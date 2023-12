Vì sao không nên bay hạng thương gia khi đi du lịch

Ngành du lịch đã góp phần tăng trưởng vào nền kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, khách du lịch đến lợi ích nhưng cũng gây ra lượng khí thải lớn.

Các chuyên gia gợi ý 5 cách giúp chuyến du lịch trở nên bền vững hơn. Ảnh: David Barbeler.

Các chuyên gia đưa ra những lời khuyên cho du khách về cách giảm thiểu tác động tiêu cực trong kỳ nghỉ. Mặc dù việc giảm thiểu biến đổi khí hậu đòi hỏi sự thay đổi từ nhiều bên liên quan, hành động cá nhân vẫn mang ý nghĩa rất lớn. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong cách suy nghĩ, du khách có thể tạo ra sự khác biệt, theo Guardian.

Chọn đi du lịch gần

Apisalome Movono, giảng viên cao cấp về nghiên cứu phát triển tại Đại học Massey ở New Zealand, cho biết: “Đi du lịch càng gần càng tốt”. Điểm đến càng gần thì lượng khí thải để đến đó càng thấp.

Ngành công nghiệp du lịch tàu biển gây ra lượng khí thải đáng kể. Theo một nghiên cứu vào năm 2019 , mỗi ngày một tàu du lịch có thể thải ra lượng khí thải carbon lớn hơn 12.000 ôtô.

Du khách có thể giảm “dấu chân carbon” của mình bằng cách chọn một số loại máy bay nhất định hoặc đi du lịch hạng phổ thông.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (Iata) đã tạo ra một công cụ tính toán hữu ích giúp so sánh tác động carbon của các hành trình khác nhau. Dựa trên dữ liệu được các hãng hàng không chia sẻ, máy tính theo dõi mức phát thải theo loại máy bay, hàng hóa, cấu hình và cách hành khách đi hạng phổ thông hay hạng thương gia.

Chọn ghế hạng phổ thông sẽ ít gây ảnh hưởng đến môi trường hơn. Ảnh: CNN.

Christian Schott, phó giáo sư chuyên ngành du lịch tại Đại học Victoria ở Wellington, cho biết: “Khi đi máy bay là điều không thể tránh khỏi, chọn hạng phổ thông sẽ ít khí thải carbon hơn so với hạng thương gia”.

Lý do là hành khách hạng thương gia chiếm nhiều không gian hơn so với hạng phổ thông, khiến các chuyến bay kém hiệu quả hơn. “Một người đi du lịch ở hạng thương gia sẽ tạo ra lượng khí thải CO2 trung bình gấp 3,5 lần so với hạng phổ thông”, ông Schott nêu rõ.

Cẩn thận chương trình “đền bù carbon”

Nhiều hãng hàng không và công ty du lịch hiện cung cấp dịch vụ “đền bù carbon” cho những du khách quan tâm đến biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, không ít người đặt câu hỏi về hiệu quả thực sự của những chương trình này. Các nghiên cứu cho thấy nhiều dự án “đến bù carbon” quốc tế thường phóng đại hơn so với thực tế và không đánh giá đúng những tác hại tiềm ẩn.

Ông Movono chỉ ra rằng thông tin từ những chương trình đền bù thường thiếu sự kiểm tra và theo dõi định kỳ, để đảm bảo rằng rằng việc giảm phát thải đang diễn ra như đã lên kế hoạch. Vì vậy, cách tốt nhất để giảm phát thải từ du lịch là hạn chế số lượng và thời gian bay.

Nếu du khách quyết định sử dụng dịch vụ “đền bù carbon”, ông Movono khuyên nên kiểm tra kỹ lưỡng độ tin cậy. Khách du lịch nên tìm đến những công ty địa phương uy tín, có chính sách hỗ trợ cộng đồng.

Giảm thiểu “dấu chân carbon” trong suốt chuyến đi

Nếu chọn du lịch đến Thái Bình Dương, bạn có thể áp dụng một số biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

Theo Kalara McGregor, nhà tư vấn bền vững và nghiên cứu sinh tiến sĩ về du lịch bền vững tại Đại học Griffith, du khách nên lựa chọn những khách sạn nhỏ hoặc các doanh nghiệp du lịch nhỏ thay vì khách sạn lớn với đầy đủ tiện nghi như điều hòa, bể bơi hay bồn tắm nước nóng. Những tiện ích này đều tiêu thụ nhiều năng lượng và nước.

Khách du lịch nên thử ẩm thực địa phương hơn là những thực phẩm nhập khẩu. Ảnh: Guardian.

Một số cách khác để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường là hạn chế ăn thực phẩm nhập khẩu vì việc vận chuyển chúng bằng máy bay hoặc tàu biển sẽ tạo ra lượng khí thải lớn. Thay vào đó, du khách nên thử ẩm thực địa phương.

Du khách nên tránh sử dụng taxi hoặc thuê xe. Khách du lịch nên đi bộ hoặc đạp xe để khám phá những hòn đảo nhỏ. Đối với những hòn đảo lớn hơn, có nhiều phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường giúp du khách có trải nghiệm thực sự hơn.

“Ở Vanuatu, bạn có thể sử dụng dịch vụ taxi chung, một cách di chuyển bền vững hơn nhiều. Còn ở Fiji, du khách có hệ thống xe buýt giúp di chuyển khắp nơi trên các hòn đảo lớn”, Schott gợi ý.

Chú ý đến rác thải

Guardian cho biết nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương đang đối mặt với thách thức trong việc quản lý rác thải. Do kích thước khác nhau, việc xử lý rác trở nên khó khăn. Đồng thời, việc nhập khẩu hàng hóa làm tăng lượng rác.

Chuyên gia tư vấn McGregor chia sẻ: “Rác thải là một vấn đề lớn. Nhưng du khách có nhiều nhu cầu, vì vậy chúng tôi phải đáp ứng”.

Bà McGregor cho rằng du khách cần phải chấp nhận không đòi hỏi mọi sự thuận tiện, mua các sản phẩm thủ công địa phương thay vì những món đồ lưu niệm nhập khẩu giá rẻ. Ngoài ra, bạn nên ý thức hơn trong việc sử dụng và vứt bỏ rác.

Ủng hộ doanh nghiệp địa phương

Về cơ bản, mỗi chuyến du lịch đều tạo ra lượng khí thải. Thay vì tập trung vào việc giảm thiểu ảnh hưởng môi trường, du khách nên cố gắng tối đa hóa lợi ích kinh tế từ chuyến đi của mình.

Chi tiền cho doanh nghiệp du lịch địa phương cũng là cách góp phần vào nền kinh tế. Ảnh: Viator.

Ông Movono khuyên du khách nên tìm hiểu về những điểm đến ngoài khu nghỉ dưỡng lớn. Những doanh nghiệp du lịch địa phương thường sử dụng lao động và nguồn cung cấp bản địa.

Bằng cách đi du lịch tại các địa điểm nhỏ này, du khách đang góp phần vào nền kinh tế tuần hoàn làm cải thiện đời sống của người dân địa phương.