Vì sao đạt điểm cao vẫn trượt đại học danh tiếng ở Mỹ?

Dù đạt điểm số rất cao, nhiều học sinh vẫn không trúng tuyển vào các đại học danh tiếng ở Mỹ, trong khi một số thí sinh có điểm số thấp hơn lại giành được suất nhập học.

Người đạt điểm SAT cao vẫn có nguy cơ trượt đại học. Ảnh: Law School.

Khi các trường đại học tốp đầu công bố kết quả tuyển sinh, nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao có những học sinh điểm số hoặc điểm thi thấp hơn vẫn được nhận, trong khi những thí sinh có thành tích cao hơn lại bị từ chối.

Tại Mỹ, tâm lý so sánh học sinh dựa trên kết quả bài thi SAT hoặc điểm số ở trường là điều dễ hiểu, bởi các con số có thể dễ dàng sắp xếp theo thứ tự. Tuy nhiên, đây không phải cách mà phần lớn trường đại học tốp đầu ở nước này tiến hành tuyển sinh.

Không tuyển sinh bằng điểm số

Trước đây, Đại học Harvard từng khẳng định: “Chúng tôi không tuyển sinh chỉ dựa trên các con số”. Quan điểm này phản ánh cách tiếp cận phổ biến của nhiều trường đại học, đặc biệt là những trường có tính chọn lọc cao. Họ đánh giá thí sinh dựa trên tổng thể hồ sơ, thay vì chỉ dựa vào điểm số.

Trong tuyển sinh đại học Mỹ có một nguyên tắc quen thuộc là tổng thể lớn hơn tổng của các phần, nghĩa là bức tranh hồ sơ chung sẽ quan trọng hơn từng thành phần trong hồ sơ đó, kể cả điểm số.

Đại học Dartmouth tuyển sinh dựa trên hồ sơ tổng thể của thí sinh. Ảnh: DC.

Đại học Dartmouth, thành viên của Ivy League, chia sẻ với Forbes rằng công tác tuyển sinh toàn diện của nhà trường sẽ tập trung vào tổng thể, thay vì chỉ chú trọng các thành phần cấu thành.

Điều này thể hiện rõ ở phần hoạt động ngoại khóa trong hồ sơ Common Application. Hệ thống yêu cầu thí sinh liệt kê các hoạt động theo thứ tự mức độ quan trọng đối với bản thân, thay vì chỉ đơn thuần liệt kê càng nhiều càng tốt. Cách hướng dẫn này cho thấy các trường muốn hiểu ý nghĩa của từng hoạt động trong câu chuyện cá nhân của ứng viên.

Thông điệp đó tiếp tục được nhấn mạnh ở hạng mục “Những trải nghiệm khác có ý nghĩa đối với bạn”. Ở mục này, thí sinh được khuyến khích chia sẻ những trải nghiệm quan trọng theo góc nhìn cá nhân.

Nhìn chung, điều hội đồng tuyển sinh quan tâm không phải là số lượng thành tích, mà là cách toàn bộ hồ sơ phản ánh con người, giá trị và hành trình của thí sinh.

Harvard là ngôi trường đại học danh giá bậc nhất thế giới, mơ ước của nhiều du học sinh. Ảnh: harvard.edu.

Điểm SAT cao chưa chắc đậu đại học

Một hiểu lầm phổ biến khác là cho rằng chỉ một con số cụ thể có thể quyết định kết quả tuyển sinh. Đây cũng là lý do khiến một số người phản đối khi hội đồng tuyển sinh chấp nhận một học sinh có điểm SAT thấp hơn thí sinh đạt điểm cao.

Không chỉ các trường Ivy League, nhiều trường đại học khai phóng hàng đầu ở Mỹ cũng kiên định với cách tuyển sinh này. Ví dụ, Oberlin College, một trường có tính chọn lọc cao, nhấn mạnh rằng hội đồng tuyển sinh của trường không có tiêu chí cụ thể khi tuyển chọn sinh viên.

Tương tự, Swarthmore College nêu rằng không có công thức để được nhận vào trường, bởi hội đồng không tuyển sinh dựa trên một yếu tố duy nhất. Với mỗi thí sinh, nhà trường sẽ đánh giá hồ sơ theo hướng toàn diện và đặt trong bối cảnh cụ thể.

Vì vậy, việc hiểu đúng về tuyển sinh toàn diện là cần thiết, nhất là khi nhiều trường đại học, đặc biệt là các cơ sở giáo dục có thứ hạng cao, lựa chọn phương thức này thay vì xếp hạng cứng nhắc dựa trên điểm số.

Theo Williams College, quy trình tuyển sinh toàn diện nhằm giúp hội đồng tuyển sinh có cái nhìn sâu hơn về thành tích học tập cũng như phẩm chất cá nhân của từng ứng viên.

Vì vậy, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ rất khó để hiểu vì sao thí sinh điểm SAT thấp lại được nhận, trong khi thí sinh điểm SAT cao lại không trúng tuyển. Bởi trong quá trình xét tuyển, hội đồng không chỉ nhìn vào một điểm số, mà đánh giá toàn bộ bức tranh của hồ sơ ứng viên.