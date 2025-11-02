Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì sao da dẻ của phụ nữ lão hóa nhanh hơn đàn ông?

  • Chủ nhật, 2/11/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo Đông y, hỏa lực trong cơ thể phụ nữ yếu hơn nam giới, máu huyết lưu thông kém, nên da dẻ không được nuôi dưỡng đầy đủ. Việc tăng cường vận động, khiến nữ giới trẻ trung hơn.

Lao hoa da anh 1

Phụ nữ dưỡng da rất kỹ lưỡng, nhưng da dẻ của họ vẫn dễ mất nước hơn nam giới. Ảnh minh họa: C.R.

Phụ nữ liên tục chăm chút đổi đủ loại kem dưỡng khác nhau, nhưng da dẻ của họ vẫn gặp tình trạng thiếu nước. Nguyên nhân nằm ở đâu? Bởi vì khả năng Bay hơi nước - Bay hơi không cảm thấy [1] của đàn ông tốt hơn phụ nữ.

"Bay hơi không cảm thấy" là quá trình phát tán nhiệt lượng từ trong cơ thể ra ngoài cơ thể. Chỉ cần bạn còn đang sống thì sự bay hơi không cảm thấy sẽ luôn tồn tại, có thể nói đây là một phương pháp để làn da giữ ẩm từ trong ra ngoài. Những người có sự trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, cơ thể khỏe mạnh thì khả năng bay hơi không cảm thấy cũng rất tốt.

Nó giống như một bếp lò rực cháy, có thể tán nhiệt ra khỏi cơ thể qua hình thức bay hơi nước. Ngược lại, nếu một người có “hỏa lực” yếu, chức năng suy nhược, vậy năng lực bay hơi không cảm thấy của anh ta chắc chắn sẽ yếu ớt. Thường thì “hỏa lực” của đàn ông mạnh hơn phụ nữ, thế nên năng lực bay hơi không cảm thấy của họ cũng thường mạnh hơn phụ nữ, bởi vậy bản thân phái nam có ưu thế trong vấn đề giữ ẩm cho da một cách tự nhiên.

Khi bước qua tuổi 35, kinh khí trong mạch Dương Minh của phụ nữ bắt đầu suy yếu, năng lực bay hơi không cảm thấy của gương mặt chắc chắn cũng sẽ yếu đi, khiến họ trông tiều tụy và xuất hiện nếp nhăn.

Trong khi đó bản thân mạch Dương Minh chính là kinh mạch của tỳ vị (vị: dạ dày), màu vàng là màu sắc tương ứng của nó. Khi kinh mạch này có vấn đề, gương mặt trở nên vàng sạm là điều tất yếu, bởi vậy phụ nữ thường mắc chứng khí hư và rơi vào tình trạng da dẻ sạm nám, võ vàng từ độ tuổi 35.

Vậy chúng ta phải làm thế nào để tăng cường năng lực bay hơi không cảm thấy của mình? Cụ thể là dù bạn còn trẻ, bạn cũng không thể ăn uống bừa bãi, sử dụng các loại thực phẩm sống, lạnh trong thời gian dài, điều này sẽ gây tổn thương cho tỳ một cách trực tiếp. Thường thì hậu quả của hành vi này sẽ xuất hiện sau tuổi 35, thế nên bạn hãy kiểm soát chế độ ăn uống của mình từ khi còn trẻ.

Trong khi đó, có một phương pháp khác là chăm chỉ vận động tập luyện, hãy rèn cho mình thói quen tập luyện từ sớm. Có thể người trẻ tuổi sẽ không muốn dành riêng một khoảng thời gian ra để tập luyện, nhưng ít nhất cũng nên nắm bắt mọi cơ hội vận động.

Nếu công ty gần nhà thì nên đi bộ đi làm, hạn chế đi thang máy và chủ động đi cầu thang bộ; hoặc bạn cũng có thể đặt ra các quy định cho bản thân như: Di chuyển trong phạm vi 2-3 km thì phải đi bộ. Chỉ cần nuôi dưỡng các thói quen trên, bạn có thể bảo vệ, bồi đắp tỳ khí của mình, đồng thời nâng cao năng lực bay hơi không cảm thấy mà hoàn toàn không cần uống thuốc.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

