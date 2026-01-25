Cú sốc của một nha sĩ

Thu nhập của một nha sĩ có tên tuổi khiến Hyman có thể sống thoải mái ở các thành phố đắt đỏ. Thế nhưng, khi sức khỏe sa sút, không thể làm công việc quen thuộc, mọi thứ thay đổi.

Nha sĩ là một công việc đem đến nguồn thu nhập ổn định. Ảnh minh họa: V.C.

Hyman tốt nghiệp trường Đại học Johns Hopkins và từng là một nha sĩ nổi tiếng, mỗi tuần bà chỉ cần làm việc ba ngày, một năm thu nhập của bà là 100.000 USD . Công việc này khiến bà rất hài lòng, cuộc sống của bà đang hoàn mỹ. Thế nhưng, năm bốn mươi tuổi, bà bị mắc bệnh viêm khớp, ngón tay luôn run rẩy, khiến bà không thể tiếp tục công việc nha sĩ.

Bất đắc dĩ, bà chỉ có thể đến một ngôi trường cấp Hai làm giáo viên, thu nhập giảm đi nhiều. Điều này cho thấy, Hyman đã thỏa mãn với tình cảnh hiện tại của mình, không vạch ra dự định cho tương lai, giậm chân tại chỗ, không đầu tư thời gian học tập kỹ năng mới, kỹ năng nha khoa đơn nhất khiến bà không thể xoay sở khi cuộc đời gặp trắc trở. Dừng học, dễ khiến con người bước vào tình cảnh cùng quẫn của cuộc sống.

Bất kể giờ phút này chúng ta đang giữ chức vụ gì, tiền lương bao nhiêu, học vấn cao hay không, gia cảnh thế nào, đừng để tâm đến sự đắc chí nhất thời, thời gian sẽ cho chúng ta kết cục công bằng nhất. Đừng hoang tưởng lối đi tắt khác, đừng dùng chiêu không theo lẽ thường, cả đời học tập mới là con đường sinh tồn vững chắc duy nhất.

Nếu dễ dàng thỏa mãn với tri thức mình đạt được, thì dù là người có chỉ số thông minh cao đến mấy cũng không thể có được thành công. Mọi người đều biết, học tập như con thuyền đi ngược dòng, không tiến sẽ lùi, con người giậm chân không tiến, cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải.

Thiếu sót trong bản lĩnh đồng nghĩa với bị thay thế. Doanh nghiệp thiếu bản lĩnh, thì khó có thể đứng vững trên thị trường. Cá nhân thiếu bản lĩnh, thì khó có thể sinh tồn trong xã hội. Vậy chúng ta nên giải quyết vấn đề bản lĩnh như thế nào? Chỉ có không ngừng học tập, học tập suốt đời thì mới có thể độc lập tự cường, nắm giữ vận mệnh bản thân.

Sống ở đời, phải giỏi học tập kinh nghiệm từ người khác, phải giỏi giữ vững bản lĩnh giữa những vụn vặt của đời thường. Thông qua việc học tập không ngừng nghỉ, con người có thể cập bến thành công. Đặc biệt là trong thời đại biến chuyển từng ngày như hiện nay, không học đồng nghĩa với vô tri, khó có thể bắt kịp với bước đi của thời đại.

Chỉ có thông qua việc học, học nữa, học mãi, không ngừng nâng cao tố chất và năng lực của bản thân, chúng ta mới thành thạo kỹ năng và giải quyết tốt các vấn đề. Bùng nổ tri thức là đặc trưng của thời đại này. Điều này có nghĩa là gì? Hiển nhiên, nó có nghĩa là, tri thức không tăng trưởng theo cấp số nhân, mà lại là tăng trưởng bùng nổ giống như phản ứng phân rã nguyên tử với tốc độ chúng ta khó có thể tưởng tượng, càng không thể kiểm soát.

Ví dụ, công việc quản lý trưng thu của phòng thuế vụ, trong quá khứ hoàn toàn do con người vận hành, là công việc phức tạp, nhàm chán, hiệu suất thấp. Với sự phát triển của mạng Internet và dữ liệu lớn, trí tuệ và trình tự hệ thống hóa mang đến hiệu quả cao, có thể dễ dàng thao tác.

Phòng thuế vụ lập tức cải cách chế độ quản lý trưng thu, vận dụng công nghệ hiện đại vào công việc, thao tác bằng tay sẽ phải đối mặt với việc bị đào thải. Thực tế đã chứng minh, trong một thế giới thay đổi chóng mặt, chỉ có học tập mới giúp chúng ta đưa ra ứng phó kịp thời nhất, hiệu quả nhất khi phải đối mặt với đủ kiểu biến chuyển.