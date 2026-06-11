Vì sao nên lấy người được cha mẹ ủng hộ?

Nhiều người cho rằng lấy người được cha mẹ ủng hộ, hôn nhân sẽ thuận lợi hơn. Đôi uyên ương sẽ không phải nghĩ cách để thuyết phục cha mẹ, hay cố gắng vượt qua sự cấm cản.

Kết hôn với người được cha mẹ ủng hộ, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng mới cưới sẽ dễ dàng hơn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Yêu trước ngày cưới.

Tình yêu lý tưởng này thậm chí không bắt đầu từ chúng ta. Rốt cuộc chúng ta vẫn thích thú với kế hoạch cuộc đời theo truyền thống là tốt nghiệp phổ thông, vào đại học hoặc kiếm việc làm, tìm một người nào đó để kết hôn, an cư lạc nghiệp và sinh con. Hết chuyện.

Đó là việc mà ai ai cũng làm, phải không? Vấn đề duy nhất là phiên bản về cuộc sống "trăm năm hạnh phúc" của chúng ta có thể không bao giờ nên dựa vào những niềm tin và quan niệm của người khác.

Chúng ta cần viết nên câu chuyện cho riêng mình.

Dĩ nhiên, khi đang lún sâu vào mối tình tâm giao, chúng ta muốn tin rằng mình đã biết hết rồi. Nhưng chỉ qua thời gian chúng ta mới nhận ra hiểu biết của ta ít ỏi ra sao trong suốt những năm tháng đầu đời, rằng chúng ta vẫn cần học hỏi nhiều đến thế nào.

Trong mối quan hệ với bạn tâm giao, ý tưởng về tình yêu của ta thường dựa trên người mà chúng ta được kỳ vọng là yêu thương và tất nhiên, cuộc đời mà chúng ta vẫn được mọi người khuyên nên sống thế nào.

Khi còn bé, chúng ta được dạy trong tiềm thức về tình yêu lãng mạn là gì, thông qua những câu chuyện cổ tích, những bộ phim và những điều bạn bè và gia đình kể cho ta nghe. Nó dạy cho chúng ta về các mối quan hệ mà chúng ta nhìn thấy xung quanh.

Khi còn nhỏ, chúng ta hiếm khi ngồi xuống với cha mẹ và thảo luận về những điều cơ bản để tạo dựng một mối quan hệ bền chặt là gì hay tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tình yêu đối với bản thân.

Thay vào đó, chúng ta chỉ nghe thấy kỳ vọng rằng ta sẽ tìm được một người tử tế và an cư lạc nghiệp. Đúng vậy. Do đó người bạn tâm giao của chúng ta cũng giống như thế, một người đàn ông hay người phụ nữ tốt có vẻ giống với một người mà chúng ta nên kết đôi và xây dựng cuộc sống với họ.

Đó là thứ tình yêu ngọt ngào, có thể không làm ta rung động, xao xuyến, nhưng vẫn làm ta thỏa mãn trong chừng mực nào đó. Tuy nhiên nó vẫn thường dựa vào bản ngã. Sự thỏa mãn bản ngã mà ta nhận được từ tình yêu này đến từ cảm giác hài lòng ta có được từ thế giới bên ngoài vì chúng ta đang làm theo những gì người khác mong đợi ở ta.

Ở giai đoạn đầu của mối tình này, chúng ta sẽ thấy như mình đang ở trên đỉnh thế giới và vững bước trên đường đời. Chúng ta biết vị trí của mình trong gia đình và thậm chí toàn xã hội; chúng ta có thể thấy tương lai hiển hiện rõ ràng trước mặt và cảm thấy thư thái vì, vâng, tất cả mọi thứ dường như quá thoải mái, dễ chịu tại thời điểm này.

Bố mẹ và gia đình ta quý mến người này, và dĩ nhiên chẳng có gì bất ngờ vì đó là mẫu người mà họ đã tác động để chúng ta đưa về nhà. Người bạn tâm giao của chúng ta dễ dàng hòa hợp với gia đình ta, như thể trước giờ họ đã từng sống trong gia đình ta rồi, trên thực tế, họ thậm chí còn có xu hướng cảm thấy như người một nhà vậy.

Mặc dù chúng ta bị cuốn hút trước người bạn tâm giao, thứ tình cảm mà ta trải nghiệm với họ mang tính gia đình nhiều hơn, đó là một phần của sự quyến rũ trong mối quan hệ này. Chúng ta cố gắng có một mối quan hệ mà gia đình kỳ vọng ta nên có, điều ấy có nghĩa là xuyên suốt mối tình này, chúng ta thường xuyên hoạt động dưới sự tác động của yếu tố thúc đẩy “Tôi nên” hơn là “Tôi muốn”.

Nói thế không phải có ý rằng chúng ta không muốn xây dựng cuộc sống với người bạn tâm giao của ta; nhưng nếu đưa ra lựa chọn sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy không nhất thiết phải xây dựng mối quan hệ chỉ vì ta có tình yêu thương sâu đậm hay thậm chí mối gắn kết mạnh mẽ với họ, mà đúng hơn là vì họ có vẻ giống với kiểu người mà mọi người cho rằng chúng ta sẽ rất hòa hợp với họ.

Trong giai đoạn này của cuộc đời, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là sự ủng hộ và ý kiến của người khác vì nó cổ vũ cho bản ngã vẫn còn đang lớn dần lên. Chúng ta chưa có thời gian hay trải nghiệm trong cuộc đời để khám phá con người đích thực của mình.