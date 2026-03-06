Vì sao không xử lý vi phạm đấu thầu vụ liên quan cựu Bộ trưởng Y tế?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) vào sử dụng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng cấp dưới bị xác định gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Cơ quan điều tra xác định vụ án có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Theo Kết luận điều tra, sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xảy ra tại các dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2). Bị can Tiến cùng 6 cá nhân bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (đều là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ". Liên quan, Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xác định phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng, quá trình thực hiện 2 dự án trên, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng trao đổi, nhờ giúp đỡ để được thực hiện các gói thầu…

Hành vi này có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra (CQĐT), các nhà thầu thực hiện 9 gói thầu xây lắp (trừ gói thầu do liên danh các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện) sau khi được trúng thầu đều đã triển khai thực hiện khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký, chưa được nghiệm thu, thanh toán đầy đủ theo khối lượng công việc đã hoàn thành và đang bị thiệt hại do các chi phí phát sinh.

Việc các nhà thầu đưa tiền cho các bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bằng tiền mặt diễn ra sau khi trúng thầu, không có hóa đơn, chứng từ, không theo dõi, hạch toán kế toán, không lấy từ nguồn tiền tạm ứng, thanh toán. Vì vậy, không có căn cứ đánh giá số tiền này là hậu quả thiệt hại.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Bên cạnh đó, các nhà thầu đều đang phối hợp với chủ đầu tư, đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) vào sử dụng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo CQĐT, kết quả điều tra đến nay cho thấy chưa có cơ sở xác định hậu quả thiệt hại nên chưa đủ căn cứ xử lý về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết luận điều tra vụ án, CQĐT kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để đưa 2 dự án vào sử dụng theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

CQĐT nhận định ngoài các bị can đã bị khởi tố và đề nghị truy tố, còn có một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau nhưng được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được phân hóa không bị xử lý hình sự hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, CQĐT có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những cá nhân trên theo quy định.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến các nhà thầu này, chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.