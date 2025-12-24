Vì sao đá Sapphire là 'tiêu chuẩn' trên điện thoại Vertu?

Trong bối cảnh smartphone thông thường dễ suy giảm hiệu năng sau vài năm sử dụng, sự ổn định trong từng thao tác chạm chính là yếu tố định hình nên giá trị sử dụng lâu dài.

Vertu tiếp tục trang bị màn hình Sapphire trên các dòng smartphone AI thế hệ mới.

Nỗi lo từ những vết xước vô hình

Theo các báo cáo về thiết bị di động từ Blancco Technology Group, các sự cố liên quan đến màn hình cảm ứng (touchscreen issues) liên tục nằm trong nhóm 5 lỗi phần cứng phổ biến nhất toàn cầu. Số liệu này phản ánh thực tế có hàng triệu thiết bị đang hoạt động kém chính xác do sự xuống cấp của lớp kính bảo vệ.

Sau 1-2 năm sử dụng, thiết bị bắt đầu có dấu hiệu phản hồi chậm, nhận diện sai vị trí ngón tay hoặc tự động thực hiện thao tác (loạn cảm ứng). Điều này không chỉ gây phiền toái khi sử dụng mà còn gây ra rủi ro trong công việc, đặc biệt là với người dùng cần độ chính xác cao để xử lý tin nhắn, email hay các giao dịch tài chính.

Một trong những nguyên nhân của “căn bệnh” này nằm ở giới hạn vật lý của chất liệu. Hầu hết smartphone hiện nay sử dụng kính cường lực công nghiệp có độ cứng khoảng 6-6.5 trên thang Mohs. Trong khi đó, bụi cát thạch anh trong không khí lại có độ cứng mức 7. Do có độ cứng thấp hơn, mặt kính smartphone sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện hàng nghìn vết xước li ti (micro-scratches) do ma sát với bụi trong quá trình sử dụng.

Những vết xước này trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, gây nhiễu loạn dòng điện dẫn đến việc màn hình bị loạn cảm ứng. Trước bối cảnh đó, Vertu vẫn kiên định trang bị màn hình Sapphire trên những dòng smartphone AI như Vertu Agent Q, Metavertu 2 Max hay Quantum Flip nhằm đảm bảo sự ổn định và chính xác trong từng thao tác chạm.

Quy trình chế tác riêng biệt

Việc chế tác một tấm màn hình Sapphire của Vertu đòi hỏi sự tỉ mỉ và mất nhiều thời gian hoàn thành. Các tinh thể Sapphire được nuôi cấy trong lò nung chuyên dụng ở nhiệt độ khoảng 2.000oC trong nhiều tuần giúp vật liệu đạt được độ tinh khiết cao và loại bỏ các tạp chất bên trong.

Khi quá trình kết tinh hoàn tất, những phiến đá này sẽ được cắt lát và trải qua công đoạn mài bóng thủ công, tạo nên một bề mặt phẳng mịn, có khả năng chống chịu tốt trước các tác nhân môi trường như độ ẩm hay mồ hôi tay.

Sự kết hợp giữa phím Ruby và màn hình Sapphire tạo nên trải nghiệm liền mạch.

Nhờ cấu trúc đặc biệt, màn hình Sapphire không chỉ bảo vệ máy mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng khác biệt. Khả năng khúc xạ ánh sáng của vật liệu này giúp nội dung hiển thị rõ nét, giảm hiện tượng lóa mắt khi sử dụng dưới ánh sáng mạnh. Đồng thời, độ cứng chỉ sau kim cương giúp bề mặt luôn phẳng mịn, ngăn ngừa bụi bẩn bám vào các vết xước li ti - nguyên nhân gây nhiễu tín hiệu cảm ứng.

Trên các dòng smartphone thế hệ mới như Vertu Agent Q, Metavertu 2 Max hay Quantum Flip, sự kết hợp giữa phím Ruby và màn hình Sapphire tạo nên trải nghiệm liền mạch. Sau khi kích hoạt hệ thống AIGS Agent (trí tuệ nhân tạo) và dịch vụ Concierge qua phím cứng, độ nhạy của màn hình sẽ giúp quá trình tương tác diễn ra thuận lợi và chính xác.

“Thương hiệu sử dụng màn hình Sapphire để đảm bảo rằng mỗi cái chạm của khách hàng đều chính xác, không cần lo lắng về việc màn hình bị ‘loạn’ hay mất kiểm soát giữa chừng”, đại diện Vertu Việt Nam nhận định.

Thị trường quà tặng xa xỉ dịp cuối năm càng nhộn nhịp thì “ma trận” hàng không rõ nguồn gốc càng trở nên khó lường. Để tối ưu chi phí, nhiều nơi đã sử dụng kính giá rẻ hoặc “giả Sapphire” kém chất lượng làm giảm đi giá trị của món quà và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín người tặng.

Để đảm bảo quyền lợi và sự yên tâm trong quá trình sử dụng, người mua có thể đến Vertu Việt Nam - đại diện phân phối, bán lẻ chính thức và duy nhất của Vertu England tại Việt Nam. Tất cả thiết bị được phân phối chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và được Cục Viễn thông kiểm định chất lượng.