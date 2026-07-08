Vì sao gọi là dầu cháo quẩy?

Bánh quẩy hay dầu cháo quẩy là món ăn quen thuộc của người Việt. Ít ai biết đằng sau chiếc bánh vàng giòn này là câu chuyện nổi tiếng cùng cách chế biến thú vị.

Nhắc đến bữa sáng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bát phở nóng hổi hay tô cháo nghi ngút khói ăn kèm vài chiếc quẩy giòn. Món quẩy tưởng chừng bình dị này đã tồn tại hơn 800 năm và vẫn được yêu thích cho đến ngày nay. Không chỉ gắn với một truyền thuyết nổi tiếng, bánh quẩy còn là minh chứng thú vị cho sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực và khoa học chế biến thực phẩm.

Nguồn gốc cái tên bánh quẩy

Bánh quẩy có nguồn gốc từ Trung Quốc và được cho là xuất hiện từ thời nhà Tống. Theo các giai thoại dân gian, hình dáng hai thanh bột dính liền nhau của chiếc quẩy bắt nguồn từ câu chuyện người dân đương thời nặn bột mô phỏng hai vợ chồng một vị gian thần rồi thả vào chảo dầu sôi để tỏ lòng căm phẫn.

Về sau, tên gọi dần được đọc chệch thành "quỷ bị chiên", rồi rút gọn thành tên gọi của món bánh như ngày nay.

Khi du nhập vào Việt Nam, món ăn được gọi là bánh quẩy, hay dầu cháo quẩy. Đến nay, hình dáng hai thanh bột dính liền vẫn được giữ nguyên như một dấu ấn gắn với câu chuyện lịch sử ấy.

Bánh quẩy luôn gồm hai thanh bột dính vào nhau. Ảnh: Baidu.

Vì sao bánh quẩy luôn gồm hai thanh bột dính vào nhau?

Ngoài ý nghĩa từ truyền thuyết, việc ghép hai thanh bột còn giúp tạo nên chiếc quẩy giòn xốp đặc trưng.

Theo các chuyên gia chế biến thực phẩm, khi thả bột vào chảo dầu nóng, lớp vỏ bên ngoài sẽ nhanh chóng chín và cứng lại. Nếu chỉ chiên một thanh bột, lớp vỏ này sẽ hạn chế khả năng nở của khối bột, khiến bánh khó đạt độ phồng và xốp.

Vì vậy, người làm sẽ chồng hai dải bột lên nhau rồi dùng đũa hoặc thanh gỗ ép nhẹ ở giữa để chúng kết dính. Trong quá trình chiên, phần tiếp giáp dày hơn nên nóng chậm hơn lớp vỏ bên ngoài. Điều này giúp khí từ chất tạo nở tiếp tục giãn nở, tạo nên những khoảng rỗng bên trong, giúp chiếc quẩy phồng to, giòn bên ngoài nhưng vẫn mềm xốp ở ruột.

Để có chiếc quẩy ngon, người làm cũng phải kéo bột đúng kỹ thuật và lật bánh liên tục trong lúc chiên để bánh nở đều, vàng đẹp và giòn cả hai mặt.

Ăn bánh quẩy có tốt không?

Theo People’s Daily, bánh quẩy được làm chủ yếu từ bột mì và chiên ngập dầu nên cung cấp nhiều carbohydrate, giúp bổ sung năng lượng nhanh và tạo cảm giác no. Đây là lý do quẩy thường được dùng kèm phở, cháo hoặc sữa đậu nành trong bữa sáng.

Tuy nhiên, bánh quẩy cũng chứa khá nhiều chất béo và calo nhưng lại ít chất xơ, vitamin và khoáng chất. Một chiếc bánh quẩy thông thường nặng khoảng 85 g, ước tính cung cấp khoảng 9-31 g chất béo, tùy cách chế biến và lượng dầu hấp thụ trong quá trình chiên.

Bánh quẩy chiên ngập dầu là "quả bom" calo. Ảnh: Yahoo/Cook1cook.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu ăn khoảng 2-3 chiếc quẩy trong một ngày, lượng chất béo nạp vào cơ thể có thể đã đạt hoặc vượt mức khuyến nghị đối với nhiều người trưởng thành. Vì vậy, dù yêu thích món ăn này, người tiêu dùng vẫn nên ăn với lượng vừa phải, không nên sử dụng thường xuyên hoặc thay thế các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng.

Để giảm tác động không mong muốn, nên chọn quẩy mới chiên, hạn chế sản phẩm được chiên bằng dầu tái sử dụng nhiều lần và kết hợp cùng các thực phẩm giàu đạm, rau xanh để bữa ăn cân đối hơn.

Một số loại bánh quẩy được làm bằng chất tạo nở có chứa phèn chua, có thể làm tăng lượng nhôm tồn dư trong thực phẩm. Nhôm được xem là một chất có thể gây độc cho hệ thần kinh nếu tích lũy quá nhiều trong cơ thể. Nếu tích lũy quá nhiều, nhôm có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và làm giảm khả năng hấp thu canxi.

Với trẻ em, việc thường xuyên ăn bánh quẩy chứa nhiều nhôm có thể tác động không tốt đến sự phát triển của xương, chậm phát triển thể chất và nhận thức. Vì vậy, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ ăn và ưu tiên chọn bánh quẩy không chứa nhôm. Nếu ăn, chỉ nên tiêu thụ lượng nhỏ như món ăn phụ nhẹ và không nên ăn thường xuyên.

Ngoài ra, nhôm trong bánh quẩy cũng đi qua nhau thai và ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi nếu mẹ bầu ăn nhiều. Đây còn là món ăn nhiều dầu mỡ và năng lượng, ăn thường xuyên làm tăng nguy cơ tăng cân quá mức, đái tháo đường thai kỳ và rối loạn mỡ máu.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu muốn ăn bánh quẩy, mẹ bầu chỉ nên ăn với lượng nhỏ, khoảng 1 chiếc/lần và không quá 1 lần mỗi tuần. Nên ưu tiên quẩy mới chiên tại các cơ sở sạch sẽ, sử dụng dầu mới và kết hợp với sữa, sữa đậu nành, trứng hoặc trái cây để bữa ăn cân bằng hơn. Đồng thời, không nên dùng bánh quẩy thay thế bữa sáng hoặc ăn thường xuyên trong thai kỳ.