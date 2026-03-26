Vì sao mãi đến cuối thế kỷ 15 châu Mỹ mới được phát hiện?

Vì sao mãi đến tận cuối thế kỷ 15, các nhà thám hiểm mới phát hiện ra châu Mỹ, đây là điều khiến nhiều người khó hiểu khi nghĩ đến châu lục lớn và quan trọng này.

Lần đầu tiên những nhà thám hiểm đặt chân lên châu Mỹ, họ tin rằng đấy là Ấn Độ. Ảnh: ThoughtCo.

Lịch sử nhân loại là chuỗi hành trình không mệt mỏi để mở rộng biên giới tri thức và lãnh thổ. Tuy nhiên, trong khi các lục địa như Á, Âu và Phi đã thiết lập những con đường giao thương nhộn nhịp từ hàng nghìn năm trước, châu Mỹ vẫn tồn tại như một "thế giới mới" đầy bí ẩn trong mắt phần còn lại của hành tinh cho đến tận cuối thế kỷ 15.

Việc châu Mỹ được phát hiện muộn nhất không phải là sự ngẫu nhiên của số phận, mà là kết quả của những rào cản địa lý khắc nghiệt, sự hạn chế về công nghệ hàng hải và những quan niệm sai lầm về bản đồ thế giới trong suốt một thời gian dài.

"Bức tường" đại dương

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất chính là vị trí địa lý đặc thù của châu Mỹ. Lục địa này thực chất là một hòn đảo khổng lồ nằm kẹp giữa hai đại dương lớn nhất hành tinh: Đại Tây Dương ở phía Đông và Thái Bình Dương ở phía Tây.

Đối với những nhà hàng hải cổ đại, việc băng qua những vùng biển rộng hàng nghìn dặm mà không có điểm dừng chân là thử thách quá sức hiểm nguy. Ở phía bên kia thế giới, người châu Âu và người Ả Rập chỉ quen thuộc với việc di chuyển ven bờ Địa Trung Hải hoặc len lỏi dọc theo bờ biển phía Tây châu Phi.

Các nhà thám hiểm từng coi Đại Tây Dương là "Biển Đen tối", nơi tận cùng của thế giới với những truyền thuyết về quái vật biển và những cơn bão có thể nhấn chìm bất cứ đội tàu nào. Sự thiếu hụt các hòn đảo trung chuyển giữa các lục địa đã tạo ra một bức tường nước không thể xuyên thủng, khiến châu Mỹ bị cô lập hoàn toàn với dòng chảy văn minh của các lục địa trong suốt kỷ nguyên cổ đại và trung đại.

Châu Mỹ được bao bọc bởi đại dương, cản bước những nhà thám hiểm. Ảnh: HistoryToday.

Giới hạn công nghệ đóng tàu

Trước thời kỳ Phục hưng, các loại tàu thuyền chủ yếu được thiết kế để di chuyển ở vùng nước nông hoặc ven bờ. Những con tàu này không đủ vững chãi để chống chọi với những cột sóng cao ngất ngưởng ở giữa đại dương, cũng không đủ không gian để dự trữ lượng lớn lương thực và nước ngọt cho hàng tháng trời lênh đênh trên biển.

Phải đến khi người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phát triển được loại tàu Caravel - loại tàu nhỏ, nhanh và quan trọng nhất là có khả năng đi ngược gió, giấc mơ chinh phục đại dương mới dần trở thành hiện thực. Cùng với sự xuất hiện của la bàn, thước đo góc và các kỹ thuật quan sát thiên văn, các nhà thám hiểm mới có đủ công cụ để xác định vị trí của mình giữa biển khơi bao la.

Trước đó, ngay cả những nền văn minh hàng hải tài ba như Trung Hoa thời nhà Minh với những hạm đội khổng lồ của Trịnh Hòa cũng chỉ tập trung vào việc thiết lập tầm ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương và Đông Nam Á, nơi các tuyến đường biển đã được định hình rõ ràng và dễ tiếp cận hơn.

Bản đồ thiếu khuyết

Trong suốt nhiều thế kỷ, các học giả châu Âu dựa vào bản đồ của Ptolemy, vốn đánh giá thấp chu vi của Trái Đất và hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một lục địa nằm giữa châu Âu và châu Á.

Christopher Columbus khi thực hiện chuyến hành trình lịch sử năm 1492 thực chất không hề có ý định tìm kiếm một lục địa mới. Ông tin rằng mình có thể đến được Ấn Độ và Trung Quốc nhanh hơn bằng cách đi thẳng về phía Tây.

Sự nhầm lẫn này lớn đến mức ngay cả khi đã đặt chân lên các hòn đảo ở vùng biển Caribbean, ông vẫn đinh ninh mình đang ở vùng ngoại vi của châu Á. Phải mất một thời gian sau, nhờ những chuyến đi của Amerigo Vespucci, người ta mới bắt đầu nhận ra rằng châu Mỹ là vùng đất hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuốn kinh sách hay bản đồ cổ nào của phương Tây.

Giới hạn của công nghệ đóng tàu và la bàn khiến nhiều đế quốc chùn bước thám hiểm châu Mỹ. Ảnh: History Today.

Sự phát hiện châu Mỹ thúc đẩy toàn cầu hóa

Dù được coi là "phát hiện muộn" dưới góc nhìn của người châu Âu, nhưng thực tế châu Mỹ đã là mái nhà của những nền văn minh rực rỡ như Maya, Aztec và Inca từ rất lâu trước đó. Sự cách biệt này kéo dài cho đến khi những nhu cầu về vàng bạc, hương liệu và khát vọng bành trướng quyền lực của các đế quốc phương Tây thôi thúc họ dấn thân vào những vùng biển chưa biết.

Việc châu Mỹ cuối cùng cũng xuất hiện trên bản đồ thế giới vào năm 1492 đã thay đổi hoàn toàn tiến trình lịch sử nhân loại. Nó không chỉ mở ra một thời đại toàn cầu hóa sơ khai với sự trao đổi về sinh học, thực phẩm và văn hóa mà còn dẫn đến những biến động chính trị sâu sắc.

Sự "muộn màng" này đã vô tình tạo điều kiện cho các nền văn minh bản địa châu Mỹ phát triển những bản sắc độc đáo mà không bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng từ Á - Âu trong hàng nghìn năm. Tuy nhiên, nó cũng chính là yếu tố khiến họ trở nên yếu thế khi phải đối mặt với những loại vũ khí và mầm bệnh xa lạ mang đến từ những con tàu băng qua Đại Tây Dương.

Chậm trễ trong việc khám phá châu Mỹ là minh chứng cho thấy sự tiến bộ của con người luôn đi kèm với những rào cản về cả vật chất lẫn tư duy. Khi những giới hạn về địa lý bị phá vỡ bởi công nghệ và sự dũng cảm. Một chương mới của thế giới đã mở ra, nối liền những mảnh ghép rời rạc của hành tinh thành một khối thống nhất. Châu Mỹ là mảnh ghép cuối cùng giúp con người nhận thức được trọn vẹn hình hài của ngôi nhà chung Trái đất.