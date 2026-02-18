Vì sao không được kích trứng bừa bãi?

Hormone nồng độ cao sẽ được đưa vào cơ thể, để các nang trứng phát triển. Nếu không tuân thủ liều lượng hormone đưa vào cơ thể, buồng trứng sẽ làm việc quá mức và sớm suy kiệt.

Hãy tuân thủ y lệnh của bác sĩ khi tiến hành kích trứng. Ảnh minh họa: H.N.

Có một bài viết bày tỏ quan điểm như sau: Cả cuộc đời người con gái từ lúc dậy thì tới khi trưởng thành và mãn kinh, có 400-500 nang trứng. Phụ nữ bình thường mỗi tháng sẽ rụng một nang trứng, khi các nang trứng trong cơ thể cạn kiệt, chức năng buồng trứng sẽ bắt đầu suy thoái.

Nếu nữ giới sử dụng thuốc kích trứng bừa bãi, một tháng rụng nhiều nang trứng, thì có thể ngoài 30 tuổi đã hết nang trứng và bắt đầu mãn kinh. Đoạn văn này nghe có vẻ rõ ràng, logic, dường như là một tia sáng đối với những phụ nữ muốn có con cần tiến hành kích trứng. Tuy nhiên, kiến thức nêu ra không chính xác.

Là tuyến sinh dục của nữ giới, buồng trứng có chức năng chính là sản xuất trứng và phóng noãn, đồng thời tiết ra hormone sinh dục, tương ứng gọi là chức năng sinh sản và chức năng bài tiết nội tiết. Kể từ khi phôi thai hình thành, các nang trứng bắt đầu tự do phát triển và mất đi.

Phôi thai ở tuần thứ 16-20, hai bên buồng trứng có tổng cộng 6-7 triệu nang trứng (lúc này vẫn là những tế bào trứng nguyên phát). Từ tuần thứ 16 của phôi thai tới 6 tháng sau khi sinh, tế bào trứng sơ cấp hình thành các nang nguyên thủy. Các nang trứng trong bào thai không ngừng mất đi và chỉ còn lại khoảng 2 triệu nang khi sinh ra, hầu hết nang trứng bị thoái hóa trong giai đoạn thời thơ ấu và chỉ còn lại 300.000 nang ở độ tuổi dậy thì.

Đến giai đoạn dậy thì, quá trình các nang trứng từ phát triển tự do tới trưởng thành phụ thuộc vào sự kích thích của gonadotropin. Đúng là cả cuộc đời người phụ nữ có 400-500 nang trứng phát triển và phóng noãn, mỗi chu kỳ kinh nguyệt sẽ phóng ra ít nhất một nang noãn.

Tuy nhiên, trong thời kỳ sinh sản, hàng tháng sẽ có một lúc 3-11 nang trứng phát triển, thông qua chọn lọc chỉ có một nang noãn có thể phát triển hoàn toàn và phóng noãn.

Sự tuyển chọn nang thứ cấp (AFC) diễn ra vào ngày thứ 1-4 của chu kỳ. Ở phụ nữ trẻ có sức khỏe bình thường, các nang trứng bước vào giai đoạn tuyển chọn được gọi là cụm nang. Có những nang trứng ít nhạy cảm, cũng có nang không nhạy cảm, chỉ có các nang trứng nhạy cảm mới có thể tiến vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nguyên lý kích trứng đến từ đâu?

Kích rụng trứng chính là tăng liều lượng hormone kích thích nang trứng, khiến một phần nang trứng không nhạy cảm bước vào trạng thái nhạy cảm, tiến đến giai đoạn phát triển để đạt tiêu chuẩn của nang trứng. Kích rụng trứng có thể tăng số lượng nang trứng so với chu kỳ tự nhiên.

Người ta có câu: "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt". Nang noãn cũng như vậy, nếu nang trứng không thể phát triển theo kịp và phù hợp tiêu chuẩn, cuối cùng chúng sẽ không thể trở thành nang trứng trưởng thành. Vậy chúng sẽ đi về đâu?

Phía trên chúng ta vừa nhắc tới nang trứng từ sau khi phôi thai hình thành sẽ tự phát triển và chết đi. Trên thực tế, nang noãn mất đi là quá trình bắt đầu từ khi thai nhi được 7 tuần tuổi, mỗi chu kỳ sẽ có một lứa nang trứng, nhưng trong chu kỳ tự nhiên của đa số nữ giới chỉ có một nang trứng trưởng thành hoàn toàn, những nang trứng còn lại không thể phối hợp với nồng độ hormone kích thích nang trứng sẽ tự mất đi.