Vì sao MU muốn chọn Pochettino thay Carrick?

Mauricio Pochettino đang nổi lên như một trong những ứng viên hàng đầu thay thế Michael Carrick tại MU.

Pochettino là ứng viên sáng giá dẫn dắt MU.

Theo Athletic, MU bắt đầu tìm kiếm những phương án thay thế Carrick sau khởi đầu thất vọng ở Premier League mùa này. Thậm chí, đội kỳ vọng có thể thay đổi vị trí HLV trưởng trước chuyến làm khách Liverpool ngày 22/11. Trong danh sách những ứng viên tiềm năng, Pochettino được dự đoán có nhiều cơ hội ngồi ghế nóng.

Pochettino sở hữu những phẩm chất MU đang cần

Theo các chuyên gia của Athletic, lý do khiến Pochettino được đánh giá cao nằm ở những gì ông từng thể hiện tại Tottenham. Chiến lược gia người Argentina xây dựng đội bóng dựa trên lối chơi tấn công chủ động, pressing cường độ cao và khả năng phát triển các cầu thủ trẻ. Tottenham từng tiến đến trận chung kết Champions League 2018/19 dưới sự dẫn dắt của ông.

Cây viết Jack Pitt-Brooke cho rằng Pochettino vẫn là lựa chọn đáng chú ý, dù MU từng quan tâm đến nhà cầm quân này hơn 10 năm trước. Theo ông, Pochettino có thành tích tốt tại Premier League với Tottenham và Chelsea, đồng thời theo đuổi thứ bóng đá tấn công táo bạo và luôn chú trọng phát triển cầu thủ.

Đáng chú ý, HLV người Argentina còn chứng minh được cá tính đủ mạnh để đảm nhận những công việc có áp lực lớn nhất thế giới bóng đá trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Mỹ.

Đây là những yếu tố có thể giúp MU giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất dưới thời Michael Carrick: sự thiếu bản sắc trong lối chơi. "Quỷ đỏ" hiện bị mắc kẹt giữa hai phương án chiến thuật. Một số cầu thủ tấn công phù hợp với cách tiếp cận phản công nhanh, trong khi những nhân tố ở tuyến dưới lại muốn đội bóng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công bài bản hơn.

Pochettino có thể mang đến một định hướng rõ ràng thay vì tiếp tục để đội hình MU vận hành theo những ý tưởng thiếu nhất quán. Khả năng cải thiện năng lực cá nhân cũng là điểm cộng đáng kể, đặc biệt khi đội chủ sân Old Trafford đang cần khai thác tốt hơn tiềm năng của những cầu thủ trẻ.

Pochettino không phải ứng viên duy nhất

Ngoài Pochettino, Antonio Conte cũng được một số chuyên gia đánh giá cao nhờ thành tích vô địch Premier League cùng Chelsea ngay mùa giải đầu tiên. Bên cạnh đó, Eddie Howe cũng là lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng xây dựng đội bóng, phát triển cầu thủ và tạo ra lối chơi giàu năng lượng tại Newcastle.

So với Conte, Pochettino có thể mang đến phương án phù hợp hơn cho một dự án dài hạn. Chiến lược gia người Italy nổi tiếng với khả năng tạo ra thành công nhanh chóng, nhưng phong cách quản lý cứng rắn và những mâu thuẫn hậu trường có thể khiến MU đối mặt với nguy cơ bất ổn mới.

Dù vậy, vấn đề lớn nhất của MU có thể không nằm ở chiếc ghế huấn luyện viên. Nhiều chuyên gia cho rằng đội bóng cần cải tổ toàn diện bộ máy điều hành bóng đá, từ Giám đốc Thể thao đến Giám đốc Kỹ thuật, nhằm tạo ra môi trường ổn định cho HLV làm việc.

Đó cũng là thách thức lớn nhất dành cho Pochettino nếu ông cập bến Old Trafford. Một nhà cầm quân giỏi chưa chắc có thể thành công nếu tiếp tục phải làm việc trong hệ thống thiếu nhất quán.

Rõ ràng, MU cần nhiều hơn một bản hợp đồng huấn luyện viên. Nếu muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn thay tướng và đặt trọn niềm tin vào Pochettino, đội chủ sân Old Trafford phải trao cho chiến lược gia người Argentina quyền hạn, sự ổn định và một kế hoạch phát triển dài hạn thực sự.

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