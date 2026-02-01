Vì sao nói 'thái độ quan trọng hơn trình độ'?

Theo một nghiên cứu từ Đại học Harvard, để thăng quan tiến chức, tăng lương, có được vị trí làm việc như ý, 85% là do thái độ tốt, chỉ 15% là do trình độ chuyên môn.

Để có được thành công trong sự nghiệp, bạn cần có thái độ hòa nhã. Ảnh: Một cảnh trong phim 30 chưa phải là hết.

Từ xưa đến nay, người Trung Quốc luôn phân định rạch ròi khái niệm "học" và "tập". Thực tế hiện nay, điều này đi ngược lại với xã hội kiểu học tập. "Học" là chỉ lý luận, "tập" là chỉ thực tiễn, chỉ có dùng lý luận chỉ dẫn cho thực tiễn, đồng thời không ngừng phê bình và hoàn thiện lý luận trong thực tiễn, mới có thể kết hợp "học" và "tập" lại một cách hoàn mỹ, đây mới là ý nghĩa của việc học tập. Chỉ có thực sự hiểu "học tập", một người mới có thể tiến bộ.

Học tập mà chúng ta nhấn mạnh, không phải là việc đạt được tri thức một cách đơn giản, mà là năng lực học tập. "Nếu chỉ nhìn thấy những gì viết trên giấy thì chỉ là sự nông cạn, cái thâm sâu phải tự mình thể nghiệm và thực hành". Chúng ta phải học tập quan niệm, đồng thời đưa quan niệm vào thực tiễn, không ngừng ứng phó với các vấn đề trong cuộc sống thực tế. Bởi vậy, "năng lực" quan trọng hơn "tri thức".

Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều người có "học lực giỏi", nhưng lại không có "năng lực cao" tương xứng, cho dù sau khi tốt nghiệp được vào làm tại công ty danh tiếng, thì sau vài năm, có lẽ cũng không tránh được việc bị đào thải. Những điều này đều đáng để chúng ta phải suy nghĩ.

Đánh giá một người có xứng với tiêu chuẩn nhân tài hay không, không phải là nhìn học lực hay chức vụ của anh ta, mà xem anh ta có năng lực và thành tích xuất sắc hay không.

Muốn đạt được tri thức chúng ta phải có năng lực, vận dụng tri thức và sáng tạo càng cần nhiều năng lực hơn. Chỉ biết giành lấy tri thức mà không biết làm thế nào để vận dụng tri thức và sáng tạo thì không thể được gọi là học tập.

Đối với một người, sẽ thật nguy hiểm nếu chỉ biết vùi đầu học hành, mắt điếc tai ngơ trước sự thay đổi của thế giới bên ngoài, điều này sẽ chỉ khiến anh ta khép mình và tự phụ, kết quả cuối cùng chính là lạc hậu và bị đào thải.

Chúng ta học tập là để sinh tồn, để thích ứng với sự biến đổi, chỉ có nhìn nhận vấn đề bằng ánh mắt của sự phát triển và sáng tạo, mới là mục đích học tập của chúng ta. Khi chúng ta muốn có được năng lực, không thể phớt lờ sự tích lũy tri thức, năng lực giống như tòa cao ốc, cũng buộc phải xây trên móng nhà kiên cố, nếu không sẽ chỉ là tòa nhà giấy, gió thổi là đổ.

Nên hiểu như thế này: Tích lũy tri thức là nền móng, quyết định giới hạn dưới; sự vận dụng của năng lực là phát triển, quyết định giới hạn trên. Chúng ta phải nắm bằng hai tay, tức vừa coi trọng sự tích lũy tri thức, vừa chú trọng nâng cao năng lực. Tích lũy tri thức sẽ thúc đẩy sự phát triển của năng lực, còn sự phát triển của năng lực có thể dùng vào việc nắm bắt tri thức cụ thể.

Thế nhưng, tất cả điều này đều được quyết định bởi tâm thái. Tâm thái của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của sự tình. Một nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra: Để đạt được thành công, gặt hái được thành tựu, thăng quan tiến chức… 85% là do thái độ tốt, chỉ có 15% là do trình độ chuyên môn.

Tâm thái tốt mới là nguồn gốc và sức mạnh tiến bộ của một người, tích cực lạc quan, hăng hái tiến thủ, dám phấn đấu mới có thể giải quyết được mọi vấn đề, mâu thuẫn và khó khăn phải đối mặt trong cuộc đời.