Vì sao nhiều người trẻ thà 'ăn bám' cha mẹ chứ không tìm việc làm?

Khi người trẻ nuôi quá nhiều kỳ vọng về sự nghiệp, nếu không được như ý, họ liền nộp đơn xin nghỉ việc, thay vì đối mặt với khó khăn. Chán nản, họ chọn sống bám vào cha mẹ.

Sau khi thất nghiệp, một số bạn trẻ chán nản và không muốn tìm việc tiếp. Ảnh: K.D.

Ở lại cần nhiều dũng khí hơn so với việc từ bỏ. Một số đồng nghiệp của tôi vừa mới gia nhập công ty đã rời đi vội vàng vì một số lý do, chẳng hạn như bị lãnh đạo chỉ trích nặng nề, lòng tự tôn bị tổn thương.

Hay như trước khi vào làm tại một doanh nghiệp nổi tiếng, cảm thấy mình có thể lập tức đạt được những thành tựu lớn, sau một tháng đã hoàn toàn vỡ mộng bởi công việc tầm thường và vặt vãnh mỗi ngày hay sự không công bằng cứ lởn vởn trong tâm trí…

Có rất nhiều người mới đi làm chỉ cần một chút không hài lòng đã từ chức. Họ nghĩ rằng dù sao mình vẫn còn rất trẻ, còn cả quãng đời thanh xuân, có biết bao thời gian có thể thoải mái tận hưởng. Một số bạn trẻ khác cho rằng phụ huynh có điều kiện kinh tế, có thể “ăn bám” cha mẹ.

Thật đơn giản để gửi thư từ chức, chỉ trong vài phút là có thể xử lý xong xuôi. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng từ bỏ dễ dàng sẽ trở thành một thói quen xấu, một suy nghĩ quán tính tiêu cực.

Tiếp tục bước đi với một tâm lý như vậy, sẽ làm cho bạn ngày càng gặp khó khăn trên đường đi, đường càng đi càng nhỏ hẹp. Làm việc lâu trong ngành nhân sự, tôi có cơ hội được tiếp xúc với một số lượng lớn hồ sơ xin việc. Tôi nhận thấy một hiện tượng đáng buồn là đa số các hồ sơ nhảy việc thường xuyên là một vòng luẩn quẩn.

Thời gian công tác ở các công ty ngày một ngắn, một số công ty có vẻ không tệ, nhưng nhân viên vẫn thay mới thường xuyên. Các ứng viên này sẽ bị bỏ qua trong thị trường săn đầu người và trong mắt bộ phận nhân sự của công ty.

Vậy làm thế nào để tránh được việc rời đi một cách mù quáng? Đây là một học phần bắt buộc của các nhân viên tại nơi làm việc.

Phải hạ thấp kỳ vọng của bản thân. Đặc biệt là các bạn trẻ mới đi làm. Không cần biết là trong ngành nghề nào, bạn đều là người mới. Công ty không thể tùy tiện ủy thác trọng trách quan trọng cho bạn, ít nhất là trong thời gian nửa năm hoặc một năm.

Thực tế khác biệt với kỳ vọng càng lớn, tổn thương càng sâu sắc. Và cách đơn giản nhất để tránh thất vọng là đưa tâm lý trở về số không. Mỗi ngày là một ngày hoàn toàn mới. Trước tiên hãy làm tốt các công việc thuộc trách nhiệm của mình, tận dụng tất cả thời gian rảnh rỗi để hoàn thiện bản thân.

Làm tốt từng việc nhỏ. Chi tiết quyết định thành công hay thất bại. Bạn phải làm việc nhỏ với cả trái tim, từ phân loại giấy tờ, ghi chép biên bản cuộc họp, trả lời các cuộc gọi...

Như vậy, bạn không chỉ rèn luyện phong cách làm việc nghiêm ngặt của riêng mình, mà còn lan tỏa một thái độ làm việc nghiêm túc và tận tâm. Nói một cách ngắn gọn là làm việc tận tâm. Hình tượng “làm việc đáng tin cậy” sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội và những thu hoạch bất ngờ. Chốn công sở không chỉ là nơi thi thố về năng lực chuyên môn, nó còn là nơi đánh giá thái độ làm việc của bạn.

Học cách bình thản chấp nhận uất ức và bất công. Không có sự công bằng tuyệt đối tại nơi làm việc. Bạn cần kiên nhẫn đúng thời điểm. Sếp hoặc thành viên trong nhóm tức giận với bạn, đôi khi đó chính xác là lỗi của anh ta.

Sự tu dưỡng của anh ấy không đủ, nhưng bạn có thể thử thay đổi vị trí để suy nghĩ, áp lực mà sếp phải gánh vác lớn hơn áp lực bạn rất nhiều. Học cách tương tác vui vẻ với sếp, học cách làm việc nhóm là biểu hiện của nhân viên có EQ cao nơi công sở. Hãy tin rằng sự khoan dung và kiên nhẫn của bạn sẽ được đồng nghiệp nhìn thấy và ghi nhớ.

Khi sếp hay đồng nghiệp bình tĩnh, họ sẽ tự kiểm điểm, sẽ hiểu rằng sự khoan dung và hiểu biết của bạn xứng đáng với sự tôn trọng và đánh giá cao của họ. Bạn có thể thoải mái thể hiện tấm lòng rộng lượng của mình. Càng tránh xa những xô xát, va chạm không đáng có, bạn sẽ ngày càng có nhân duyên, ngày càng thu phục được lòng người, ngày càng tỏa sáng.

Phải học cách chờ đợi. Khi không có lựa chọn nào tốt hơn, việc vội vã từ chức là không nên, cũng không có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp. Chờ đợi không phải là phản kháng thụ động, không có ý chí tiến thủ, mà là học cách thỏa hiệp trong một thời gian tương đối khó khăn. Sử dụng thời gian chờ đợi để tìm kiếm cơ hội việc làm mới, phát triển các năng lực cốt lõi cần thiết để chuẩn bị cho cơ hội yêu thích của bạn.

Hãy sử dụng tất cả thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ, lập kế hoạch tìm kiếm những con đường mới, khả năng mới. Đừng sợ thất bại, đừng ngại từ chối, đồng thời bạn cần học hỏi thêm nhiều từ những trường hợp thất bại của người khác để không mắc lỗi tương tự.

Thời gian chờ đợi kể cả có là một năm hay vài năm cũng đừng cho là quá dài. Sự tích lũy cần thời gian. Học cách lặng lẽ và âm thầm mài giũa bản thân, đến một ngày cơ hội sẽ ghé thăm bạn.