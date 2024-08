Vì sao chứng khoán bị bán tháo dữ dội?

Bất chấp những thông tin vĩ mô trong và ngoài nước tích cực, tâm lý nhà đầu tư vẫn bị ảnh hưởng nặng trước tình hình leo thang xung đột ở khu vực Trung Đông.

Chứng khoán Việt Nam giao dịch tiêu cực ngay đầu tháng 8. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoản Việt Nam đã trải qua phiên giao dịch tiêu cực hôm qua (1/8) với xu hướng giảm gần 25 điểm. Gần 700 cổ phiếu giảm trên quy mô cả 3 sàn khiến thị trường chung chìm trong sắc đỏ, qua đó xóa sạch thành quả tích lũy được trong 1 tuần trước đó.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.226,96, tương đương mức giảm 1,96%.

Vì sao bị bán tháo?

Nói với Tri Thức - Znews, ông Trần Lâm Bình, chuyên gia phân tích, giảng viên Học viện New World Education, đánh giá diễn biến thị trường phiên đầu tiên của tháng 8 hoàn toàn bất ngờ khi tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước khá tích cực.

Trước đó, trong ngày 31/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát thông điệp lạc quan về lạm phát. Theo Reuters, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9 nếu nền kinh tế Mỹ đi theo lộ trình dự kiến.

"Việc hạ lãi suất có thể được bàn đến trong phiên họp tháng 9", ông Powell khẳng định Fed đang "ngày càng tự tin rằng có thể hành động trong phiên họp sắp tới, miễn là số liệu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt".

Do đó, chuyên gia Trần Lâm Bình nhận định lý do thị trường giảm mạnh đến từ tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư trước những thông tin về nguy cơ xung đột vũ trang leo thang tại khu vực Trung Đông. Hiệu ứng "domino" cũng được kích hoạt khi tình trạng bán tháo do tâm lý tiêu cực đã hình thành làn sóng bán giải chấp toàn thị trường.

VN-Index giảm thủng mốc 1.230 điểm ngày 1/8. Ảnh: TradingView.

Vị này cho biết sau những phiên bán tháo và giải chấp như vậy, nhà đầu tư cần có thời gian để ổn định tâm lý, đồng thời nghe ngóng các tin tức về căng thẳng địa chính trị, đặc biệt từ khu vực Trung Đông. Vì vậy, thị trường cần có thêm thời gian để lấy lại thăng bằng và phục hồi.

“Khi thị trường giảm vì nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân tâm lý và dẫn đến bán giải chấp chéo thì nhiều cổ phiếu tốt vẫn sẽ bị bán. Đây là cơ hội để gom cổ phiếu với giá tốt”, ông Bình nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần phải chọn được cổ phiếu vẫn còn duy trì xu hướng tăng dài hạn, kết quả hoạt động kinh doanh tốt và định giá còn rẻ.

Vị chuyên gia đồng thời nhấn mạnh nhà đầu tư không nên dùng margin giai đoạn này. Đối với nhà đầu tư có tỷ lệ margin cao, cần chủ động hạ thấp tỷ lệ margin để tránh bị bán giải chấp trong trường hợp thị trường có những diễn biến bất ngờ như phiên 1/8.

Theo ông Bình, mốc hỗ trợ mạnh của VN-Index hiện là 1.200 điểm, tương đương mức giá trung bình 200 ngày.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Ở phía các công ty chứng khoán, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết các chỉ báo phản ánh động lực của VN-Index đang yếu dần. Việc lực cầu bất ngờ suy yếu khiến thị trường trượt điểm cũng là dấu hiệu thể hiện sự thờ ơ của dòng tiền bắt đáy so với những phiên trước.

Với quán tính này, VCBS dự báo thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh với hỗ trợ gần nhất ở khu vực 1.200-1.210 điểm.

Công ty này khuyến nghị các nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, cơ cấu lại danh mục, loại bỏ những mã vi phạm ngưỡng cắt lỗ và chỉ duy trì những mã giữ vững xu hướng và chưa vi phạm quy tắc giao dịch nào. Thị trường hiện tại đang tương đối yếu do thiếu lực cầu nên nhà đầu tư hạn chế giải ngân mua mới trước khi có những tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn về xu hướng chung.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) tin rằng thị trường sẽ có đợt hồi phục trong phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, thị trường dự kiến tiếp tục chịu sức ép khi hồi phục về gần đường MA150 và rủi ro suy giảm vẫn còn hiện hữu.

Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước trạng thái bất ổn của thị trường và giữ tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Đồng thời, vẫn cần cân nhắc những đợt hồi phục của thị trường để chốt lời hoặc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Tương tự, chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Vietcap dự báo chỉ số sẽ phục hồi với vùng kháng cự 1.230-1.235 điểm trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, nhịp phục hồi chỉ mang yếu tố kỹ thuật khi phần lớn các cổ phiếu thành phần đều có chuyển biến ngày càng xấu.

Do vậy, không thể loại trừ khả năng áp lực bán tiếp tục tăng mạnh quanh kháng cự, phá vỡ ngưỡng 1.220 điểm và kiểm định lại vùng 1.200 điểm.