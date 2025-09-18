Ăn tiết động vật có thực sự giúp bổ máu?

Dân gian vẫn quan niệm "Ăn gì bổ nấy". Vậy khi thiếu máu, ăn các món chế biến từ tiết động vật có thực sự giúp dưỡng huyết. Khi chế biến tiết động vật, cần lưu ý điều gì?

Tiết luộc là món ăn phổ biến, được nhiều người yêu thích. Ảnh minh họa: M.A.

Đối với đa số các chị em phụ nữ, bổ máu là nhiệm vụ lâu dài, vì trong ba mươi nǎm từ khi thiếu nữ tới lúc về già, trừ lúc mang thai, sinh nở, tháng nào cũng sẽ mất một lượng máu nhất định. Do đó, bổ máu gần như là vấn đề luôn được phái đẹp để tâm, đặc biệt là can huyết hư.

Thời nay, nhiều người đều có triệu chứng thiếu máu gan vì thói quen thường xuyên sử dụng điện thoại, máy tính và hay thức khuya. Nếu thiếu can huyết trầm trọng, chắc chắn bạn sẽ cần sử dụng thuốc.

Nhưng trong cuộc sống thường nhật, chắc chắn chúng ta không thể dùng thuốc hàng ngày để dưỡng máu gan. Do đó, ở đây tôi xin giới thiệu hai món ǎn điều hòa cơ thể rất dễ làm, nguyên liệu an toàn, một món ngọt, một món mặn để mọi người thử thực hiện.

Món đầu tiên là cháo long nhãn câu kỷ. Chỉ cần nghe tên là biết nguyên liệu chính để làm ra món ǎn này là long nhãn và câu kỷ tử, những vị thuốc được dùng trong nấu nướng mà hầu như ai cũng quen thuộc.

Long nhãn giúp dưỡng gan, dưỡng huyết, tu bổ nguyên khí. Long nhãn có tính ôn, rất bổ cho các chị em thường xuyên bị lạnh tay chân, da dẻ xanh xao, có công dựng dưỡng khí huyết, an thần, ngoài ra còn kiện tỳ, khai vị cho những người tỳ vị yếu.

Nhưng chính tính ôn của long nhãn cũng khiến nó không phù hợp cho những người hay nóng trong, đặc biệt không nên ǎn nhiều vào mùa đông khi thời tiết khô hanh.

Câu kỷ tử là thực phẩm dưỡng sinh quen thuộc đối với nhiều người. Hơn nữa, dược tính của vị thuốc này khá nhẹ, ôn hòa, có thể dùng cho những người thể chất yếu, không sử dụng được thuốc bổ có dược tính mạnh. Câu kỷ tử vừa bổ thận, dưỡng gan, vừa không gia tǎng khí uất kết trong cơ thể.

Vì câu kỷ tử tự âm tự thủy, giúp tu bổ thận âm, nhưng cũng có tính ôn nhiệt nhẹ, nên tốt cho cả thận dương. Ngoài ra, câu kỷ tử còn giúp bổ gan, làm sáng mắt, phù hợp để cải thiện tình trạng mắt khô, đau đầu, hoa mắt chóng mặt do thiếu máu, v.v.

Kết hợp long nhãn và câu kỷ tử sẽ mang lại hiệu quả dưỡng gan bổ thận tốt hơn. Khi nấu cháo, cần dùng 20g long nhãn, 20g câu kỷ tử, 100g gạo Japonica.

Sau khi rửa sạch các nguyên liệu trên, cho vào nồi với lượng nước vừa phải, để lửa to đun sôi rồi chuyển sang ninh trên lửa nhỏ, nấu tới khi nước cơm sền sệt là được. Do nhãn ngọt nên mọi người không cần thêm đường nữa.

Món ǎn thứ hai là canh cải bó xôi nấu tiết vịt. Trong Bán kinh phùng nguyên [1] viết rằng tiết vịt “có thể bổ máu giải độc”. Theo quan điểm dinh dưỡng hiện đại, tiết vịt chứa hàm lượng sắt cao, là món ǎn bổ máu hiệu quả.

Rau chân vịt là loại thực phẩm giúp dưỡng gan, ngoài ra còn có công dụng tư âm, nhuận tràng, sơ can, dưỡng huyết, do đó rất hợp cho quá trình dưỡng can huyết. Nguyên liệu gồm 150g tiết vịt (loại sơ chế sẫn), 250g cải bó xôi, muối, dầu mè.

Rửa sạch tiết vịt, cắt con chì, cải bó xôi thái thành đoạn ngắn. Sau đó bắc nồi lên bếp, đợi dầu nóng cho hành vào phi thơm, thêm nước dùng vừa đủ. Đợi nước sôi cho tiết vịt vào, đun sôi chuyển lửa vừa ninh trong 10 phút, sau đó cho rau cải vào nấu lửa nhỏ đến khi cải chín nhừ, thêm muối, dầu mè vừa ǎn.

Món ǎn này thanh đạm, có tác dụng bổ huyết, giải nhiệt, sáng mắt, nhuận tràng, phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú cũng có thể sử dụng điều độ để tránh thiếu máu. Ngoài ra, do cả hai nguyên liệu để nấu món canh này đều giúp tư âm, nhuận tràng, nên nó còn có công hiệu làm đẹp.

[1] Tác phẩm về y học đợc viết bởi nhà y học nổi tiếng thời nhà Thanh - Trương Lộ. Sách gồm bốn quyển, ghi chép về hơn bảy trǎm loại thuốc chủ yếu sử dụng trong thực tiễn lâm sàng.