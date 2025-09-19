Vì sao nói thịt đỏ là kẻ thù của trái tim?

Các loại thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, chứa lượng cholesterol khá cao. Lượng cholesterol trong cơ thể bị dư thừa trong thời gian dài, sẽ gây nên nhiều bệnh về tim mạch.

Các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn quá nhiều thịt đỏ. Ảnh minh họa: L.N.

Trước năm 2015, chỉ dẫn khẩu phần ăn hàng ngày của Mỹ khuyến cáo rằng cơ thể không nên dung nạp quá 300 mg lượng cholesterol mỗi ngày (tương đương với 1,5 quả trứng). Các hướng dẫn mới nhất về lương thực không còn hạn chế lượng cholesetrol mà cơ thể có thể thu nạp nữa. Vì vậy, nhiều thông tin khác nhau đã được đăng tải ào ào, đòi “khôi phục” cholesterol.

Nếu bạn vì thông tin này mà bỏ qua cảnh báo trước đó về lượng cholesterol nên dung nạp mỗi ngày, bạn sẽ phải hối hận. Cholesterol là một thành phần tất yếu của tế bào động vật. Vì vậy, nó tồn tại trong các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật và chỉ có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Vì sự thiết yếu của cholesterol nên tất cả các loài động vật, kể cả con người đều có thể tổng hợp 100% cholesterol mà cơ thể cần. Kỹ thuật cốt lõi phải nắm trong tay chính mình. Nếu cơ thể chúng ta không thể tổng hợp được cholesterol, chỉ cần hai ngày không ăn thức ăn có chứa cholesterol, chúng ta sẽ chết đói.

Không may là cơ thể con người không có khả năng phân giải cholesterol và chỉ có thể đào thải chúng thông qua những con đường phức tạp. Vì vậy, trong trường hợp có thể hoàn toàn tự tổng hợp được đủ mà lại nạp thêm một lượng lớn chất này, cơ thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ thừa cholesterol.

Mối quan hệ giữa cholesterol trong máu cao với bệnh xơ vữa động mạch, các bệnh tim mạch và mạch máu não đã rất rõ ràng. Ba nghiên cứu lâm sàng lớn ở Mỹ đã theo dõi khoảng 80000 người và phát hiện ra rằng, khi chỉ số cholesterol trong máu lớn hơn 6,2 mmol/l, tỷ lệ tử vong do bệnh mạch vành gây ra cao hơn từ 1 đến 2,6 lần so với người có chỉ số cholesterol dưới 5,2 mmol/l.

Để giảm thiểu nguy cơ tăng cholesterol trong máu, 300 mg cholesterol từng được khuyến nghị là hạn mức tối đa cơ thể nên dung nạp mỗi ngày. Tuy nhiên, một nghiên cứu tổng hợp năm 2013 cho thấy, không có mối quan hệ rõ ràng giữa cholesterol trong thực phẩm và cholesterol trong máu. Vì vậy, trong báo cáo khoa học trưng cầu ý kiến "Chỉ dẫn khẩu phần ăn hàng ngày năm 2015 - 2020 của Mỹ", hạn mức ban đầu của cholesterol đã được xóa bỏ.

Cholesterol trong khẩu phần ăn hàng ngày và cholesterol trong máu thực sự không liên quan sao? Điều này thật phi logic.

Các nhà khoa học đã biết rằng những người dung nạp ít hoặc không dung nạp cholesterol trong thời gian dài, ví dụ như những người ăn chay, có lượng cholesterol trong máu thấp hơn nhiều so với những người ăn thịt trong thời gian dài. Chỉ số cholesterol của các nhóm người khác nhau giảm theo thứ tự: Ăn thịt, ăn cá, ăn chay Lacto, thuần chay.