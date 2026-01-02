Vì sao chúng ta dễ thấy chán nản, mất động lực trong năm mới?

Bước qua năm mới, thay vì hào hứng với những dự định mới, nhiều người lại cảm thấy mất động lực, từ chối thay đổi bản thân.

Nhiều người bước sang năm mới với tâm thế ít hào hứng, chán nản. Ảnh: Pexels.

Khởi đầu năm mới từ lâu được xem là thời điểm vàng cho những thay đổi cá nhân. Một nghiên cứu được công bố trên INFORMS vào năm 2014 từng chỉ ra rằng những mốc thời gian trên lịch như sinh nhật, thứ hai hay năm mới có thể đóng vai trò như điểm tái thiết lập trong tâm trí.

Những mốc thời gian này khiến con người dễ nhìn lại cuộc sống và đặt ra mục tiêu mới. Hiện tượng này được các nhà khoa học gọi là “hiệu ứng khởi đầu mới”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít người bước sang năm mới với tâm thế kém hào hứng hơn trước. Họ trở nên kiệt quệ, không còn muốn tham gia vào những hoạt động mới hay theo đuổi mục tiêu mới cho bản thân. Thậm chí, đứng trước những lời kêu gọi phải thay đổi, họ lại trở nên hoài nghi, thu mình hoặc tách biệt khỏi tập thể.

Một trong những vấn đề lớn nhất gây ra cảm giác chán nản trong năm mới chính là việc đặt mục tiêu. Thông thường, chúng ta thường tự đặt cho mình những mục tiêu rất lớn như điều chỉnh chế độ ăn uống, ngủ nhiều hơn hoặc phải thành thạo một ngôn ngữ mới.

Các nhà tâm lý học nhấn mạnh đây là một sai lầm bởi con người không được "lập trình" để thực hiện những thay đổi lớn và đột ngột như vậy. Do đó, khi vừa qua năm mới và đối mặt với những mục tiêu lớn lao, con người có xu hướng chán nản, dễ mất động lực và không còn muốn hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Một nguyên nhân khác khiến nhiều người cảm thấy chán nản khi năm mới vừa qua chính là họ chưa thực sự sẵn sàng cho sự thay đổi. Điều này đã được lý giải trong một nghiên cứu của GS.TS Vlad Glăveanu tại Đại học Dublin City (Ireland) vào năm 2025.

Cụ thể, ông đã thực hiện một nghiên cứu với sự tham gia của các giáo viên trong một chương trình phát triển chuyên môn. Khi biết trường học hiện tại sắp bị phá dỡ và phải chuyển sang cơ sở mới, nhiều giáo viên cho biết họ cảm thấy mệt mỏi trước viễn cảnh phải bắt đầu lại thêm một lần nữa. Những giáo viên này không hề thấy hào hứng, ngược lại cảm thấy cạn kiệt, giảm động lực.

Dù ví dụ này không gắn trực tiếp với những nỗi buồn trong năm mới, nó vẫn phần nào lý giải vì sao những khởi đầu mới ngày càng trở nên nặng nề. Nhìn chung, khi đối mặt với những điều mới và có thể tiềm ẩn rủi ro, con người sẽ có xu hướng không sẵn sàng ủng hộ và dễ phản ứng ngược.

Vì vậy, thay vì theo đuổi sự đổi mới, lột xác hoàn toàn, các chuyên gia cho rằng vào ngày đầu năm mới, chúng ta chỉ nên đặt ra những mục tiêu nhẹ nhàng, thay vì ép bản thân phải thay đổi và trở nên hoàn hảo ngay tức thì.