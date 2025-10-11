Vì sao Hamas đánh cược với 'cam kết miệng' của Tổng thống Mỹ?

Lần đầu sau nhiều năm, Hamas đồng ý thả toàn bộ con tin mà không cần bảo đảm rút quân hoàn toàn từ Israel, dựa trên cam kết bằng lời của Tổng thống Mỹ và các trung gian khu vực.

Hamas từng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây hỗn loạn và là người có tầm nhìn vô lý về Gaza. Thế nhưng, một cuộc điện thoại bất ngờ hồi tháng trước đã góp phần khiến Hamas tin rằng Tổng thống Mỹ có thể buộc Israel tuân theo một thỏa thuận hòa bình - ngay cả khi nhóm này giao nộp toàn bộ con tin, vốn là lợi thế lớn nhất của họ trong cuộc chiến ở Gaza, theo lời hai quan chức Palestine.

Niềm vui của người dân Palestine tại Deir al-Balah, sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, ngày 9/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Trong cuộc gọi - đã được công bố rộng rãi vào thời điểm đó - Tổng thống Trump đã đưa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên điện thoại sau một cuộc họp tại Nhà Trắng hồi tháng 9, để xin lỗi Thủ tướng Qatar vì cuộc không kích của Israel vào khu nhà ở nơi các lãnh đạo chính trị Hamas cư trú tại thủ đô Doha.

Theo hai quan chức trên, cách ông Trump xử lý vụ đánh bom Qatar - vốn không hạ sát được các quan chức Hamas bị nhắm đến (bao gồm cả Trưởng đoàn đàm phán Khalil al-Hayya) đã khiến Hamas tin tưởng hơn rằng ông Trump có thể đứng lên đối đầu với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và rằng ông nghiêm túc với việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Giờ đây, sau khi ký vào thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Trump làm trung gian hôm 8/10, nhóm vũ trang này tiếp tục đặt niềm tin vào lời của một người từng đề xuất trục xuất toàn bộ người Palestine khỏi Gaza và xây dựng nơi này thành một khu nghỉ dưỡng ven biển do Mỹ kiểm soát.

Theo thỏa thuận có hiệu lực từ 10/10, Hamas đồng ý trao trả toàn bộ con tin mà không cần một cam kết rút quân hoàn toàn từ phía Israel. Hai quan chức Hamas khác thừa nhận đây là một canh bạc đầy rủi ro, dựa trên giả định rằng Tổng thống Mỹ sẽ đầu tư đủ để không để thỏa thuận sụp đổ.

Lãnh đạo Hamas hiểu rõ rằng canh bạc này có thể phản tác dụng, một quan chức cho biết. Họ lo sợ rằng, sau khi con tin được trả, Israel có thể nối lại chiến dịch quân sự - như đã từng xảy ra sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 1, mà khi đó đội ngũ của ông Trump cũng tham gia sâu sát.

Tuy nhiên, tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên Biển Đỏ, nơi diễn ra các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel, Hamas cảm thấy đủ yên tâm trước sự hiện diện của những cố vấn thân cận nhất của ông Trump và các thế lực khu vực để đồng ý ký kết ngừng bắn - dù nhiều yêu cầu cốt lõi của nhóm vẫn chưa được giải quyết, bao gồm tiến trình thành lập một nhà nước Palestine. Một quan chức Hamas nói với hãng tin Reuters rằng: "Mức độ sốt sắng của ông Trump được cảm nhận rất rõ ràng tại trung tâm hội nghị".

Tổng thống Trump đã trực tiếp gọi điện 3 lần trong suốt phiên đàm phán kéo dài, theo một quan chức cấp cao Mỹ kể lại. Con rể ông - Jared Kushner - cùng Đặc phái viên Steve Witkoff đã liên tục di chuyển giữa các phái đoàn Israel và Qatar.

Dù có thể mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột - bắt đầu từ ngày 7/10/2023 khi Hamas tấn công Israel - nhưng không có gì đảm bảo rằng các giai đoạn sau trong kế hoạch 20 điểm của ông Trump về Gaza sẽ trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, cách ông Trump xử lý vụ tấn công Qatar và lệnh ngừng bắn từng chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 đã tạo niềm tin cho các nhà đàm phán Hamas rằng ông sẽ không để Israel tiếp tục chiến sự ngay sau khi con tin được trao trả, theo lời hai quan chức Palestine và một nguồn tin khác.

Các trợ lý của ông Trump nhìn thấy cơ hội từ cơn giận của ông đối với Thủ tướng Netanyahu về vụ tấn công Qatar, chuyển thành áp lực buộc Israel chấp nhận một lộ trình chấm dứt chiến tranh Gaza.

Ông Trump - người đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các quốc gia vùng Vịnh - coi Qatar là bạn, và ông không vui khi thấy hình ảnh cuộc không kích trên truyền hình, một quan chức Nhà Trắng cấp cao cho biết, gọi đây là bước ngoặt quan trọng khiến thế giới Arập đoàn kết hơn.

Lời hứa công khai của Tổng thống Trump rằng Israel sẽ không tiếp tục tấn công Qatar đã giúp ông xây dựng uy tín trong mắt Hamas và các bên trong khu vực, theo một quan chức Palestine tại Gaza. Jonathan Reinhold từ Khoa Nghiên cứu Chính trị, Đại học Bar-Ilan (Israel) đánh giá: “Việc ông Trump đưa ra bảo đảm an ninh cho Qatar rằng Israel sẽ không tấn công nữa đã khiến Hamas tin tưởng rằng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì”.

Hamas cũng để ý đến mệnh lệnh công khai của ông Trump yêu cầu Iran và Israel dừng giao tranh, đặc biệt là tuyên bố trên nền tảng Truth Social yêu cầu máy bay Israel “quay đầu trở về” từ một đợt không kích dự kiến nhằm vào Iran - chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố ngừng bắn trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6. Một quan chức Hamas nhận xét “Mặc dù có phần kịch tính, nhưng ông ấy nói là làm".

Tổng thống Trump công bố kế hoạch tổng thể hôm 29/9, trong chuyến thăm Nhà Trắng của ông Netanyahu. Hamas đưa ra chấp thuận có điều kiện 4 ngày sau, điều mà ông Trump xem như đèn xanh. Tuy nhiên, cho đến tận ngày 7/10 vừa qua, các cuộc đàm phán vẫn bế tắc quanh vấn đề tốc độ và phạm vi rút quân của Israel để tạo điều kiện cho Hamas tập hợp con tin.

Khi các nhà trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ không thể thúc đẩy tiến trình, Thủ tướng Qatar - Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani - đã quyết định đến Sharm el-Sheikh vào ngày 7/10. Witkoff và Kushner đến vào sáng 8/10, và đàm phán bắt đầu ngay trưa hôm đó.

Sự hiện diện của lãnh đạo tình báo Thổ Nhĩ Kỳ - Ibrahim Kalin - cũng đóng vai trò quan trọng nhờ mối quan hệ chặt chẽ giữa Ankara với Hamas, cũng như cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Tayyip Erdogan với ông Trump, trong đó ông Trump nhờ ông thuyết phục Hamas chấp nhận kế hoạch.

Suốt hai năm, Hamas luôn khẳng định chỉ thả con tin nếu Israel rút quân hoàn toàn và chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Israel yêu cầu được trả lại toàn bộ con tin và tiêu diệt Hamas.

Cả hai bên đều không đạt được hoàn toàn mục tiêu: Israel sẽ tiếp tục hiện diện ở khoảng một nửa Dải Gaza trong tương lai gần, trong khi Hamas vẫn tồn tại như một tổ chức, và yêu cầu giải giáp Hamas trong kế hoạch của ông Trump bị hoãn lại cho giai đoạn sau. Theo một nguồn tin, chính việc hai bên đều chưa đạt đủ khiến họ có động lực tiếp tục đàm phán.

Binh sĩ Israel tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN.

Một bước ngoặt trong cuộc đàm phán là khi các trung gian thuyết phục được Hamas rằng việc tiếp tục giữ con tin không còn là lợi thế, mà trở thành gánh nặng về mặt hình ảnh toàn cầu. Hamas hiểu rằng tiếp tục giữ con tin làm suy yếu sự ủng hộ quốc tế đối với người Palestine, và nếu không có con tin, Israel sẽ thiếu lý do chính đáng để nối lại chiến dịch quân sự.

Tuy nhiên, theo 2 quan chức Hamas, nhóm không nhận được bất kỳ bảo đảm bằng văn bản nào có cơ chế thực thi rằng giai đoạn đầu (gồm trao trả con tin, rút quân một phần và ngừng bắn) sẽ tiến tới một thỏa thuận rộng hơn để kết thúc chiến tranh.

Thay vào đó, Hamas chấp nhận các cam kết bằng lời từ Mỹ và các nước trung gian - Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ - rằng ông Trump sẽ giám sát tiến trình và không để Israel tiếp tục chiến tranh sau khi con tin được thả. "Về phía chúng tôi, thỏa thuận này kết thúc chiến tranh," một quan chức Hamas khẳng định.

Tuy nhiên, nhóm vẫn ý thức rằng canh bạc có thể phản tác dụng. Sau thỏa thuận hồi tháng 1, ông Trump từng yêu cầu Hamas phải thả toàn bộ con tin ngay lập tức, nếu không ông sẽ hủy bỏ thỏa thuận và “để địa ngục bùng nổ.” Thỏa thuận sau đó sụp đổ và chiến tranh tiếp tục, cùng với lệnh cấm viện trợ từ Israel dẫn đến nạn đói được các tổ chức quốc tế xác nhận.

Một nhà ngoại giao khu vực cảnh báo Israel có thể vẫn tấn công Hamas khi có cơ hội, đặc biệt nếu Hamas hoặc đồng minh tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, lần này, mọi thứ dường như khác, một quan chức Hamas nhận định. Cả hai bên có vẻ nghiêm túc, và áp lực từ Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ dường như đang phát huy tác dụng.

Chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Trump tới Trung Đông từ 12/10 – để "ăn mừng chiến thắng" – sẽ giúp bảo đảm thỏa thuận được duy trì, theo một nguồn tin, đồng thời gọi lời mời từ Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi là “nước đi cực kỳ thông minh”.