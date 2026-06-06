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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Cách nhận diện tình yêu đích thực

  • Thứ bảy, 6/6/2026 14:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tình yêu đích thực chưa chắc đã cảm thấy "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Có điều nếu gặp tình yêu đích thực, bạn sẽ cảm thấy thoải với chính con người mình, được sống thật với cảm xúc.

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Khi gặp tình yêu đích thực dành cho mình, bạn sẽ thấy thoải mái khi ở bên người ấy. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Chạm vào tim em.

Chúng ta muốn tình cờ gặp một ai đó và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng ta muốn cưới người tình thời trung học. Chúng ta muốn có được thứ tình yêu mà ta nhìn thấy trên màn bạc.

Câu chuyện mà chúng ta hy vọng mình thực sự được sống đúng theo nó một ngày nào đó vì đây không phải chỉ là chuyện cổ tích mà còn là về cuộc sống sẽ diễn tiến theo con đường ta đã lên kế hoạch cho nó.

Một trong các khách hàng của tôi, Britt, lần đầu tiên cùng nửa kia đến gặp tôi vào thời điểm đó. Cả hai đều tin rằng người kia chính là linh hồn sinh đôi của họ và họ đã tìm đến tôi để tìm hiểu thêm.

Sau cuộc gọi đầu, cô ấy nhắn tin cho tôi và hỏi liệu tôi có thể gặp riêng cô ấy mà không có nửa kia, bởi cô đang có những nghi ngờ và băn khoăn. Người đàn ông này đối xử với cô như một công chúa theo đúng nghĩa đen và điều đó giống như một câu chuyện cổ tích.

Nhưng điều chúng ta thường quên là những câu chuyện cổ tích, thậm chí những câu chuyện trong các cuốn truyện thiếu nhi, cũng tồn tại một góc khuất.

Trong suốt nhiều tháng tôi làm việc với Britt, cô đã trở nên đủ mạnh mẽ để tuyên bố rằng mối quan hệ này không phải là điều cô mong muốn và không tốt cho linh hồn của cô nữa.

Cô không thể sống đúng với con người thực, cô không cảm thấy được ủng hộ hết mình trong cuộc hành trình của cô, nhưng cô yêu câu chuyện cổ tích mà cô và người đàn ông này có với nhau.

Tất nhiên sẽ có một khoảng thời gian những tiếng kêu gọi của chúng ta về quá trình và sự từ bỏ tình yêu của cô vô thời hạn, nói rằng “tôi chẳng cần ai nữa, lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc khi một mình”.

Điều mà cô chưa biết là: Đó là một trong những dấu hiệu của việc cô thực sự đang ở nơi mà câu chuyện tình đẹp đẽ đó xảy ra vì tình yêu thường tìm đến chúng ta một khi ta ngừng tìm kiếm nó.

Hãy tua nhanh vài tháng sau bước đột phá của Britt, và cô ấy gặp được tình yêu đích thực. Anh ấy bước vào đời cô một cách dễ dàng, không phải vì họ chẳng có chướng ngại nào để vượt qua, mà bởi vì cả hai đều cam kết làm tốt hơn cho lần này.

Những gì chúng ta nghĩ về một câu chuyện tình đẹp thường khác biệt với cái cách nó diễn ra ngoài đời thực.

Chúng ta không có được câu chuyện cổ tích nhưng chúng ta có thể chinh phục bóng tối.

Chúng ta vẫn có thể có được thứ tình yêu thiên trường địa cửu đó, chỉ là nó có thể sẽ trông không giống bất cứ thứ gì mà chúng ta vẫn tưởng.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

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