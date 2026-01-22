Vì sao giới siêu giàu ký tên đòi tăng thuế... chính mình?

Gần 400 triệu phú và tỷ phú từ 24 quốc gia ra thư ngỏ kêu gọi lãnh đạo toàn cầu tăng thuế giới siêu giàu, cảnh báo tiền bạc đang thao túng chính trị và đe dọa dân chủ.

Mark Ruffalo và Brian Eno đã kêu gọi tăng thuế đối với người giàu. Ảnh: Guardian.

Bức thư được công bố đúng thời điểm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thu hẹp khoảng cách ngày càng nới rộng giữa giới siêu giàu và phần còn lại của xã hội.

Trong số những người ký tên có nhiều nhân vật nổi tiếng như nam diễn viên - nhà làm phim Mark Ruffalo, nhạc sĩ Brian Eno và nhà sản xuất phim kiêm nhà hoạt động thiện nguyện Abigail Disney. Nội dung thư cảnh báo rằng sự giàu có cực đoan đang “đầu độc” chính trị, làm gia tăng loại trừ xã hội và tiếp tay cho cuộc khủng hoảng khí hậu.

Bức thư nêu rõ: “Một nhóm rất nhỏ các tài phiệt toàn cầu với khối tài sản khổng lồ đã mua chuộc nền dân chủ của chúng ta; thao túng các chính phủ; bịt miệng tự do báo chí; bóp nghẹt công nghệ và đổi mới; làm trầm trọng thêm đói nghèo và loại trừ xã hội; đồng thời đẩy nhanh sự suy thoái của hành tinh. Những giá trị mà tất cả chúng ta - giàu hay nghèo - trân trọng đang bị bào mòn bởi những kẻ chỉ chăm chăm nới rộng khoảng cách giữa quyền lực khổng lồ của họ và phần còn lại của xã hội”.

“Chúng ta đều biết điều đó. Khi ngay cả những triệu phú như chúng tôi cũng thừa nhận rằng sự giàu có cực đoan đã khiến mọi người khác đánh mất gần như tất cả, thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng xã hội đang đứng bên bờ vực nguy hiểm”, thư có đoạn.

Theo tạp chí Forbes, sau khi tái đắc cử tổng thống, ông Donald Trump đã lập nên nội các giàu có nhất trong lịch sử Mỹ, với tổng tài sản ước tính đạt 7,5 tỷ USD (khoảng 5,6 tỷ bảng Anh) vào tháng 8 năm ngoái.

Một cuộc khảo sát do tổ chức Patriotic Millionaires - nhóm vận động cho việc tăng thuế đối với giới siêu giàu - thực hiện cho thấy 77% triệu phú tại các nước G20 tin rằng những cá nhân cực kỳ giàu có đang mua ảnh hưởng chính trị.

Khảo sát, tiến hành với 3.900 người tại các quốc gia G20 sở hữu trên 1 triệu USD tài sản (không tính nhà ở), cũng cho thấy gần 60% cho rằng ông Trump đã gây tác động tiêu cực tới sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Hơn 60% số người được hỏi lo ngại rằng sự giàu có cực đoan là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Hai phần ba ủng hộ việc tăng thuế đối với giới siêu giàu để đầu tư cho các dịch vụ công, trong khi chỉ 17% phản đối.

Tổ chức phát triển Oxfam cho biết, trong năm qua, số lượng tỷ phú trên toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục, lần đầu tiên vượt mốc 3.000 người.

Giám đốc điều hành Oxfam International, ông Amitabh Behar, nhận định: “Sự gia tăng tài sản của các tỷ phú trong năm ngoái là chưa từng có tiền lệ. Giới siêu giàu đang được trao quá nhiều đặc quyền không kiểm soát. Thật khó có thể tưởng tượng nổi khi 1% người giàu nhất hiện nay sở hữu khối tài sản gấp ba lần tổng tài sản công của toàn thế giới cộng lại”.

“Đây là một bản cáo trạng đanh thép, cho thấy khoảng cách phi lý giữa các tài phiệt và phần còn lại của nhân loại đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Các chính phủ phải lập tức đánh thuế giới siêu giàu và đặt ưu tiên hàng đầu vào việc giảm bất bình đẳng. Thế giới không thể tiếp tục đi theo quỹ đạo méo mó và phản cảm này”.