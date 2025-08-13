Vì sao người ta phát cuồng vì đồ độc bản?

Những món đồ đáp ứng được hai yêu cầu, hiếm và quý luôn được đẩy giá lên cao. Nó góp phần tạo nên "giá trị ngầm" cho người sở hữu và không bị mất giá theo thời gian.

Những chiếc túi phiên bản giới hạn của các hãng thời trang nổi tiếng luôn được giới siêu giàu săn lùng. Ảnh minh họa: T.G.

Tín niệm của người nghệ nhân mới là gì? Là sáng tạo giá trị độc đáo, tạo ra tác phẩm của linh hồn. Giá trị độc đáo, nói một cách đơn giản chính là bạn có thể cung cấp giá trị mà người khác không cung cấp được, hoặc là bạn có thể cung cấp giá trị tốt hơn người khác.

Bạn có thứ người khác không có, cho dù người khác có, nhưng bạn vẫn ưu tú hơn họ. Nếu người khác ưu tú, bạn lại có năng lực độc đáo hơn, còn là năng lực mà người khác không có. Trong thời đại mới, có thể cung cấp giá trị “độc nhất vô nhị” là vốn liếng giúp bạn sinh tồn tốt hơn.

Xét về mặt vĩ mô, ngoài việc cung cấp giá trị “độc nhất vô nhị”, thì người nghệ nhân còn phải nâng cao tỉ lệ sử dụng tài nguyên. Đến nay, cạnh tranh sản phẩm cùng loại đã lên đến mức căng thẳng tột độ.

Ví dụ, một người câu được cá ở chỗ X trong ao đầm, sau đó sẽ có muôn người như ong vỡ tổ chen chúc tới chỗ đó câu cá, kết quả là mọi người đều không câu được con cá nào.

Hay ví dụ như, một người mở một nhà hàng ở địa điểm Y, chuyện làm ăn rất phát đạt, sau đó sẽ có vô khối người thi nhau bắt chước mở nhà hàng ở địa điểm đó. Kết quả có thể thấy, không hề lý tưởng. Trên thực tế, mở một cửa hàng tiện lợi, quán đồ ăn vặt hoặc quán cà phê ở gần nhà hàng đó mới là hành động sáng suốt.

Có vô vàn ví dụ tương tự như vậy. Trong môi trường thị trường như ngày hôm nay, ảnh hưởng trực tiếp mà hiện tượng kể trên gây ra chính là lãng phí tài nguyên xã hội, tức đầu tư quá độ. Đồng thời, nó làm giảm tỉ lệ sử dụng tài nguyên của cả xã hội, khiến nhiều hành vi thị trường không có hiệu quả.

Chỉ có tạo dựng sự khác biệt, tạo dựng giá trị độc đáo, mới có thể tận dụng tối đa tài nguyên xã hội, mới phù hợp với con đường phát triển khoa học mà chúng ta đề xướng.

Xét từ góc độ phát triển lâu dài của doanh nghiệp, nếu từ đầu đến cuối đều cung cấp cho người dùng giá trị tương tự, cũng là hành vi không sáng suốt. Trong những thời kỳ nhất định, số lượng người tiêu dùng là có hạn.

Để giành được sự tin tưởng của nhiều người tiêu dùng hơn, nhiều doanh nghiệp sẽ vắt óc nghĩ ra mọi cách, thậm chí đầu cơ trục lợi, không ngại sản xuất những sản phẩm giả mạo, kém chất lượng để lừa gạt người tiêu dùng.

Còn đối với người tiêu dùng, họ càng có chiều hướng ưa chuộng sản phẩm tốt, giá rẻ hơn. Bởi vậy, cạnh tranh sản phẩm cùng loại là mồi lửa quan trọng trong cuộc chiến giá thành. Nhưng vì giá thành sản phẩm ngày càng thấp, nên lợi nhuận của doanh nghiệp chắc chắn sẽ ngày càng ít, điều này sẽ khiến một số doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ tổn hại nặng nề.

Nếu bạn có thể cung cấp cho người dùng sự khác biệt hay giá trị độc đáo, thì bạn có thể tránh khỏi cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt, đồng thời tìm được vị trí và giá trị tồn tại của mình trên thị trường.

Đối với người tiêu dùng, thị trường đồng nhất sẽ khiến những lựa chọn bị thu hẹp. Cùng với sự phát triển của thời đại, sự nâng cao thực lực kinh tế của người dân, sự tự tin cũng được tăng cường không ngừng, tiêu dùng cá tính hóa ngày càng trở nên rõ rệt. Chỉ có cung cấp giá trị độc đáo cho người tiêu dùng, thì doanh nghiệp mới có thể đạt được thành công thực sự.