Tại sao phụ nữ thường già hơn nam giới cùng tuổi?

Theo Đông y, chu kỳ sinh học của nam giới dài hơn phụ nữ, vì thế cơ thể của đàn ông chậm lão hóa hơn. Chu kỳ sinh học ngắn khiến thận khí và ngũ tạng của phụ nữ suy yếu nhanh hơn.

Theo Đông y, cơ thể phụ nữ lão hóa nhanh hơn nam giới, nên họ thường trông già dặn hơn. Ảnh minh họa: L.C.

Nhận thức truyền thống của mọi người về tuổi tác của vợ chồng thường là chồng lớn tuổi hơn vợ. Tình chị em là trào lưu mới phổ biến trong những năm gần đây mà thôi. Thực ra truyền thống “nữ nhỏ nam lớn” cũng rất phù hợp với lý thuyết y học, vì đúng là chu kỳ sinh mệnh của nữ giới ngắn hơn nam giới, bởi vậy nữ giới cũng sẽ lão hóa sớm hơn nam giới vài năm.

Điều này đã được ghi chép rất rõ ràng trong Hoàng Đế Nội Kinh như sau: Nữ giới bảy tuổi, thận khí dồi dào, thay răng mọc tóc; 14 tuổi, có kinh nguyệt, thông mạch Nhâm, mạch vững khỏe, có thể sinh con; 21 tuổi, thận khí ổn định, là thời điểm răng tóc khỏe mạnh nhất.

28 tuổi, gân cốt khỏe mạnh, tóc dài nhất, cơ thể khỏe khoắn nhất; 35 tuổi, mạch Dương Minh suy yếu, mặt mày bắt đầu tiều tụy võ vàng, sức khỏe dần dần suy sút; 42 tuổi, mạch Tam Dương suy yếu, mặt mày tiều tụy nhăn nheo, bắt đầu có tóc bạc.

Cũng ghi: Nam giới 8 tuổi, thận khí đầy đủ, thay răng mọc tóc; 16 tuổi, thận khí dồi dào, bắt đầu mộng tinh, tinh khí dôi dư, âm dương điều hòa, có thể sinh con; 24 tuổi, thận khí ổn định, gân cốt khỏe mạnh, là thời điểm răng tóc khỏe mạnh nhất; 32 tuổi, gân cốt dẻo dai, cơ bắp khỏe khoắn; 40 tuổi, thận khí suy nhược, tóc rụng răng khô; 48 tuổi, dương khí suy kiệt, mặt mày tiều tụy, tóc ngả hoa râm.

Từ đó có thể thấy, 7 là chu kỳ cơ sở của phụ nữ, trong khi 8 là chu kỳ cơ sở của đàn ông. Là bội số của 7 thì tuổi 35 là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời phụ nữ, vì tới lúc này mạch Dương Minh bắt đầu suy nhược.

Mạch Dương Minh bao gồm kinh mạch Dương Minh tay, kinh mạch Dương Minh chân, đồng thời kinh mạch này còn đi qua mặt, ngực và bụng, khi kinh mạch ở những vị trí này bị khí hư, suy nhược, thì đương nhiên sẽ tác động xấu tới mặt và bụng, khiến phụ nữ bắt đầu gặp phải các triệu chứng như mặt mày tiều tụy, da dẻ võ vàng, khô rụng tóc...

Ví dụ, vấn đề da dẻ sạm nám có mối quan hệ trực tiếp với tình trạng suy mạch Dương Minh, hay việc bụng tích mỡ cũng do mạch Dương Minh vận hành yếu ớt. Trong khi những đặc điểm này đều xuất hiện ở phụ nữ sau tuổi 35 và đàn ông sau tuổi 40, bởi vì chu kỳ cơ sở của phụ nữ ngắn hơn đàn ông một năm. Nên xét từ khía cạnh quy luật sinh lý thì phụ nữ sẽ bị lão hóa sớm hơn đàn ông.

Chúng ta cứ để ý mà xem, tuy nhiều người đàn ông bình thường chẳng bao giờ chăm chút da dẻ, thậm chí kem dưỡng ẩm cơ bản nhất cũng không thoa, nhưng có khi da họ còn đẹp hơn cả da phụ nữ, cũng không bị khô sạm gây ra nếp nhăn.