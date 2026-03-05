Vì sao mắt Casemiro bị bầm tím?

Trong cuộc đối đầu giữa MU và Newcastle tại vòng 29 Premier League rạng sáng 5/3, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra một chi tiết lạ trên gương mặt của Casemiro.

Mắt Casemiro bị bầm tím. Ảnh: Reuters.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Tiền vệ người Brazil xuất hiện với một vết bầm tím rõ rệt quanh mắt, tạo nên diện mạo khác thường khi anh bước ra sân khởi động. Theo tìm hiểu, vết thâm ở mắt của Casemiro nhiều khả năng xuất hiện sau trận đấu trước đó gặp Crystal Palace.

Theo nguồn tin thân cận với MU, Casemiro có pha va chạm với Benjamin Sesko, dẫn đến một bên mắt bị bầm tím.

Nhưng đến nay, vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ phía đội chủ sân Old Trafford về nguyên nhân cụ thể. Dù vậy, chấn thương có vẻ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến màn trình diễn của cựu sao Real Madrid.

Thậm chí, Casemiro còn ghi bàn ở phút 45+9 cho MU, giúp "Quỷ đỏ" gỡ hòa 1-1 trên sân của Newcastle. Tuy nhiên, thầy trò HLV Michael Carrick vẫn nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Newcastle dù chơi hơn người trong hiệp hai.

Với Casemiro, đây là bàn thắng thứ 6 sau 28 trận cho MU trên mọi đấu trường mùa này. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tiền vệ 34 tuổi vẫn chứng tỏ đẳng cấp và là nhân tố không thể thiếu trong hệ thống của HLV Carrick. Anh tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tham vọng cán đích trong top 4 của “Quỷ đỏ” mùa này.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.