Ông chủ cần 'mềm nắn rắn buông'

Muốn sử dụng nhân tài hiệu quả, bạn cần trao quyền đúng lúc. Quản trị nhân sự là một nghệ thuật, không thể buông lỏng quá mức, ngược lại cũng đừng khắt khe một cách cực đoan.

Sự tin tưởng đúng đắn chính là món quà xứng đáng cho nhân viên. Ảnh minh họa: J.P.

Một người bạn của tôi từng đề cập đến một tổng giám đốc quản lý tất cả mọi việc mà không phân lớn nhỏ.Ông ấy là lãnh đạo của một doanh nghiệp tư nhân với hàng trăm nhân viên, làm việc rất tận tâm. Ông dành tất cả thời gian để ngụp lặn trong công việc, không nghỉ ngơi dù là lễ tết.

Công ty thường bỏ lỡ cơ hội tuyển dụng các ứng viên chất lượng vì tổng giám đốc rất khó hoặc một số đánh giá chủ quan của ông là chưa chính xác. Lãnh đạo của doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn có thể quản lý thời gian một cách hiệu quả.

Nếu công ty có quy mô trên trăm người, lượng công việc chắc chắn sẽ rất nhiều, làm cho lãnh đạo hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Quá trình này nếu kéo dài thường gây ra những sự cố làm giảm hiệu quả của hệ thống nhân sự, khiến bầu không khí nặng nề, bộ máy cồng kềnh, hiệu suất lại thấp. Thêm vào đó, tổng giám đốc không thể hiểu thấu đáo, chi tiết về tất cả các vị trí.

Một trong những biểu hiện cốt lõi của việc coi trọng nhân tài là trao quyền đầy đủ. Tổng giám đốc là quản lý tập trung và ủy quyền. Nhiệm vụ của tổng giám đốc là tập trung xây dựng chiến lược công ty và giám sát việc thực hiện chiến lược thăng tiến, miễn là nhân viên cốt lõi, tài năng cốt lõi của công ty nắm chắc được vấn đề.

Các vị trí khác sẽ được giao cho cấp dưới và bộ phận nhân sự để lựa chọn và quản lý. Hãy yên tâm, sự ủy quyền đầy đủ của bạn là sự tin tưởng, là sự khích lệ, động viên đối với họ. Họ sẽ chú tâm hơn với việc lựa chọn nhân tài, cống hiến cho công ty.

Một biểu hiện khác của việc quản lý tất cả mọi việc mà không phân lớn nhỏ là để nhân tài quá tự do. Chúng ta cần hiểu một chân lý đơn giản: Bất kỳ chiến lược nào cũng cần con người thực hiện. Phần lớn các công ty thực hiện quản lý nhân tài xuất sắc đều đang phát triển mạnh mẽ. Ví dụ như: Huawei, Fosun, Ogilvy, GE, Alibaba, Tencent…

Còn hậu quả của việc bỏ bê quản trị nhân sự lâu dài là tỷ lệ ra đi của nhân viên cốt lõi, sự suy giảm danh tiếng của thương hiệu công ty. Danh tiếng kém trên thị trường sẽ khiến khả năng thu hút ứng viên tụt xuống rất nhanh. Rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra xung quanh chúng ta, hãy quan sát và rút kinh nghiệm.

Người có tài thường không muốn bản thân trở nên vô dụng. Khi đã thuê ai đó làm việc, bạn nên học cách tin tưởng và trao quyền cho họ. Dùng người cần cương nhu đúng lúc. Không nên đề phòng một cách thái quá, nhưng người làm chủ cũng không được bỏ bê nhân sự của mình. Hãy dành cho họ sự tin tưởng và tử tế.