Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Claude Monet

Qua những phân tích và minh họa về 45 kiệt tác lớn nhất của Claude Monet, sách giúp chúng ta hiểu thêm về cuộc đời, phong cách của nhà tiên phong, người dẫn dắt phong trào nghệ thuật lớn thế kỷ XX: Hội họa Ấn tượng.

Xuất bản

Vì sao hoa diên vĩ luôn xuất hiện trong tranh Monet?

  • Thứ năm, 9/7/2026 11:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Yêu thích hoa diên vĩ, biểu tượng của mùa xuân và sức sống, Monet biến những luống hoa ở Giverny thành nguồn cảm hứng cho các bức tranh rực rỡ sắc màu.

Claude Monet anh 1

Bức tranh "Khu vườn của nghệ sĩ tại Giverny" (The Artist's Garden at Giverny) được danh họa Claude Monet vẽ năm 1900. Ảnh: wikimedia

Khu vườn của Monet, hoa diên vĩ - Nghi lễ mùa xuân

Luôn quan tâm đến việc chăm sóc khu vườn của mình, Claude Monet nhắc đi nhắc lại những lời dặn với gia đình mình mỗi khi ông đi du lịch hoặc vắng mặt. Trên hết là phải tránh sương giá mùa đông và nguy cơ hạn hán vào mùa hè. Các công trình thủy lợi của khu vườn trên nước (bắt nguồn từ Ru, một nhánh sông nhỏ gần sông Epte) cũng mang đến đủ kiểu quản lý phiền phức cho nghệ sĩ.

Một khía cạnh ít được biết đến trong hoạt động làm vườn của chính ông là sự sinh sôi nảy nở các giống của cùng một loài hoa, mà hàng nghìn sắc thái của chúng đã trở thành chủ đề của nhiều bức tranh.

Những sắc màu của niềm hạnh phúc

Hoa diên vĩ là một trong những loài hoa yêu thích nhất của họa sĩ. Giống cây này, mà tác dụng trang trí của nó đã được ghi nhận qua nhiều thiên niên kỷ, có khoảng hai trăm loài, mỗi loài lại có vô vàn thứ khác nhau. Đối với Monet, đây là một lĩnh vực nghiên cứu không có hồi kết, nhưng cũng là một nguồn vui trực quan thuần túy.

Bản thân ông thường sẽ mời bạn bè đến Giverny để chiêm ngưỡng hoa diên vĩ nở vào mùa xuân. Làm sao mà nhà ảo thuật sắc màu này lại không bị quyến rũ bởi biểu tượng của mọi sắc thái tự nhiên đầy thiêng liêng này? Trong số những người Hy Lạp, Iris, sứ giả của các vị thần, chẳng phải đã bị Hera biến thành cầu vồng đó sao?

Biểu tượng cho sự trở lại rực rỡ của mùa xuân, nét quyến rũ của nó đã được thể hiện ở Ai Cập và đảo Crète cổ đại, hoa diên vĩ chỉ mang những ý nghĩa tích cực, niềm vui, sự tự tin, sức sống. Đối với các họa sĩ với cơ thể dần già nua và thị lực suy yếu theo thời gian, thì những bông hoa diên vĩ, cho đến cuối cùng, vẫn sẽ là một hình mẫu có khả năng khích lệ mạnh mẽ.

Dưới bóng cây táo đang ra hoa

Trong phiên bản năm 1900, Monet đã tái dựng một vài trong số những luống hoa lớn chứa hàng trăm bông hoa giống hệt nhau, mỗi bông có một màu sắc khác nhau. Dưới những tán cây trong vườn cây ăn quả đang trổ hoa, che khuất cả bầu trời, những bông hoa diên vĩ nổi bật lên bởi màu sắc rực rỡ và ánh sáng.

Không ai có thể miêu tả vẻ huyền diệu của nó tốt hơn Marcel Proust, trong một bài báo năm 1907, với tiêu đề rất rõ ràng Sự lóa mắt (Les éblouissements), với những lời rằng “một khu vườn của những tông màu và màu sắc hơn là một vườn hoa, một họa sĩ thể hiện thông qua màu sắc, có thể nói như vậy, màu sắc của những bông hoa được sắp xếp trong một quần thể không hoàn toàn giống với quần thể tự nhiên, vì chúng đã được gieo sao cho nở cùng lúc với những bông hoa có sắc thái tương đương, hài hòa trong một dải màu xanh hoặc hồng, những bông hoa mà ý định được thể hiện rất mạnh mẽ này của họa sĩ đã phi vật chất hóa chúng, từ tất cả những gì không phải là màu sắc”.

Bức tranh trở thành sự hoán vị của công việc của thiên nhiên. Màu xanh lam, màu tím hoa cà và màu vàng cấu thành phần cốt lõi trong bảng màu này gợi nhắc đến sự tinh tế trong sắc thái của tranh khắc gỗ Nhật Bản rất thịnh hành vào những năm cuối của thế kỷ XIX. Là một người tiên phong và nhà cách tân, Monet vẫn luôn là người thuộc về và có những ảnh hưởng nhất định đến thời đại của mình.

Gerard Denizeau

Omega + NXB Thế Giới

Claude Monet Hoa diên vĩ mùa xuân sức sống

    Đọc tiếp

    Khong co duong tat khi viet sach ve danh nhan hinh anh

    Không có đường tắt khi viết sách về danh nhân

    2 giờ trước 11:21 9/7/2026

    0

    GS.TS Trình Quang Phú cho biết khi viết sách về danh nhân, người viết phải kiên trì nghiên cứu kỹ lưỡng tư liệu, đồng thời tìm tòi cách thể hiện phù hợp, chạm tới cảm xúc độc giả.

    Dieu nhung nguoi tham gia lan bien can ghi nho hinh anh

    Điều những người tham gia lặn biển cần ghi nhớ

    4 giờ trước 09:27 9/7/2026

    0

    Điều quan trọng nhất mà những người tham gia lặn biển cần tuân thủ là đảm bảo nguồn dưỡng khí trước khi lặn xuống sâu hơn. Nếu dưỡng khí không đủ, bạn sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    10:47 22/6/2026 10:47 22/6/2026

    0

    Chia sẻ từ hai hiệu sách ngoại văn tại Hà Nội, một bộ phận độc giả đang đọc khác đi, chủ động và chọn lọc hơn, gắn bó với việc đọc như một phần của đời sống tinh thần.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý