Vì sao nhiều người vẫn mắc kẹt ở thời Covid

Trải qua khoảng thời gian giãn cách, ít giao tiếp với xã hội, nhiều người chia sẻ về khó khăn khi hòa nhập và không theo kịp độ tuổi thật của mình.

Khái niệm thời gian đã bị bóp méo do Covid. Ảnh: Unsplash.

Sau khi trải qua đại dịch Covid, nhiều người cho biết thời kỳ này đã bóp méo cảm nhận của mình về thời gian. Họ gọi cảm giác ấy là “khoảng trống đại dịch”, như đã đánh mất những cột mốc và trải nghiệm trong lúc cuộc sống bị tạm ngưng.

Học viện Newport lý giải rằng đây là cảm giác khi tuổi thực tế của một người cao hơn số tuổi tâm hồn họ cảm nhận. Nguyên nhân đến từ các hoạt động giãn cách, làm việc, học online của khoảng thời gian Covid đã dẫn đến thiếu hụt các trải nghiệm cuộc sống quý giá.

Các nghiên cứu cho thấy những trải nghiệm căng thẳng thường khiến ta khó xác định được chính xác thời gian trôi qua bao lâu, đặc biệt khi ở trong nhà suốt nhiều tháng liền. Sau một thời gian, giai đoạn hoảng loạn đó sẽ để lại nhiều câu hỏi, như về độ tuổi thật của bản thân.

Theo The Cut, hiện tượng kỳ lạ rằng cơ thể và tâm trí như lệch nhịp với nhau có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Cây viết Katy Schneider chia sẻ về người đồng nghiệp sau Covid đã giảm bớt thời gian cho công việc để bù đắp bằng cách đi du lịch cùng chồng. Một người bạn của mẹ cô, 57 tuổi, bắt đầu ăn mặc tự tin, màu sắc hơn khi ra đường.

Tuy nhiên, cô kể lại trường hợp em gái mình, lúc đó 24 tuổi, đi làm nhưng không có tương tác ngoài đời với một đồng nghiệp nào cả để khiến việc giao tiếp sau đó trở nên khó khăn. Một số người cũng cảm thấy bản thân còn trong độ tuổi vô tư, nhưng sau đại dịch đã bắt đầu đi làm như người trưởng thành thật sự.

Đến 5 năm sau, ảnh hưởng của cảm giác này vẫn còn. Bài đăng của người dùng TikTok justdoowop cho biết sinh nhật thứ 38 của mình sẽ đến trong vài ngày, nhưng hiện tại cô vẫn cảm thấy như trong độ tuổi 32, khi Covid mới bắt đầu.

Người dùng TikTok cho biết về cảm giác hụt hẫng sau Covid.

“Tôi chỉ cảm thấy như một vài tháng đã trôi qua và bản thân hoàn toàn không già đi chút nào”, người này nói. Nhiều bình luận phía dưới cũng đồng tình với cô. Có người nói rằng Covid đã lấy đi một nửa độ tuổi U40 của mình, và đã dành hơn 5 năm để chờ đợi mọi thứ “trở về bình thường”.

Một người dùng khác tên là Himmothy Chalamet đã dẫn nhiều video về cách một số người trong độ tuổi ngoài 30 quay video TikTok để cho thấy tác động của khoảng trống này. “Đây là một hiệu ứng có thật. Nó đã lấy đi rất nhiều thời gian, khiến chúng ta giờ đây không còn ngại làm bất cứ điều gì, bao gồm cả việc nhảy nhót trên TikTok”, anh nói.

Khoảng trống Covid đã thúc đẩy nhiều người mạnh dạn theo đuổi sở thích và lối sống mà họ mơ ước. Tuy vậy, tác động của nó cũng mang tính hai mặt, để lại không ít hụt hẫng và cảm giác lệch nhịp trong cuộc sống thường nhật.

Trong hoàn cảnh đó, việc nhận thức, chấp nhận sự việc cũng như xây dựng kết nối chân thật là điều rất cần thiết. Nếu đang trải qua cảm giác này, hãy tận dụng để lập kế hoạch cho tương lai, viết ra lại mục tiêu hiện tại của bản thân, giảm bớt thời gian sử dụng mạng xã hội, và chủ động thực hiện.