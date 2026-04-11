Vì sao có chuyện ca sĩ Việt bị chê hát dở hơn AI?

Khi một số bài hát do AI tạo ra và AI thể hiện “viral” trên mạng, không khó để bắt gặp những bình luận như “nghe còn hay hơn ca sĩ A, ca sĩ B hát”.

Những bình luận này phản ánh rất nhiều thay đổi về tương lai và xu hướng âm nhạc. Dù vai trò của ca sĩ vẫn là không thể thay thế, nhưng rõ ràng trong bối cảnh nhiều ca sĩ bị chê hát dở, việc AI được khen hát hay đặt ra một nghịch lý mà không chỉ nhạc Việt đang đối mặt.

Nhạc AI ngày càng phổ biến ở nhạc Việt.

Nhạc AI có thể hoàn hảo về kỹ thuật

Trong một thử nghiệm do nền tảng streaming Deezer phối hợp với Ipsos thực hiện, người tham gia được yêu cầu nghe các đoạn nhạc và đoán đâu là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Kết quả, được công bố trong báo cáo năm 2025, gần như làm sụp đổ trực giác phổ biến về âm nhạc khi đa số người nghe không thể phân biệt một cách đáng tin cậy giữa giọng hát AI và giọng hát con người. Trong một số trường hợp, người tham gia thậm chí còn đánh giá cao hơn những bản thu do máy tạo ra.

Những phát hiện này không đứng riêng lẻ. Một loạt nghiên cứu học thuật gần đây, trong đó có công trình Echoes of Humanity trên arXiv, cho thấy khả năng phân biệt của người nghe giảm xuống mức gần như ngẫu nhiên khi AI đạt đến độ tinh vi đủ cao. Khi sự khác biệt không còn được nhận diện rõ ràng, tiêu chí đánh giá âm nhạc bắt đầu trượt khỏi những nền tảng cũ.

Điều mà AI mang lại không phải là một “giọng hát hay hơn” theo nghĩa truyền thống, mà là một dạng hoàn hảo khác, tức là một dạng hoàn hảo không có lịch sử sinh học. Không có hơi thở bị hụt ở cuối câu, không có rung động bất ổn khi cảm xúc dâng cao, không có những sai số nhỏ từng được coi là dấu hiệu của sự sống. Trong môi trường sản xuất âm nhạc hiện đại, nơi từng nốt nhạc đã được chỉnh sửa bằng autotune và từng nhịp đã được lượng hóa bằng phần mềm, AI đơn giản là bước tiếp theo khi loại bỏ hoàn toàn phần còn sót lại của sự không ổn định.

Trong hệ sinh thái nghe nhạc hiện nay, từ playlist Spotify đến video ngắn trên TikTok, rõ ràng sự ổn định này trở thành một lợi thế. Một giọng hát không có sai sót dễ dàng hòa nhập vào các bối cảnh nghe nhanh, nghe lướt, nghe lặp lại. Và đương nhiên không làm gián đoạn trải nghiệm, không buộc người nghe phải dừng lại.

Và, trong một thế giới nơi sự chú ý là tài nguyên khan hiếm, điều đó có thể đủ để được gọi là “hay hơn”.

Bên nào cảm xúc hơn?

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào độ chính xác kỹ thuật, AI khó có thể tạo ra sự thay đổi sâu sắc đến vậy trong cách công chúng cảm nhận âm nhạc. Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách người nghe phản ứng với những giọng hát này.

Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên arXiv chỉ ra một nghịch lý rằng người tham gia vẫn tin rằng âm nhạc do con người tạo ra “giàu cảm xúc hơn”, nhưng trong các bài test ẩn danh, họ lại có xu hướng yêu thích các bản nhạc do AI sản xuất ở một số tiêu chí nhất định. Sự tách biệt giữa niềm tin và sở thích này cho thấy cảm xúc trong âm nhạc không còn hoàn toàn gắn với nguồn gốc của nó.

Các nghiên cứu về nhận thức, bao gồm công trình của các nhà khoa học tại University of Twente, lý giải hiện tượng này bằng hiệu ứng nhân hóa. Khi một giọng hát đạt đến mức độ “giống người” đủ cao, bộ não tự động gán cho nó những thuộc tính con người như cảm xúc, ý chí, thậm chí là câu chuyện đời sống.

Người nghe không thực sự nghe thấy cảm xúc, người nghe suy diễn ra cảm xúc từ các tín hiệu âm thanh quen thuộc như độ rung, cách nhả chữ, hoặc cường độ biểu đạt, đó là những yếu tố mà AI có thể mô phỏng với độ chính xác ngày càng cao.

Đồng thời, các khảo sát về hành vi người nghe, như phân tích của nền tảng Soundverse, cho thấy một sự dịch chuyển ngôn ngữ đáng kể trong cách mô tả âm nhạc. Nhạc AI thường được gắn với những từ như “mượt”, “chính xác”, “hiện đại”, trong khi nhạc con người gắn với “chân thực”, “có hồn”, “gợi ký ức”. Hai hệ từ vựng này không đối lập hoàn toàn, nhưng phản ánh hai hệ giá trị khác nhau, một bên là tối ưu hóa trải nghiệm nghe, bên kia là chiều sâu trải nghiệm sống.

Trong bối cảnh các nền tảng số định hình cách âm nhạc được sản xuất và tiêu thụ, tiêu chuẩn “hay” dần bị kéo về phía khả năng thích ứng. Một bài hát không chỉ cần hay, mà còn cần phù hợp với thuật toán đề xuất, phù hợp với video ngắn, phù hợp với nhịp độ tiêu thụ nhanh. Một giọng hát quá nhiều cá tính, quá nhiều “lỗi người”, đôi khi trở thành trở ngại thay vì lợi thế.

"Màn thể hiện" của AI cho ca khúc 50 năm về sau có lượt xem nghe lớn trên mạng.

Người nghe đón nhận như thế nào?

Những gì đang diễn ra không đơn giản là việc công nghệ bắt kịp con người trong lĩnh vực nghệ thuật. Đó là một sự thay đổi trong chính cách xã hội định nghĩa giá trị của nghệ thuật.

Khi người nghe không còn phân biệt rõ ràng giữa thật và giả, khi họ có thể thích một giọng hát không phải người hát, thì tiêu chí “hay hơn” bắt đầu mất đi ý nghĩa ban đầu. Nó không còn chỉ liên quan đến cảm xúc, kỹ thuật hay cá tính, mà ngày càng gắn với tính tiện dụng, tính ổn định và khả năng hòa nhập vào hệ sinh thái số.

Điều này đặt ra một câu hỏi khó chịu nhưng cần thiết, đó là nếu một giọng hát không có cuộc đời vẫn có thể làm người nghe rung động, thì trải nghiệm đó đến từ đâu? Từ âm thanh, hay từ chính trí tưởng tượng mà người nghe mang vào âm nhạc?

Ở điểm giao nhau giữa công nghệ và cảm xúc, có lẽ điều đáng chú ý nhất không phải là việc AI hát hay đến đâu, mà là việc khán giả sẵn sàng nghe nó như thế nào.