Vì sao Lamine Yamal không còn là chính mình?

Barcelona đang đối mặt với một vấn đề âm ỉ mang tên Lamine Yamal.

Lamine Yamal chưa lấy lại phong độ tốt nhất.

Cầu thủ trẻ từng khiến Camp Nou sôi sục vì những pha đi bóng táo bạo, giờ ra sân với vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống. Nguyên nhân, theo các chuyên gia, là chấn thương mu (pubalgia) vẫn chưa được chữa dứt điểm, thứ khiến Lamine “ra sân, nhưng không còn là chính mình”.

Bác sĩ thể thao Pedro Luis Ripoll, người theo dõi tình trạng của anh, giải thích: “Chấn thương mu không khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu, nhưng làm họ trở nên khác hẳn, chậm hơn, kém linh hoạt và mất tự tin khi sút bóng. Lamine vẫn thi đấu, nhưng rõ ràng không phải là cậu ấy của trước đây”.

Lamine Yamal bắt đầu có dấu hiệu đau vùng mu từ tháng 9, phải nghỉ ba tuần và bỏ lỡ bốn trận. Sau khi trở lại, anh tiếp tục bị tái phát trong đợt tập trung đội tuyển, bỏ lỡ trận gặp Sevilla và chỉ chơi hạn chế trong các trận sau đó. Năm trận gần nhất, Yamal chỉ ghi một bàn và có hai kiến tạo, nhiều lần bị thay ra sớm.

Tình hình càng đáng lo khi bác sĩ Ripoll cảnh báo giai đoạn tệ nhất có thể vẫn chưa đến: “Đây là chấn thương do quá tải. Khi mùa đông đến, mặt sân ẩm và trơn khiến cầu thủ phải dùng nhiều sức hơn để giữ thăng bằng. Nếu không kiểm soát, nó có thể dẫn tới thoát vị thể thao và phải phẫu thuật”.

Barcelona hiện chọn cách điều trị bảo tồn, hạn chế phẫu thuật để giúp Yamal hồi phục tự nhiên. Nhưng rõ ràng, chàng trai 18 tuổi vẫn chưa thể trở lại phong độ từng khiến cả châu Âu kinh ngạc. Anh ra sân, nhưng thứ người hâm mộ thấy không còn là Lamine Yamal bùng nổ và quyết liệt như trước.