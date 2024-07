Vì sao Noo Phước Thịnh mất vị thế, giảm mạnh sức hút?

"Đùa anh đau đấy" được Noo Phước Thịnh phát hành cách đây không lâu có lượt xem khá thấp so với vị thế của nam ca sĩ. Ca khúc bị ảnh hưởng bởi sức nóng từ 2 chương trình anh trai.

Đùa anh đau đấy của Noo Phước Thịnh chỉ đạt 494.000 lượt xem sau khoảng 5 ngày ra mắt. Đây là con số đáng báo động với một ngôi sao hàng đầu, có khoảng 15 năm hoạt động tại thị trường âm nhạc như Noo Phước Thịnh. Có nhiều lý do dẫn đến thành tích ảm đạm này. Đầu tiên, thời điểm Noo Phước Thịnh phát hành mạo hiểm và quan trọng hơn cả là chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

Bất lợi của Noo Phước Thịnh

Thời điểm này, sự trở lại của bất kỳ ca sĩ nào đều có thể bị ảnh hưởng. Sức nóng của 2 chương trình Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai đang quá lớn. Mọi chủ đề liên quan tới các anh trai trong 2 chương trình kể trên, kể cả hình ảnh, video thời bé đang chiếm hoàn toàn sự quan tâm, chú ý của công chúng. Giữa lúc này, Noo Phước Thịnh trở lại và chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Cũng trong tối Noo Phước Thịnh tung ra MV Đùa anh đau đấy, ồn ào giữa Hoàng Thùy và Miss Universe Vietnam 2024 có diễn biến mới. Chỉ với việc tung ra ảnh chụp màn hình tin nhắn có nhắc tới “Thanh Hang”, được cho là Thanh Hằng, Hoàng Thùy đã làm bùng nổ sự bàn tán, tranh cãi trên mạng xã hội. “Cuộc chiến” giữa Hoàng Thùy với Dược sĩ Tiến, Hương Giang, Valentin Trần vốn đã nóng suốt nhiều ngày trước đó. Nay thêm sự xuất hiện của siêu mẫu hạng A như Thanh Hằng, việc thâu tóm cộng đồng mạng là dễ hiểu.

Anh trai "say hi" nhiều tuần là chủ đề âm nhạc được bàn tán nhiều nhất. Ảnh: NSX.

Theo YouNetMedia, trong thống kê chủ đề âm nhạc hot nhất mạng xã hội tuần qua, tính tới chiều 22/7, tức quãng thời gian Đùa anh đau đấy được phát hành, Anh trai “say hi” vẫn dẫn đầu với hơn 174.000 thảo luận. Anh trai vượt ngàn chông gai đứng thứ 2 với 75.000 thảo luận. Vị trí thứ 3 thuộc về Rap Việt (22.000 lượt thảo luận) dù chương trình này chỉ vừa casting. Đùa anh đau đấy đứng hạng 4 với lượt thảo luận khiêm tốn so với vị trí đầu tiên là khoảng 10.000.

Chưa kể thời điểm Đùa anh đau đấy ra mắt, Đen vừa có MV mới, Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng vẫn còn nhiệt, trong khi Karik tung album quan trọng trong sự nghiệp. Những đối thủ mạnh như trên phần nào làm sự chú ý khán giả dành cho Noo Phước Thịnh càng phân tán.

Trước Đùa anh đau đấy, Noo Phước Thịnh có gần 4 năm không ra MV mới. Không kể tới Đùa anh đau đấy thì MV gần nhất của Noo Phước Thịnh là Em đã thương người ta hơn anh được ra mắt từ 9/9/2020.

Quãng thời gian đó đủ để một gương mặt mới như Wren Evans có bản hit Thích em hơi nhiều, sau đó là MV Gặp may, Cơn đau, album LoiChoi với hit Call Me, Từng quen và một show thực tế. Cũng quãng thời gian đó, nhiều gương mặt trẻ, đặc biệt HIEUTHUHAI, tlinh… dần chiếm lĩnh thị trường và hình thành một thế hệ ca sĩ mới “quyền lực”.

Giữa lúc đó, Noo Phước Thịnh im ắng. Anh vẫn tham gia các sự kiện âm nhạc nhưng lại không có sản phẩm mới và cũng gần như không xuất hiện trên các chương trình thực tế. Sự khác biệt đó khiến Noo Phước Thịnh khó tránh khỏi tình huống mất nhiệt.

Quá nhiều điểm bất lợi khiến lần trở lại của Noo Phước Thịnh không những không thành công như kỳ vọng mà còn khá ảm đạm về thành tích.

MV của Noo Phước Thịnh đầu tư về mặt hình ảnh nhưng âm nhạc chưa thỏa mãn sự mong đợi của khán giả. Ảnh: FBNV.

Âm nhạc gây thất vọng

Noo Phước Thịnh liều lĩnh nhảy vào “tâm bão” của 3 chương trình âm nhạc và các drama trên mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, để có thể “đối chọi” trực tiếp với Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” hay Sơn Tùng, Karik, Đen, sản phẩm của Noo Phước Thịnh phải đủ hấp dẫn. Tuy nhiên, qua lượt xem và phản ứng từ khán giả, dường như những gì Noo Phước Thịnh thể hiện ở Đùa anh đau đấy là chưa đủ.

Noo Phước Thịnh từng nổi bật ở những ca khúc pop, ballad với chất giọng tình cảm, ấm áp. Lần này, với Đùa anh đau đấy, Noo Phước Thịnh làm mới bản thân với ca khúc thuộc thể loại synthwave, dòng nhạc thịnh hành trên thế giới từ nhiều năm qua. Mọi sự thay đổi trong âm nhạc đều đáng ghi nhận và đánh giá cao.

Đáng tiếc, Đùa anh đau đấy là một bài hát khá đơn giản, an toàn từ bố cục tới giai điệu, lại thiếu đi cao trào, bùng nổ nên không có “đất” để Noo Phước Thịnh phô diễn giọng hát. Chưa kể, việc phủ auto-tune lên giọng hát để phù hợp với một ca khúc synthwave cũng làm giọng hát của nam ca sĩ mất đi cảm xúc.

Đùa anh đau đấy có giai điệu dễ nghe, đoạn chorus khá bắt tai nhưng nội dung ca khúc mờ nhạt, nhiều câu từ được nhận xét non, trẻ con. Cộng thêm cấu trúc hai verse giống hệt nhau, đoạn drop cũng không đặc biệt, Đùa anh đau đấy khó tạo cảm giác ấn tượng hay bất ngờ cho khán giả, thậm chí có thể gây nhàm chán sau vài lần nghe.

Đùa anh đau đấy thậm chí khiến không ít khán giả liên tưởng tới Ngôi sao cô đơn của Jack. Có thể thấy lý do dẫn đến sự so sánh này là cả hai cùng thể loại âm nhạc và khi mới ra mắt, Ngôi sao cô đơn cũng được cho là lấy ý tưởng từ bản hit của The Weeknd.

Cụ thể, một khán giả nhận xét: "Sao em thấy bài hát chưa đủ đô với tên tuổi của anh. Nó chưa thực sự bùng nổ về chất nhạc như em kì vọng. Có một điều em muốn nói thật, sáng tác lần này của TUNO giống hệt bài Ngôi sao cô đơn của Jack".

Noo Phước Thịnh đáp: "Cảm nhận mỗi người mỗi khác, anh ra nhạc anh nghe, anh thích, anh trân trọng, anh háo hức gửi đến khán giả. Hay dở là chuyện bình thường, anh tôn trọng mọi ý kiến".