thanh Mai trong chính ngôi nhà của cô.

Kịch bản cũ kỹ

Bóng ma hạnh phúc tiếp tục khai thác đề tài gia đình và ngoại tình - mô-típ quen thuộc và có phần cũ kỹ của các phim truyền hình Việt. Câu chuyện xoay quanh Thanh Mai - người phụ nữ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để lui về chăm lo tổ ấm, toàn tâm toàn ý vì chồng con. Bi kịch bắt đầu khi cô giúp đỡ Như Trang và cho cô gái này sống chung nhà.

Từ đây, cuộc sống gia đình Thanh Mai dần rạn nứt. Dũng nảy sinh quan hệ ngoài luồng với Như Trang, trong khi cô gái trẻ liên tục có những hành động ngầm thách thức, thể hiện sự đố kỵ với những gì Thanh Mai đang có.

Hình ảnh Lê Phương và Lương Thế Thành trong phim mới. Ảnh: NSX.

Dù nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, Thanh Mai vẫn lựa chọn cách ứng xử nhẹ nhàng, thậm chí khi quyết định để Như Trang dọn ra ngoài sống riêng, cô còn chu cấp tiền sinh hoạt và tiền nhà.

Chi tiết này xuất phát từ quá khứ khi Thanh Mai từng nhận được sự giúp đỡ của mẹ Như Trang thời còn là sinh viên, đồng thời mang theo lời trăn trối của bà trước khi qua đời. Tuy nhiên, cách xử lý này lại khiến không ít khán giả cảm thấy bức xúc, cho rằng nhân vật quá nhẫn nhịn và thiếu thực tế.

Trong khi đó, mối quan hệ sai trái giữa Dũng và Như Trang vẫn tiếp diễn. Bất chấp sự quan tâm của Thanh Mai, Như Trang không những không cảm kích mà còn tỏ thái độ, thậm chí coi những lời khuyên của Mai là sự dạy đời. Nhân vật này được xây dựng với quan điểm sống cực đoan là sẵn sàng giành lấy thứ mình muốn, không cần quan tâm đúng sai.

Những tập gần đây, nội dung phim tiếp tục đẩy cao mâu thuẫn bằng loạt tình tiết gây tranh cãi. Đỉnh điểm là Dũng và con trai cùng có tình cảm với Như Trang. Khi phát hiện, Dũng tức giận, cấm con yêu đương với lý do phải tập trung học hành.

Bên cạnh đó là một số tình tiết khác được cho là vô duyên, phi lý, chẳng hạn con gái Mai liên tục khen Trang xinh đẹp trước mặt mẹ, thậm chí bắt bố so sánh ngoại hình 2 người phụ nữ hay cảnh Như Trang đi ngược chiều thang cuốn rồi hoảng loạn để Dũng lao vào “giải cứu”. Những tình huống này bị nhận xét là cũ kỹ và có phần làm quá.

Cách xây dựng tính cách nhân vật và xử lý tình huống khiến bộ phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả thừa nhận họ cảm thấy ức chế khi theo dõi, song vẫn tiếp tục xem để biết diễn biến tiếp theo. Sự bức xúc này thậm chí còn lan sang đời thực khi hai diễn viên Ngân Hòa và Lương Thế Thành phải nhận nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Trước phản ứng từ công chúng, Ngân Hòa lên tiếng cho biết cô nhận thấy sự khác biệt rõ rệt khi đảm nhận vai chính diện và phản diện. Ngân Hòa viết: “Khi tôi đóng vai chính diện, họ khen tôi xinh gái, đáng yêu, tích cực ‘đẩy thuyền’ với nam chính. Khi tôi đóng vai phản diện, họ chê tôi xấu, mắt tam bạch, lé kim”.

Lý do vẫn hút khán giả

Có thể nói Bóng ma hạnh phúc là một trong những bộ phim truyền hình được quan tâm nhất hiện nay. Các nền tảng mạng xã hội ngập tràn nội dung liên quan đến bộ phim này.

Một cảnh hậu trường phim. Ảnh: FBNV.

Các bài viết, video liên quan đến phim liên tục thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Không ít tài khoản tham gia sáng tạo nội dung xoay quanh tình huống, nhân vật trong phim, góp phần đẩy độ phủ sóng.

Lý do có thể là đề tài gia đình luôn gần gũi với mọi người xem. Chưa kể, sau chặng đường 25 tập, khán giả tò mò kết cục của kẻ phản bội Dũng lẫn kẻ ngoại tình Như Trang và cách Mai “phản công” sẽ ra sao.

Bên cạnh đó, diễn xuất của các diễn viên đều tự nhiên, tròn trịa, làm tốt vai trò của họ trong bộ phim.

Nói về đề tài ngoại tình trên truyền hình và phim ảnh, Philstar từng nhận định đây là chủ đề phổ biến vì nó tạo ra những xung đột kịch tính, tình tiết cảm xúc mạnh mẽ và khám phá những khuyết điểm phức tạp của con người. Do đó, nó trở thành yếu tố thu hút khán giả hiệu quả. Nó đóng vai trò như một cốt truyện gay cấn, từ chuyện tình lãng mạn nồng cháy đến những rắc rối đầy kịch tính mà người xem thấy vừa hấp dẫn vừa dễ đồng cảm.

Thường thì, việc ngoại tình được đưa vào các tác phẩm truyền hình để gây sốc. Một bộ phim hấp dẫn cần sự sáng tạo, nhưng phần lớn các nhà biên kịch lại dựa vào một mô-típ quen thuộc để thu hút khán giả: tạo kịch tính thông qua sự không chung thủy, The Searchlight chỉ ra.

Trường hợp của Bóng ma hạnh phúc phản ánh rõ nghịch lý quen thuộc của phim truyền hình. Nội dung có thể gây khó chịu, thậm chí bị chỉ trích, nhưng vẫn đạt hiệu quả về mặt người xem. Chính sự giằng co giữa bức xúc và tò mò đã giữ chân khán giả, khiến bộ phim tiếp tục duy trì độ nóng trên các nền tảng.

Tuy nhiên, The Searchlight cũng nhấn mạnh khi các nhà biên kịch sử dụng nội dung này một cách hời hợt, nó sẽ không để lại ấn tượng lâu dài trong cốt truyện. Khi bị lạm dụng hoặc khai thác hời hợt, mô-típ này dễ trở nên nhàm chán, thiếu chiều sâu.