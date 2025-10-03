Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tất tần tật về cocktail

Cuốn sách này được xem là bách khoa toàn thư về cocktail của thế kỉ XX. Xuất bản lần đầu vào năm 1948 và nhanh chóng được giới mộ điệu yêu thích, sách trở thành một trong những tác phẩm về cocktail được tham khảo và trích dẫn nhiều nhất. Tới hiện tại, cuốn sách vẫn được xem là “Kinh thánh” cho dân pha chế.

Xuất bản

Vì sao gin bị coi là 'loại rượu bị bôi nhọ nhiều nhất'

  • Thứ sáu, 3/10/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong thời kỳ cấm rượu, nhiều loại rượu giả được pha chế từ cồn và hương liệu được bán ra thị trường với cái mác là rượu gin, khiến loại rượu này bị nhiều người xa lánh.

Hieu ve ruou anh 1

Rượu gin không màu, thường được dùng làm rượu nền để pha cocktail. Ảnh minh họa: N.H.

Tôi nói về gin trước trong các loại rượu mạnh sử dụng làm rượu nền cho cocktail bởi vì, theo quan điểm của tôi, nó quan trọng nhất. Nếu chỉ được chọn một rượu nền duy nhất tôi sẽ không ngần ngại mà chọn gin.

Chủ yếu là do gin có hương vị đặc trưng và nếu là rượu gin ngon, đủ năm, ta khỏi cần pha nó với những loại rượu mùi khác để làm nên một thức uống ngon miệng. Hương vị của nó tinh tế và thanh tao đến độ có thể hòa quyện ăn ý với mọi phong cách rượu mùi khác trong một thức uống hỗn hợp. Đứng thứ hai trong những loại rượu mạnh phổ biến về phương diện này là rum trắng Cuba nhưng rum có mùi gắt hơn gin.

Nó hòa hợp tốt với nhiều mùi hương khác, cả hương trái cây và rượu thơm, nhưng không như gin, nó xung đột với một số mùi hương và nhất nhất không chịu nhượng bộ.

Lý do thứ hai để coi gin là rượu nền cocktail quan trọng nhất đó là, trong tất cả những rượu mạnh phổ biến, nó mang đến cảm giác “lâng lâng” nhanh nhất. Một lần nữa, rượu rum - đặc biệt là rum nhẹ Cuba - có thể xếp thứ hai. Vodka Nga và akvavit Đan Mạch cùng loại với gin, nhưng chúng không hẳn thuộc phạm trù mà tôi gọi là “những loại rượu mạnh phổ biến”.

Trong tất cả rượu mạnh trên thế giới, gin có lẽ bị hiểu lầm nhiều nhất, bôi nhọ nhiều nhất, lợi dụng nhiều nhất. Hầu hết các loại rượu pha chế tổng hợp, cả trong bán lẻ và sản phẩm nhà làm, đều lấy cái mác rượu gin trong thời kỳ cấm rượu đều tệ hại khôn tả.

Chúng tệ đến mức không có gì ngạc nhiên khi đến tận ngày nay cái tên đó vẫn gợi lên cảm giác khó chịu trong đầu những người không nhận ra rằng những hỗn hợp kinh khủng đó có mối liên quan với rượu gin đích thực giống như pyrite sắt hay vàng của kẻ ngốc [1] so với vàng vậy.

Bạn nghe được bao nhiêu người nói rằng họ không uống được rượu gin hoặc vì họ không thể chịu nổi vị của nó hoặc vì nó khiến họ nôn nao? Song còn có những bác sĩ chu đáo và nhiều kinh nghiệm coi rượu gin là loại thuốc an toàn và đáng tin cậy nhất trong tất cả rượu mạnh. Và tất nhiên, nó là loại rượu duy nhất được dùng để điều trị chứng rối loạn

tiết niệu. Có khả năng một số cá nhân sẽ bị dị ứng với rượu gin. Người ta có thể dị ứng với bất cứ thứ gì. Một số dị ứng sữa; số khác dị ứng bánh mì; nhiều người dị ứng với trứng. Tôi còn từng nghe chuyện về một người đàn ông dị ứng với chính bản thân anh ta.

Mặt khác, với mỗi bệnh dị ứng thật sự, có thể có ít nhất ba hoặc bốn bệnh hoàn toàn là do tưởng tượng mà ra. Và nếu nói rằng tỷ lệ này cũng đúng với rượu gin thì chắc chắn cũng không ngoa đâu.

Có hai loại rượu gin khác biệt - Geneva (hoặc Genever) và London. Tôi bỏ qua cả hai loại gin mận gai và gin phòng tắm. Gin mận gai thực sự chẳng phải là rượu gin mà là rượu mùi ủ từ quả mận gai; gin phòng tắm cũng không hơn gì - được làm bằng cách cho dầu thơm và dầu vào cồn trộn cùng nước. Tôi biết nhiều người uống loại rượu này trong thời kỳ cấm rượu nhưng tôi chưa thấy một ai thực sự thích nó.

[1] Pyrite sắt là khoáng chất sắt có sắc ánh vàng và được gọi là vàng của kẻ ngốc do nó trông tương tự vàng.

[2] Trong thời kỳ cấm rượu, rượu gin được bí mật sản xuất trong nhà tắm nên mới có tên này.

David A. Embury/ Light Books & NXB Hồng Đức

Hiểu về rượu Gin Rượu mùi Mận gai Rượu mạnh Rum

