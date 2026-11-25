Duy nhất dịp Black Friday năm nay, TV, máy giặt đồng giá 3 triệu dù giá gốc đến chục triệu đồng. Đây chính là bất ngờ lớn mà thương hiệu tặng khách hàng.

Với màn mở bán xuyên đêm bất ngờ cùng hàng loạt mức giá chạm đáy, đại tiệc mua sắm của Điện máy Xanh hứa hẹn khuấy đảo thị trường tiêu dùng cuối năm.

Từ 9h ngày 27/11 đến 2h ngày 30/11, không khí mua sắm cuối năm chính thức nóng lên với đại tiệc “Ngày đen bật đèn” tại hệ thống 129 siêu thị Điện máy Xanh trên toàn quốc. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên chuỗi bán lẻ này phá vỡ khung giờ hoạt động thông thường để bật đèn mở bán xuyên đêm suốt 3 ngày liên tiếp. Những thiết bị vốn khiến nhiều gia đình phải cân nhắc trước khi xuống tiền - như TV màn hình to để nâng cấp góc giải trí, máy giặt giúp việc nhà hay tủ lạnh dung tích lớn cho gian bếp - nay được trợ giá hấp dẫn, giúp người tiêu dùng sắm sửa mà vẫn nhẹ áp lực chi tiêu cuối năm.

Để dễ “chốt deal” trong cuộc đua săn sale nửa đêm, khách hàng cần “bỏ túi” lịch trình các khung giờ vàng. Xuyên suốt 3 ngày diễn ra “Ngày đen bật đèn”, Điện máy Xanh sẽ liên tục tung ra các mức đồng giá giảm sâu theo từng chặng: 3 triệu đồng vào khung 0h-2h và 20h-23h; 5 triệu đồng vào khung 9h-11h; 4,5 triệu đồng vào khung 11h-14h và 3,5 triệu đồng vào khung 15h-17h. Nhịp giảm giá tăng tiến theo đà càng về khuya càng sâu biến khoảnh khắc nửa đêm tại siêu thị trở thành tâm điểm được người dùng mong chờ.

Không chỉ dừng lại ở nhóm điện tử và điện lạnh, đường đua đồng giá năm nay còn gọi tên các dòng smartphone Android tầm trung và cận cao cấp. Một số mẫu điện thoại có giá niêm yết 10-13 triệu đồng sẽ được đưa về mức chỉ còn 6-8 triệu đồng tùy khung giờ. Đây là cơ hội hiếm có để hội muốn nâng cấp điện thoại lên lịch canh sale ngay lúc này.

Khách hàng đừng quên lịch săn sale đặc biệt của Điện máy Xanh khi muốn sắm TV, tủ lạnh, máy giặt hay điện thoại với giá tiết kiệm hàng triệu đồng.

Sức nóng của chương trình còn tiếp tục lan sang thế giới đồ gia dụng với quy mô lên tới hơn 156.000 sản phẩm được đưa lên kệ ở 3 mức giá hấp dẫn: 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Những món đồ quen thuộc trong gian bếp, vật dụng phục vụ sinh hoạt hay sản phẩm tiện ích trong nhà có thể trở thành “món hời” đáng để thêm vào giỏ hàng. Thay vì phải chờ đến khi đồ cũ hỏng mới thay, đây là thời điểm lý tưởng để gia đình làm mới tổ ấm mà không lo cháy ví.

Điện máy Xanh tung deal đến 156.000 sản phẩm gia dụng đồng giá, giúp các gia đình tha hồ lựa chọn món đồ hữu ích.

Bên cạnh các suất đồng giá giới hạn, toàn bộ không gian mua sắm tại Điện máy Xanh trong 3 ngày cao điểm cũng lần đầu được phủ kín bởi chính sách giảm chồng giảm trên toàn ngành hàng. Cụ thể, điện thoại, tablet, laptop, PC và máy in giảm thêm 6%; nhóm điện tử, điện lạnh giảm thêm 10%; hàng gia dụng và phụ kiện giảm thêm 16% trên giá sau khuyến mãi. Riêng tín đồ công nghệ yêu thích hệ sinh thái Apple (iPhone, iPad, MacBook và Apple Watch) còn nhận ưu đãi giảm thêm 1 triệu đồng.

Đặc biệt, sức hút của “Ngày đen bật đèn” không chỉ gói gọn ở trải nghiệm xếp hàng trực tiếp tại siêu thị, mà còn gây ấn tượng trên không gian số với nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ. Trong 3 ngày 27-29/11, các phiên mega livestream trên fanpage chính thức sẽ liên tục lên sóng để tung voucher và deal hấp dẫn, song song với đặc quyền 100% nhận voucher đến 1 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến trên website trong ngày 27/11. Dù lựa chọn hòa mình vào dòng người đi săn sale lúc nửa đêm, hay chốt đơn tại nhà, khách hàng có thể tận hưởng nhịp sôi động của lễ hội mua sắm Black Friday lớn nhất năm tại Điện máy Xanh.

Với loạt ưu đãi hấp dẫn cùng chương trình mở bán xuyên đêm, “Ngày đen bật đèn” hứa hẹn tạo cuộc đua săn sale tại 129 siêu thị Điện máy Xanh trên toàn quốc.

Với hàng chục nghìn sản phẩm điện máy chính hãng và hàng trăm nghìn món gia dụng lên kệ ở mức giá rẻ bất ngờ, “Ngày đen bật đèn” đang đếm ngược từng giờ để chính thức khai hội vào ngày 27/11.

Độc giả có thể lập sẵn danh sách món đồ cần thiết và chuẩn bị tinh thần cho một đêm "thức cùng deal hời" tại Điện máy Xanh. Đây sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo để đón mùa mua sắm cuối năm trọn vẹn và tiết kiệm.