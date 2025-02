Đêm nhạc có dàn sao Hàn ở TP.HCM bị hủy vì quá ế ẩm

Sài Gòn Simple Love 2025 được lên lịch diễn ra ngày 15/2 với sự tham gia của Baekhyun, Bang Yedam, BADVILLAIN bị hủy bỏ vì bán được quá ít vé.

Ngày 4/2, đơn vị tổ chức show diễn Sài Gòn Simple Love 2025 thông báo hủy bỏ sự kiện với lý do lượng vé bán ra quá thấp. Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện được diễn ra tại TP.HCM vào 15/2 tới với sự tham gia của một số ngôi sao Hàn Quốc như Baekhyun, Bang Yedam, BADVILLAIN và các nghệ sĩ Việt gồm Trúc Nhân, Bảo Anh, Tăng Duy Tân, Ricky Star, RHYDER, HURRYKNG, JSOL, Nicky, Xesi.

Trước đó, ban tổ chức đã bán ra 6 hạng vé khác nhau với mức giá dao động từ 700.000 đồng tới 3,2 triệu đồng. Việc show diễn này ế ẩm đến mức phải hủy bỏ gây bất ngờ bởi sự kiện được đánh giá là có dàn nghệ sĩ khá nổi bật.

Nhóm nhạc BADVILLAIN nằm trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn ở sự kiện. Ảnh: News1.

Cuối năm 2024, sự kiện K-Time Live In Hanoi cũng bị hủy bỏ chỉ ít ngày trước khi chương trình diễn ra. Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc dự kiến được tổ chức vào 16-17/11/2024 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

“Chúng tôi hiểu điều này gây thất vọng cho những người hâm mộ đã mong chờ sự kiện, nhưng với lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi phải dừng kế hoạch tổ chức như đã định. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và rất tiếc vì không thể mang đến cho các bạn một sự kiện đúng như mong đợi”, BTC thông báo vào thời điểm đó.

Danh sách nghệ sĩ gồm Super Junior D&E (Donghae và Eunhyuk), Super Junior L.S.S (LeeTeuk, Shindong, Siwon), Apink, The New Six, Highlight, ONF, TripleS, ca sĩ Hyolyn, Hwasa và Onew. Khán giả không mặn mà với danh sách nghệ sĩ biểu diễn kể trên bởi nhiều người đã qua thời kỳ đỉnh cao, trong khi một số gương mặt khác lại quá mới.

Thời gian qua, chỉ concert của các anh trai ở show Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai bán hết vé trong phút chốc, thậm chí lập kỷ lục với hàng chục nghìn khán giả mỗi show. Sự đối lập giữa các concert anh trai với Sài Gòn Simple Love 2025 hay K-Time Live In Hanoi cho thấy khán giả đang đổ dồn sự quan tâm vào các anh trai.