Vì sao học tiếng Anh qua âm nhạc dễ nhớ hơn

Ngày 22/4 tại TP.HCM, trong chương trình chia sẻ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh do FAHASA phối hợp cùng NXB E-Future (Hàn Quốc) tổ chức, bà Phạm Kim Khánh (Sandy) cho rằng khó khăn lớn của người học không nằm ở việc tiếp cận kiến thức mà ở khả năng ghi nhớ và sử dụng ngôn ngữ trong thực tế.

Theo bà, nếu phương pháp giảng dạy chưa phù hợp, việc học từ vựng và mẫu câu dễ trở nên rời rạc, đặc biệt với học sinh nhỏ tuổi. Trong bối cảnh đó, âm nhạc và nhịp điệu có thể tạo ra môi trường học tập gần gũi hơn, giúp người học tiếp nhận ngôn ngữ thông qua sự lặp lại tự nhiên. Khi kết hợp với các hoạt động tương tác trong lớp học, phương pháp này không chỉ giúp ghi nhớ lâu hơn mà còn hỗ trợ hình thành phản xạ ngôn ngữ.

Từ kinh nghiệm 12 năm giảng dạy tiếng Anh, bà Khánh nhấn mạnh việc sử dụng bài hát và bài vè cần gắn với cách tổ chức lớp học cụ thể, thay vì chỉ dừng ở việc “nghe cho vui”. Theo bà, yếu tố quan trọng là biến các nội dung này thành công cụ triển khai bài học, giúp người học chủ động tham gia thay vì tiếp nhận thụ động.

Bên cạnh đó, bà cho rằng việc lựa chọn phương pháp giảng dạy cần xuất phát từ đặc điểm người học và bối cảnh lớp học. “Không có một công thức chung cho mọi lớp học, điều quan trọng là người dạy hiểu được học sinh của mình cần gì”, bà nói.

Tại chương trình, các diễn giả cũng đề cập đến xu hướng học ngoại ngữ trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển. Theo đó, dù các công cụ hỗ trợ ngày càng phổ biến, việc học ngôn ngữ vẫn cần gắn với yếu tố tương tác và trải nghiệm thực tế để đạt hiệu quả lâu dài.