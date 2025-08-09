Đối xử khéo léo với những 'ngôi sao' nơi công sở

Nhân sự có năng lực luôn được các công ty săn đón với mức lương cao. Điều này có thể khiến những nhân viên đã làm việc lâu năm cảm thấy bất mãn, vì người mới được đãi ngộ tốt hơn.

Nhân sự mẫn cán thường được nhận sự đãi ngộ mang nhiều ưu ái. Ảnh minh họa: J.W.

"Ngôi sao" là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng tốt, có thể hoàn thiện doanh nghiệp, nếu không sẽ để lại hậu quả đáng tiếc. Một công ty nọ tôi đã hợp tác trong một thời gian ngắn.

Chủ tịch hội đồng quản trị XX của công ty đã yêu cầu tôi giới thiệu cho cô ấy một nhân tài gần như hoàn hảo, từ nền tảng học vấn, kinh nghiệm, sự ổn định nghề nghiệp, khí chất hình tượng đến nhân phẩm… đều ở mức ưu tú.

Đặc biệt là danh tiếng, người này nhất định phải là nhân viên ngôi sao của công ty ngôi sao. Thêm nữa, vị chủ tịch này tin rằng dù là đơn vị hạng ba, công ty sẽ thu hút được các nhân viên ngôi sao của các công ty hàng đầu bằng mức lương cao. Rất rõ ràng, sự kỳ vọng của cô ấy có phần rời xa với thực tế.

Cô ấy không hề biết cốt lõi của việc thu hút tài năng phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa doanh nghiệp và nhân tài. Điểm quan trọng hơn là ngay cả một nhân viên ngôi sao được đào tạo ở công ty ngôi sao cũng không chắc có thể mang lại giá trị mong muốn cho công ty, bởi chúng ta không thể cung cấp hệ thống hỗ trợ khoa học và môi trường làm việc của nền tảng ban đầu của nhân viên ngôi sao.

Trước tình huống không thể tìm kiếm, không giữ được nhân viên ngôi sao, cô ấy không kiểm điểm sâu sắc về chiến lược nhân tài và thiếu sót trong quản lý nhân tài của công ty, không nghe khuyến cáo của người khác mà vẫn ngoan cố khăng khăng thu hút nhân viên ngôi sao ở tất cả vị trí được tuyển dụng.

Kết quả có thể thấy rõ ràng, 3 giám đốc nhân sự đã được thay thế trong vòng một năm, người thứ 4 bị chỉ trích ngay sau khi nhậm chức không lâu. Vị trí công ty trên thị trường đang lung lay, các ứng viên được tuyển dụng bởi trăm phương nghìn kế chưa hết thời gian thử việc đã rời đi.

Các nhân viên cũ nghe nói các nhân viên mới được trả mức lương cao hơn đã không có tâm trí làm việc, lần lượt tìm kiếm cơ hội bên ngoài, tốc độ thay đổi nhân viên ngày càng tăng.

Cuối cùng, ngay cả công ty săn đầu người sau vài tháng hợp tác cũng đã xin rút lui. Nguồn nhân lực là cốt lõi của một doanh nghiệp. Lãnh đạo của công ty nhất định phải quản lý tốt những nhân tài mình đang có.