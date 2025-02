Vì sao đêm nhạc Hàn ở TP.HCM ế ẩm đến mức bị hủy bỏ?

Sài Gòn Simple Love 2025 bị hủy bỏ vì quá ế ẩm. Kết cục này dễ đoán khi sự kiện có danh sách nghệ sĩ chưa hấp dẫn, lại đụng độ đêm nhạc 2NE1.

Khoảng 10 ngày trước khi Sài Gòn Simple Love 2025 chính thức diễn ra tại TP.HCM, người hâm mộ của Baekhyun, Bang Yedam, BADVILLAIN tại Việt Nam phải đón nhận thông tin đáng thất vọng: Sự kiện bị hủy bỏ vì bán được quá ít vé. Ngoài những gương mặt Hàn Quốc kể trên, Sài Gòn Simple Love 2025 còn có sự tham gia của Trúc Nhân, Bảo Anh, Tăng Duy Tân, Ricky Star, RHYDER, HURRYKNG, JSOL, Nicky và Xesi.

Kết cục buồn

Chỉ vài tháng trước đó, K-Time Live In Hanoi được lên lịch tổ chức vào 16-17/11/2024 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội cũng không thể diễn ra theo kế hoạch. Hay, K-Pop Open Air #2 bị hủy bỏ hồi cuối năm 2023 và đến nay khán giả vẫn chưa thu hồi được tiền vé. So với K-Time Live In Hanoi và K-Pop Open Air #2, danh sách nghệ sĩ tham gia Sài Gòn Simple Love 2025 cũng không hấp dẫn hơn. Cộng thêm giá vé ban đầu khá cao, sự kiện này rơi vào tình trạng ế ẩm là khó tránh khỏi.

Ban đầu sự kiện có 7 hạng vé khác nhau, dao động từ 1,5 triệu đồng tới 4,2 triệu đồng. Nếu so với line up kể trên, mức vé này khó có thể lấp đầy địa điểm tổ chức có sức chứa khoảng 10.000 khán giả. Sau đó, gần dịp Tết Nguyên đán, ban tổ chức thay đổi mức giá. Ban tổ chức bán ra 6 hạng vé khác nhau với mức giá dao động từ 700.000 đồng tới 3,2 triệu đồng. Mức giá này phù hợp hơn với đối tượng khán giả phần lớn là học sinh, sinh viên nhưng thời điểm thay đổi quá sát ngày sự kiện diễn ra lại gần dịp Tết Nguyên đán nên đêm nhạc vẫn không thoát khỏi cảnh ế ẩm.

BADVILLAIN bỏ lỡ cơ hội đến TP.HCM khi concert bị hủy bỏ. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Xét về dàn nghệ sĩ, Sài Gòn Simple Love 2025 có thể ổn hơn những show đã bị hủy trước đó nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn để tẩu tán hết vé. Trong đó, ngoài Baekhyun (thành viên nhóm EXO), hai gương mặt Hàn Quốc còn lại là Bang Yedam và BADVILLAIN không có lượng fan đông đảo ở Việt Nam. Tuy nhiên, Baekhyun đã tổ chức vài concert riêng ở Việt Nam. Do đó, tâm lý của một bộ phận người hâm mộ là thà đi concert riêng còn hơn bỏ vài triệu đồng để tới một đêm nhạc có quá đông nghệ sĩ và rồi chỉ được nghe thần tượng hát vài bài.

Về phần nghệ sĩ Việt, Sài Gòn Simple Love 2025 có một số anh trai nổi tiếng qua Anh trai “say hi” như RHYDER, HURRYKNG, JSOL, Nicky hay Trúc Nhân, Bảo Anh, Tăng Duy Tân là những ca sĩ có nhiều bản hit. Thế nhưng, thời gian qua họ đã phủ sóng ở quá nhiều sự kiện âm nhạc khác nhau. Đáng nói, phần nhiều sự kiện là ngoài trời và miễn phí nên khán giả càng khó có tâm lý bỏ tiền triệu để mua vé tới xem một đêm nhạc khác.

Lý do quan trọng khác là thời điểm Sài Gòn Simple Love 2025 diễn ra cũng là lúc concert của 2NE1 được tổ chức tại TP.HCM. 2NE1 tổ chức 2 đêm concert vào 15-16/2, thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back. Đây là tour diễn đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc 4 thành viên sau nhiều năm im ắng nên sức hút rất lớn, không chỉ ở Việt Nam. Qua những bản hit thống trị thị trường âm nhạc như Fire, I Don't Care, Ugly, Lollipop, I’m The Best, Missing You, Comback Home… 2NE1 đã trở thành một trong những nhóm nhạc huyền thoại với lượng fan đông đảo. Việc concert 2NE1 diễn ra cùng ngày khiến Sài Gòn Simple Love 2025 vì thế gặp nhiều bất lợi.

2NE1 được mong đợi trong lần đầu tổ chức concert tại TP.HCM. Ảnh: YG Entertainment.

Bội thực concert âm nhạc

2024 có lẽ là năm khán giả Việt chi tiền nhiều nhất cho các concert. Trong đó, Anh trai vượt ngàn chông gai đã tổ chức thành công 2 concert ở Hưng Yên và TP.HCM. Đêm nhạc ở TP.HCM thu hút tới hơn 20.000 khán giả. Đối thủ của họ là Anh trai “say hi” thậm chí đã có 4 concert. Ê-kíp sản xuất cho biết chỉ riêng 2 concert của chương trình diễn ra ngày 7/12/2024 và 9/12/2024 tại Hà Nội thu hút 90.000 khán giả (số liệu theo đơn vị bán vé).

Tổng cộng 6 concert đã diễn ra của 2 show anh trai thu hút hàng trăm nghìn người. Đây là con số chưa từng có với concert bán vé tại Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị sản xuất Anh trai “say hi” còn có thêm concert Sóng 25 cũng quy tụ hàng chục ca sĩ và thu hút đông đảo khán giả tới xem. Bên cạnh đó là hàng loạt sự kiện âm nhạc quy tụ cả những ca sĩ Việt lẫn nổi tiếng quốc tế chẳng hạn GENfest 2024 (có Hwasa, Loco, PSY), 8WONDER Winter 2024 có ban nhạc Imagine Dragon, Những thành phố mơ màng có những gương mặt trẻ đang được yêu thích...

Chưa kể, loạt sự kiện âm nhạc của nhãn hàng tổ chức miễn phí cuối năm hay những concert riêng của nghệ sĩ khiến Vpop trải qua một năm sôi động, đa dạng và khán giả có vô vàn lựa chọn.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai quy tụ hơn 30 anh tài luôn cháy vé ngay khi mở bán. Ảnh: NSX.

Năm 2025, thị trường âm nhạc tiếp tục sôi động khi nửa đầu năm có thêm nhiều concert. Ngoài concert 2NE1 như nói ở trên, Jisoo (thành viên BlackPink) mới đây xác nhận tổ chức sự kiện tại Hà Nội. Đặc biệt, được mong chờ nhất chính là concert của các anh trai và chị đẹp.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ tổ chức 2 đêm vào tháng 3 ở TP.HCM. Vừa qua, khi mở bán vé, hệ thống lại bị sập và gặp vô vàn lỗi vì số lượng khán giả truy cập quá đông. Điều đó cho thấy ngay cả khi chương trình đã kết thúc vài tháng, concert của Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Với concert sắp tới, giá vé dao động từ 1,8 triệu đồng tới 8 triệu đồng.

Chị đẹp đạp gió cũng sẽ có concert riêng. Tin tức này được ê-kíp sản xuất xác nhận cuối tháng 1. Sự kiện diễn ra vào tháng 4 nhưng địa điểm tổ chức chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, 4 concert chưa phải con số cuối cùng với Anh trai “say hi’. Concert Anh trai “say hi” ngày 5 sẽ được tổ chức tại thành phố Thủ Đức vào 21/3.

Những đêm nhạc anh trai đã diễn ra thỏa mãn “cơn khát” concert quy mô lớn với khán giả Việt, cũng mở ra nhiều cơ hội với ngành công nghiệp âm nhạc và tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, việc các concert đã lôi kéo lượng lớn khán giả cũng đặt ra thách thức cho những đơn vị tổ chức đêm nhạc khác. Nếu không có danh sách nghệ sĩ thật sự "hot", các đêm nhạc dễ dàng rơi vào tình trạng ế vé như Sài Gòn Simple Love 2025.