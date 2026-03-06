Giám đốc CAHN chia sẻ hành trình triệt phá đường dây lừa đảo Mr Pips

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chia sẻ những thông tin đặc biệt về hành trình triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Chuyên án không chỉ ghi dấu ấn bằng việc dẫn độ thành công "ông trùm" từ nước ngoài, mà còn lập kỳ tích thu hồi khối tài sản khổng lồ khiến Cảnh sát nhiều nước phải đề nghị học hỏi.

Hành trình truy bắt tội phạm xuyên biên giới

Chia sẻ với cử tri ngày 4/3, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thẳng thắn nhìn nhận tội phạm công nghệ cao hiện nay hoạt động cực kỳ phức tạp, có sự móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập "tổng hành dinh" ở các quốc gia láng giềng để thao túng nạn nhân trong nước.

Đối với chuyên án "Mr Pips", Giám đốc CATP tiết lộ những biện pháp nghiệp vụ sắc bén để bóc gỡ đường dây tội phạm tinh vi này.

Cụ thể, Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để chặn đứng đường rút lui của các đối tượng. Lực lượng chức năng đã giăng lưới, bắt giữ thành công Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) ngay tại Thái Lan khi đối tượng này đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chia sẻ những thông tin đặc biệt về hành trình triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Từ mắt xích then chốt này, vòng vây được siết chặt đối với Lê Khắc Ngọ. Mặc dù liên tục di chuyển từ Campuchia sang Philippines và nhập cảnh trái phép để lẩn trốn, "ông trùm" sinh năm 1990 này cuối cùng đã sa lưới.

Trong đó, Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cơ quan Thường trực của Interpol tại Việt Nam) hoàn tất các thủ tục pháp lý quốc tế, trực tiếp tổ chức áp giải, dẫn độ thành công Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam an toàn để quy án.

Kỳ tích thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng

Trong vụ án lừa đảo quy mô cực lớn này, Cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng và theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, điểm sáng nhất chính là sự xuất sắc trong khâu truy vết, phong tỏa dòng tiền.

Công an Hà Nội đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản phạm pháp khổng lồ lên tới 5.315 tỷ đồng . Đây là con số kỷ lục trong một vụ án công nghệ cao. Khối tài sản này không chỉ nằm ở Việt Nam mà trải rộng khắp nơi, bao gồm hàng chục siêu xe, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia, khoản tiền 1,2 triệu đô la Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài, cùng 246 kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.

Giám đốc CATP nhấn mạnh chiến công thu hồi triệt để tài sản trong vụ án của Công an Hà Nội được coi là một kỳ tích. Cơ quan Cảnh sát nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự nể phục, đánh giá rất cao và trực tiếp đề nghị được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Công an Việt Nam, bởi việc lần theo dấu vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia đang là bài toán cực khó với lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu.

Thể hiện sự quyết liệt đi đến cùng, chuyên án vẫn đang được Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng. Đáng chú ý, ngay trong ngày 5/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức phát đi thông báo truy nã đối với Trần Văn Lam (SN 1993, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội).

Tài liệu điều tra xác định Lam là một "quản lý vùng" đắc lực trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Đối tượng này đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi bị khởi tố vào tháng 1/2025.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng ở đâu, cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự hoặc cơ quan Công an gần nhất để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.