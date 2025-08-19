Bài học vô giá chốn công sở từ bộ phim Zootopia

Nhiều người thấy nhàm chán với công việc hiện tại, nhưng họ không dám bước ra khỏi vòng an toàn. Mỗi ngày, họ đều bắt đầu công việc với tâm trạng nặng nề và thấy khó khăn bủa vây.

Thỏ Judy là nhân vật được yêu thích trong bộ phim hoạt hình Zootopia. Ảnh minh họa: D.N.

Nếu bạn nhận thấy rõ ràng rằng lựa chọn đảm nhận công việc này trong một thời gian dài (ít nhất là trên ba năm) không mang lại sự phấn khích và hài lòng cho bản thân, bạn phải từ bỏ một cách quyết đoán. Ở chốn công sở, điều đáng sợ nhất là sự dối mình dối người.

Những người lựa chọn công việc không thích hợp không phải là thiểu số. Vì sự mong đợi của gia đình, vì những phúc lợi, đãi ngộ và sự hào nhoáng bên ngoài, vì cảm giác an toàn, vì sự so sánh với những người đồng trang lứa, vì địa vị xã hội trong mắt người ngoài… bạn lựa chọn công việc mà bản thân không có chút hứng thú và cảm giác hài lòng.

Trong tình cảnh ấy, bạn sẽ làm việc một cách cứng nhắc mỗi ngày, không thích nghi được với công việc. Dần dần, trong mắt bạn, công việc sẽ ngày càng trở nên nhàm chán, tính cách, thói quen làm việc và phong cách sống của bạn sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Theo thời gian, bạn có thể bị “đóng rắn”, định hình, ngày càng trở nên không tự tin. Tình trạng như vậy rất khó để đảm bảo cho tương lai trưởng thành nhanh chóng của bạn. Lựa chọn sai lầm có thể lãng phí tuổi trẻ của bạn trong một vài năm, cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp cả đời của bạn.

Chúng ta nên biết ơn thời đại đã mang đến cho ta sự lựa chọn đa dạng. Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là lựa chọn đi theo trái tim của chính mình. Nó sẽ thắp sáng ngọn đèn trong trái tim, để ngọn lửa đam mê giúp chúng ta ngày càng hạnh phúc.

Hãy nhìn những người quản lý ưu tú ở công ty, những người xuất sắc ở tất cả các ngành nghề, họ đã sớm lựa chọn các công việc truyền cảm hứng cho bản thân để họ có được sự nhiệt tình, đầu tư toàn bộ sức lực, hưởng thụ một cách thoải mái, cống hiến hết mình, thoải mái thể hiện khả năng.

Hãy xem cô thỏ dễ thương Judy trong bộ phim hoạt hình Zootopia đang nổi tiếng gần đây đã lựa chọn công việc có thể mang lại cho cô sự phấn khích và hài lòng - cảnh sát. Sau đó, cô đã làm việc siêu tích cực, truyền cảm hứng sáng tạo vô tận, đóng góp phi thường cho đội nhóm. Thậm chí cô còn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của chú cáo tên Nick.

Không thể chỉ nhìn vào hiện tại, chúng ta cần nhìn vào tương lai dài hạn là ba hoặc năm năm để thấy được giá trị của sự lựa chọn. Đặc biệt, nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn, kỹ năng, cách suy nghĩ, mối quan hệ và thành tích của bạn.

Tuổi càng lớn thì chi phí cho những sai lầm càng cao, các lựa chọn sau tuổi 30 sẽ ngày càng thận trọng hơn, chúng ta có xu hướng chọn lĩnh vực liên quan đến ngành nghề và kinh nghiệm của bản thân. Điều cốt lõi là sự phát triển của bạn sẽ ngày càng bị hạn chế bởi kinh nghiệm trong quá khứ.

Thực tế là đa số các nhà tuyển dụng sẽ chọn nhân viên có nền tảng kinh nghiệm làm việc có liên quan đến vị trí tuyển dụng. Đó là sự cân nhắc của công ty để kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí. Vì vậy, hãy làm tốt công tác chuẩn bị trước, dành nhiều thời gian và sức lực để hiểu tìm thông tin thực tế, lắng nghe lời khuyên chân thực nhất, có lợi cho việc ra quyết định khách quan của bạn.

Việc lựa chọn có thể được kéo dài thêm, như vậy sau khi quyết định bạn sẽ không phải trả một cái giá đắt đỏ. Tuổi trẻ rất dài mà cũng rất ngắn, tuổi trẻ không hối tiếc không phải là chạy đi một cách mù quáng, mà là lựa chọn con đường phù hợp.