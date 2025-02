Minh Dự lên tiếng về ồn ào

Ngày 4/2, nghệ sĩ Lê Quốc Nam đăng bài cho biết trong quá trình làm việc chung, Minh Dự đã xảy ra mâu thuẫn với con gái anh. Theo nghệ sĩ, vì Minh Dự diễn dài hơn so với dự kiến và lấn vào thời gian của những vở diễn sau nên con gái anh trong vai trò đài trưởng đã phải nhắc nhở. Từ đây cả 2 nảy sinh mâu thuẫn.

Thông tin trên lập tức gây xôn xao dư luận. Hiện, nghệ sĩ đã ẩn bài viết về chế độ cá nhân.

Trao đổi với Tri Thức – Znews, Minh Dự phản hồi anh không hay biết thông tin do nghệ sĩ Lê Quốc Nam đăng tải từ đâu ra hay nghe từ ai. Tuy nhiên, anh vừa trở về sau thời gian lưu diễn Mỹ và đang bận rộn cho các buổi diễn mới. “Tôi không biết thông tin đó ở đâu ra. Đại diện của sân khấu cũng đã liên hệ và khẳng định không có chuyện đó”, Minh Dự cho biết.

Hồi cuối năm 2024, Minh Dự vướng bàn tán liên quan đến Phan Đạt. Thời điểm đó, nhà sản xuất Phan Đạt có bài viết dài, tố một số đồng nghiệp là M.D., H.P. và N.T. làm anh buồn lòng. Theo Phan Đạt, một trong 3 người là bạn thân nhưng lại nói xấu vợ chồng anh. Người này theo lời Phan Đạt là có đời tư tai tiếng. Phan Đạt sau đó xóa tất cả bài viết liên quan đến sự việc.

Tối 2/10/2024, Minh Dự, người được cho là có liên quan tới bài đăng của Phan Đạt, thông báo đang cùng ê-kíp tiến hành thu thập chứng cứ để tiến hành xử lý theo pháp luật.

Cuối tháng 10/2024, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm việc với Minh Dự, Phan Đạt trong hai buổi. Sau đó, Phan Đạt tiến hành gỡ những bài đăng "bóc phốt" trên trang cá nhân.

"Đối với các bài viết đăng tải ngày 29/9/2024 và 1/10/2024, ông Phan Minh Đạt thông tin là các nội dung bài viết trên không đề cập đến Trần Minh Dự. Ông Phan Minh Đạt đã chủ động gỡ bỏ các bài viết nêu trên trên tài khoản Phan Đạt sau khi nhận thấy các bài viết này gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác", theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Minh Dự sinh năm 1995, được khán giả biết tới các game show hài như Đấu trường tiếu lâm, Cười xuyên Việt, Thách thức danh hài… Minh Dự nổi tiếng bởi sự hoạt ngôn, duyên dáng, cách nói vần điệu, kết hợp thơ văn. Diễn viên hài từng kể vào thời gian cao điểm, anh có thể quay 7-8 game show trong một tuần. Hiện tại, Minh Dự vẫn diễn ở sân khấu kịch Thế giới trẻ. Anh cũng tham gia phim ảnh, gần đây là dự án Mùa hè đẹp nhất ra mắt cách đây ít tháng.

