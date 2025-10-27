Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phụ nữ tỳ hư rất mau già

Trong Đông y, tỳ là tên gọi chung của các chức năng thuộc nhiều hệ thống sinh lý trong cơ thể như tiêu hóa, hô hấp, miễn dịch... Có thể xem tỳ như đất đai nuôi dưỡng vạn vật, khi tỳ hư nghĩa là mảnh đất ấy đang rất cần cõi và thiếu sức sống, thế nên một người bị tỳ hư cũng thường ốm yếu và lão hóa sớm. Cuốn sách này sẽ mang đến cho độc giả nhiều kiến thức bổ ích để nuôi dưỡng, bảo vệ tỳ vị, kéo dài tuổi xuân.

Tại sao phụ nữ thường già hơn nam giới cùng tuổi?

  Thứ hai, 27/10/2025 22:09 (GMT+7)
Theo Đông y, chu kỳ sinh học của nam giới dài hơn phụ nữ, vì thế cơ thể của đàn ông chậm lão hóa hơn. Chu kỳ sinh học ngắn khiến thận khí và ngũ tạng của phụ nữ suy yếu nhanh hơn.

Toc do lao hoa anh 1

Theo Đông y, cơ thể phụ nữ lão hóa nhanh hơn nam giới, nên họ thường trông già dặn hơn. Ảnh minh họa: L.C.

Nhận thức truyền thống của mọi người về tuổi tác của vợ chồng thường là chồng lớn tuổi hơn vợ. Tình chị em là trào lưu mới phổ biến trong những năm gần đây mà thôi. Thực ra truyền thống “nữ nhỏ nam lớn” cũng rất phù hợp với lý thuyết y học, vì đúng là chu kỳ sinh mệnh của nữ giới ngắn hơn nam giới, bởi vậy nữ giới cũng sẽ lão hóa sớm hơn nam giới vài năm.

Điều này đã được ghi chép rất rõ ràng trong Hoàng Đế Nội Kinh như sau: Nữ giới bảy tuổi, thận khí dồi dào, thay răng mọc tóc; 14 tuổi, có kinh nguyệt, thông mạch Nhâm, mạch vững khỏe, có thể sinh con; 21 tuổi, thận khí ổn định, là thời điểm răng tóc khỏe mạnh nhất.

28 tuổi, gân cốt khỏe mạnh, tóc dài nhất, cơ thể khỏe khoắn nhất; 35 tuổi, mạch Dương Minh suy yếu, mặt mày bắt đầu tiều tụy võ vàng, sức khỏe dần dần suy sút; 42 tuổi, mạch Tam Dương suy yếu, mặt mày tiều tụy nhăn nheo, bắt đầu có tóc bạc.

Cũng ghi: Nam giới 8 tuổi, thận khí đầy đủ, thay răng mọc tóc; 16 tuổi, thận khí dồi dào, bắt đầu mộng tinh, tinh khí dôi dư, âm dương điều hòa, có thể sinh con; 24 tuổi, thận khí ổn định, gân cốt khỏe mạnh, là thời điểm răng tóc khỏe mạnh nhất; 32 tuổi, gân cốt dẻo dai, cơ bắp khỏe khoắn; 40 tuổi, thận khí suy nhược, tóc rụng răng khô; 48 tuổi, dương khí suy kiệt, mặt mày tiều tụy, tóc ngả hoa râm.

Từ đó có thể thấy, 7 là chu kỳ cơ sở của phụ nữ, trong khi 8 là chu kỳ cơ sở của đàn ông. Là bội số của 7 thì tuổi 35 là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời phụ nữ, vì tới lúc này mạch Dương Minh bắt đầu suy nhược.

Mạch Dương Minh bao gồm kinh mạch Dương Minh tay, kinh mạch Dương Minh chân, đồng thời kinh mạch này còn đi qua mặt, ngực và bụng, khi kinh mạch ở những vị trí này bị khí hư, suy nhược, thì đương nhiên sẽ tác động xấu tới mặt và bụng, khiến phụ nữ bắt đầu gặp phải các triệu chứng như mặt mày tiều tụy, da dẻ võ vàng, khô rụng tóc...

Ví dụ, vấn đề da dẻ sạm nám có mối quan hệ trực tiếp với tình trạng suy mạch Dương Minh, hay việc bụng tích mỡ cũng do mạch Dương Minh vận hành yếu ớt. Trong khi những đặc điểm này đều xuất hiện ở phụ nữ sau tuổi 35 và đàn ông sau tuổi 40, bởi vì chu kỳ cơ sở của phụ nữ ngắn hơn đàn ông một năm. Nên xét từ khía cạnh quy luật sinh lý thì phụ nữ sẽ bị lão hóa sớm hơn đàn ông.

Chúng ta cứ để ý mà xem, tuy nhiều người đàn ông bình thường chẳng bao giờ chăm chút da dẻ, thậm chí kem dưỡng ẩm cơ bản nhất cũng không thoa, nhưng có khi da họ còn đẹp hơn cả da phụ nữ, cũng không bị khô sạm gây ra nếp nhăn.

    Khi khach hang la trung tam cua moi cuoc tro chuyen hinh anh

    Khi khách hàng là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện

    7 giờ trước 21:31 29/10/2025

    0

    Thay vì gọi điện, ép giá hay spam tin nhắn, người bán hàng thông minh ngày nay chọn cách kể chuyện, chia sẻ giá trị và đồng hành cùng khách hàng. Khi bạn thật lòng muốn giúp họ, họ sẽ chọn bạn.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

