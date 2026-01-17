Tài sản dàn tỷ phú thế giới 2016 và 2026 thay đổi gây sốc

Sau một thập kỷ, bản đồ tài sản toàn cầu biến động mạnh: các tỷ phú công nghệ lên ngôi, còn nhiều “ông lớn” một thời dần tụt hạng vì từ thiện hoặc thay đổi thời cuộc.

Bill Gates (trái) và Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Rất nhiều điều đã thay đổi kể từ năm 2016 - thời điểm loạt phim Stranger Things ra mắt trên Netflix, Leonardo DiCaprio cuối cùng giành được tượng vàng Oscar, còn cơn sốt Pokémon GO khiến người chơi liều lĩnh xâm nhập cả vườn thú và khu vực quân sự để săn nhân vật ảo.

Khi làn sóng hoài niệm về năm 2016 lan rộng trên Internet, Business Insider đã nhìn lại hành trình tài sản của những người giàu nhất thế giới trong suốt một thập kỷ qua. Xu hướng nổi bật và cũng gây choáng váng nhất: người giàu ngày càng giàu hơn - và nhanh hơn bao giờ hết.

Elon Musk vụt sáng

Theo Bloomberg Billionaires Index, đến cuối năm 2015, tổng tài sản của 10 người giàu nhất thế giới đạt khoảng 559 tỷ USD . Con số này hiện đã tăng gần gấp 5 lần, lên khoảng 2.600 tỷ USD . Riêng Elon Musk, tính đến thời điểm đóng cửa thị trường hôm 15/1, đã sở hữu khối tài sản lên tới 682 tỷ USD .

Nhìn chung, những cái tên ở đỉnh bảng xếp hạng không thay đổi quá nhiều. Bước vào năm 2016, top 10 người giàu nhất thế giới gồm Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Jeff Bezos, Carlos Slim, Charles Koch, David Koch, Mark Zuckerberg, Larry Page và Larry Ellison.

Hiện nay, tất cả những nhân vật này vẫn nằm trong top 25 người giàu nhất thế giới, ngoại trừ cố tỷ phú David Koch. Vị trí của ông nay được thay thế bởi vợ góa Julia Flesher Koch cùng gia đình, đang xếp thứ 22.

Elon Musk là gương mặt mới nổi bật nhất. CEO của Tesla và SpaceX hiện vươn lên vị trí số một, trở thành người giàu nhất hành tinh. Larry Page và đồng sáng lập Alphabet Sergey Brin lần lượt đứng thứ hai và ba, với tài sản mỗi người đều vượt mốc 250 tỷ USD .

Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Amazon, giữ vị trí thứ tư với khối tài sản khoảng 260 tỷ USD . Theo sau là Larry Ellison (Oracle) và Mark Zuckerberg (Meta), lần lượt sở hữu 242 tỷ USD và 220 tỷ USD .

Những vị trí còn lại trong top 10 hiện nay thuộc về ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault (LVMH), cựu CEO Microsoft Steve Ballmer, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia Jensen Huang và huyền thoại đầu tư Warren Buffett, với tài sản dao động từ 148 tỷ đến 200 tỷ USD .

Nhiều tên tuổi cũ tụt hạng

Trái với xu hướng chung, nhà sáng lập Inditex Amancio Ortega đã tụt từ vị trí thứ hai xuống thứ 15 trong vòng 10 năm qua. Điều này diễn ra dù tài sản của ông gần như tăng gấp đôi, từ 73 tỷ USD lên 133 tỷ USD , do khối tài sản công nghệ tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều trong những năm gần đây.

Tương tự, “ông trùm” viễn thông Carlos Slim rơi từ vị trí thứ năm xuống thứ 16, còn nhà công nghiệp Charles Koch tụt từ thứ sáu xuống tận thứ 24.

Danh sách tỷ phú thế giới năm 2016 và năm 2026. Ảnh: Business Insider.

Bill Gates, người từng dẫn đầu bảng xếp hạng cách đây một thập kỷ, hiện chỉ đứng thứ 17, chủ yếu do hoạt động từ thiện quy mô lớn. Tính đến cuối năm 2024, ông và vợ cũ Melinda French Gates đã quyên góp hơn 60 tỷ USD cho Quỹ Gates, theo thông tin trên website của tổ chức này.

Nhà đồng sáng lập Microsoft từng định giá tài sản cá nhân ở mức 108 tỷ USD vào tháng 5 năm ngoái và cam kết sẽ trao tặng 99% tài sản của mình cho các hoạt động thiện nguyện trước năm 2045.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Warren Buffett. Ông đã tụt từ vị trí thứ ba xuống thứ 10, phần lớn do đã cho đi hơn một nửa số cổ phần nắm giữ tại Berkshire Hathaway.

Tháng 11 năm ngoái, Buffett cho biết ông mong muốn ba người con - hiện đều đã ở độ tuổi 60-70 - sẽ phân bổ gần như toàn bộ khối tài sản của ông trong suốt quãng đời còn lại của họ.

Khác biệt rõ rệt nhất giữa bảng xếp hạng hiện nay và cách đây một thập kỷ chính là quy mô tài sản cá nhân. Năm 2016, giá trị tài sản của top 10 chỉ dao động từ khoảng 40 đến 84 tỷ USD . Còn hiện nay, con số này đã vọt lên từ 148 tỷ đến 682 tỷ USD .

Nói cách khác, người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại “giàu trên giấy tờ” gấp 8 lần so với người giàu nhất hành tinh cách đây 10 năm.

Riêng Elon Musk, tài sản tăng vọt nhờ việc ông nắm giữ cổ phần lớn tại nhiều công ty giá trị nhất thế giới. Sau khi điều chỉnh theo các đợt chia tách cổ phiếu, cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 27 lần trong một thập kỷ qua, đưa giá trị hãng xe điện này lên khoảng 1.500 tỷ USD .

SpaceX được định giá tư nhân khoảng 800 tỷ USD vào tháng 12, trong khi công ty trí tuệ nhân tạo xAI được định giá khoảng 230 tỷ USD trong tháng này.