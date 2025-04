Vì sao freeship vẫn là ưu đãi hấp dẫn nhất với người mua sắm online?

Miễn phí vận chuyển (freeship) vẫn là ưu đãi được ưa chuộng trên TMĐT, thậm chí quan trọng hơn giá thành. Các sàn không ngừng mở rộng chính sách này nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

Đợt sale 4/4 này, dù bận rộn với công việc từ sáng đến tối, Nguyễn Minh Trang (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) vẫn dành thời gian săn những món đồ ưng ý trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Tuy nhiên, trước vô vàn mã khuyến mại hay combo quà tặng hấp dẫn, yếu tố quyết định thao tác “chốt đơn” của cô lại là phí vận chuyển.

“Các đơn hàng thường được tách ra vận chuyển riêng lẻ để tối ưu thời gian, do đó nếu không được freeship, đây sẽ là khoản phí đáng kể và khó khiến tôi từ bỏ thói quen mua sắm trực tiếp tại cửa hàng”, Trang chia sẻ.

Cô gần như chỉ chọn mua tại các gian hàng có ưu đãi freeship, thậm chí sẵn sàng bỏ thêm thời gian để săn mã miễn phí vận chuyển trước khi thanh toán. Cô cũng ưu tiên các sàn TMĐT có nhiều chính sách hỗ trợ phí ship.

Một trong những động lực chính để “chốt đơn”

Thực tế, thói quen mua sắm của Minh Trang không phải là hành vi khó hiểu. Từ góc độ của một nền tảng trực tiếp tham gia thị trường, bà Sarah Nguyễn, Giám đốc Marketing và Tăng trưởng của Shopee Việt Nam, đánh giá chi phí vận chuyển luôn là một rào cản lớn với người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng ở nông thôn, vùng sâu vùng xa hoặc những người có thu nhập trung bình - thấp.

Đó là lý do Shopee đang tập trung mạnh vào các chính sách hỗ trợ vận chuyển, nhằm cân bằng lợi ích giữa người mua và người bán.

Với thị trường chung, các nghiên cứu đều cho thấy trong bối cảnh giá cả tiêu dùng leo thang, người mua càng có xu hướng tối ưu chi phí và việc tiết kiệm vài chục nghìn đồng phí ship có thể trở thành yếu tố then chốt để họ quyết định đặt hàng.

Theo một khảo sát về thị trường TMĐT tại Việt Nam do TGM Research thực hiện, người tiêu dùng trong nước đặc biệt quan tâm đến yếu tố vận chuyển.

Cụ thể, khoảng 46% người mua sắm trực tuyến ưu tiên những đơn hàng có phí giao hàng rẻ hoặc miễn phí. Đáng chú ý, tỷ lệ này còn cao hơn mức quan tâm dành cho giá thành sản phẩm (45%), cho thấy tầm quan trọng của chi phí vận chuyển trong quyết định mua sắm.

Báo cáo Digital Marketing 2024 của We Are Social cũng cho thấy xu hướng tương tự. Theo đó, người tiêu dùng có xu hướng chuộng ưu đãi freeship hơn so với voucher giảm giá.

CHI PHÍ VẬN CHUYỂN LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN Tỷ lệ người dùng Việt Nam từ 16 đến 64 tuổi tham gia khảo sát của We Are Social quyết định mua sắm trực tuyến dựa trên từng yếu tố. Nhãn Freeship Voucher và giảm giá Thanh toán đơn giản Chính sách đổi trả đơn giản Cho phép thanh toán COD Được đánh giá tốt Giao hàng ngay hôm sau Tích điểm thành viên Có tương tác mạng xã hội tốt Thân thiện với môi trường

% 44.7 33.4 33.1 33 31.5 31.3 31.1 26.8 24.1 22.9

Trong khi 44,7% người dùng lựa chọn freeship thì chỉ 33,4% ưu tiên mã giảm giá, phản ánh sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm trực tuyến. Dù giá sản phẩm không thay đổi, người tiêu dùng vẫn dành sự ưu tiên lớn cho freeship hơn so với ưu đãi giảm giá trực tiếp.

Đơn vị phân tích nêu ra 3 yếu tố. Thứ nhất, miễn phí vận chuyển tạo cảm giác sản phẩm có giá trị cao hơn, giúp khách hàng cảm thấy mình đang nhận được một “món hời”.

Thứ hai, freeship giúp đơn giản hóa quá trình mua sắm, khi khách hàng không cần loay hoay tìm kiếm và áp dụng mã giảm giá.

Cuối cùng, với các sản phẩm có giá trị thấp, freeship càng trở nên hấp dẫn hơn do giúp tối ưu tổng chi phí mà không cần điều kiện đi kèm.

“Át chủ bài” của các sàn TMĐT

Trong bối cảnh TMĐT tăng trưởng phi mã và cuộc đua giữa các “ông lớn” ngày càng khốc liệt, freeship không còn đơn thuần chỉ là một chiến lược marketing để gia tăng trải nghiệm người dùng, mà đã thực sự trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng.

Để giữ chân người dùng và mở rộng tệp khách hàng, các nền tảng như Shopee, Lazada, TikTok Shop... không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược này, với quy mô, tần suất và giá trị ưu đãi ngày càng lớn. Đặc biệt, trong mỗi dịp sale, các đơn vị đều tung ra hàng trăm nghìn voucher ưu đãi phí vận chuyển.

Điển hình, trong chuỗi chương trình sale 4.4 Siêu Hội Freeship vừa qua, Shopee đã tung ra loạt voucher freeship lên đến 300.000-500.000 đồng, áp dụng cho mọi đơn hàng.

Các nền tảng “đua” tung voucher ưu đãi, miễn phí vận chuyển để đáp ứng nhu cầu người dùng , đặc biệt vào các đợt sale. Ảnh: Văn Nguyện.

Theo ông Phạm Đức Sơn, Trưởng Bộ phận Quản lý Nhà bán hàng và Phát triển Kinh doanh tại Shopee Việt Nam, từ đầu quý II, nền tảng sẽ triển khai chương trình ưu đãi phí vận chuyển trên toàn sàn. Hàng loạt mã freeship giá trị cao sẽ được áp dụng cho các nhà bán hàng nhằm thúc đẩy hiệu suất kinh doanh và gia tăng tỷ lệ chốt đơn.

Bên cạnh đó, Shopee cũng mở rộng chương trình “Phí ship 0 đồng mọi đơn”, giúp các nhà bán hàng cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, thu hút nhiều khách hàng hơn.

“Dữ liệu thực tế cho thấy khi có ưu đãi freeship, hiệu suất kinh doanh của nhà bán hàng cải thiện đáng kể, doanh thu có thể tăng 2-5 lần”, ông Sơn tiết lộ, đồng thời nhấn mạnh freeship sẽ là một trong những “át chủ bài” của nền tảng trên cuộc đua sắp tới.

Trong tương lai, các chuyên gia cho rằng hình thức ưu đãi này sẽ không còn dàn trải mà ngày càng được cá nhân hóa, hướng đến từng nhóm khách hàng cụ thể. Một số nền tảng lớn đã có thể áp dụng freeship dựa trên lịch sử mua sắm hoặc thứ hạng thành viên, giúp người dùng thân thiết nhận được ưu đãi tốt hơn. Điều này không chỉ gia tăng mức độ gắn kết mà còn khuyến khích khách hàng mua sắm thường xuyên.

Bên cạnh đó, công nghệ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), các sàn TMĐT có thể tối ưu lộ trình giao hàng, phân bổ đơn hiệu quả hơn và giảm tải chi phí vận chuyển.

Với những xu hướng này, freeship sẽ không chỉ tối ưu trải nghiệm mua sắm mà còn góp phần xây dựng lòng trung thành của khách hàng, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của các nhà bán hàng trên thị trường TMĐT.