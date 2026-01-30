Vì sao 'Chiến tranh tiền tệ' gây chấn động toàn cầu?

Trong lịch sử nhân loại, chiến tranh thường được hình dung bằng khói lửa, súng đạn và những trận đánh long trời lở đất. Thế nhưng, bộ sách “Chiến tranh tiền tệ” (Currency Wars) của Song Hong Bing lại mở ra một góc nhìn khác.

Những cuộc chiến nguy hiểm nhất không nhất thiết phải có bom rơi đạn nổ, mà có thể diễn ra âm thầm trong hệ thống tiền tệ, ngân hàng và tài chính toàn cầu. Chiến tranh tiền tệ là bộ sách gây tranh luận mạnh mẽ, được dịch ra nhiều ngôn ngữ và trở thành “hiện tượng” trên thế giới.

Bộ sách “Chiến tranh tiền tệ”, tác giả: Song Hong Bing, dịch giả: Đặng Hồng Quân.

Chiến tranh tiền tệ không phải là một cuốn sách kinh tế khô khan theo kiểu giáo trình. Ngược lại, nó được viết với giọng văn giàu kịch tính, mang màu sắc điều tra và kể chuyện, cuốn người đọc đi từ lịch sử hình thành các ngân hàng trung ương, vai trò của các gia tộc tài phiệt, cho đến những cuộc khủng hoảng tài chính làm rung chuyển thế giới. Song Hong Bing đặt ra một luận điểm trung tâm đầy khiêu khích: tiền tệ không chỉ là công cụ kinh tế, mà còn là vũ khí chiến lược để kiểm soát quyền lực toàn cầu.

Bộ sách do Bách Việt phát hành tại Việt Nam dẫn dắt người đọc ngược dòng thời gian, từ sự trỗi dậy của hệ thống ngân hàng hiện đại ở châu Âu, sự ra đời của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cho đến các cuộc khủng hoảng tài chính như Đại suy thoái 1929, khủng hoảng châu Á 1997 hay khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Qua đó, tác giả cố gắng phác họa bức tranh về cách các dòng tiền, lãi suất, nợ công và thị trường tài chính có thể làm suy yếu hoặc thao túng cả một quốc gia.

Điểm hấp dẫn của Chiến tranh tiền tệ nằm ở cách Song Hong Bing kết hợp lịch sử, kinh tế, chính trị và địa chiến lược. Những khái niệm tưởng chừng xa lạ như bản vị vàng, phát hành tiền, nợ công hay phái sinh tài chính được kể lại qua những câu chuyện cụ thể, sinh động, giúp độc giả phổ thông vẫn có thể theo dõi. Chính điều này khiến bộ sách không chỉ thu hút giới nghiên cứu, mà còn tiếp cận được đông đảo bạn đọc quan tâm đến thời sự và vận mệnh quốc gia.

Tuy nhiên, Chiến tranh tiền tệ cũng là một tác phẩm gây nhiều tranh cãi. Một số học giả cho rằng tác giả có xu hướng nhấn mạnh vai trò của các “thế lực tài chính ngầm” và đôi khi đơn giản hóa những vấn đề kinh tế phức tạp. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng bộ sách đã khơi gợi sự tò mò, đặt ra nhiều câu hỏi lớn và thúc đẩy người đọc suy nghĩ nghiêm túc hơn về bản chất của hệ thống tiền tệ hiện đại - thứ vốn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống mỗi cá nhân nhưng lại thường bị xem nhẹ.

Đối với độc giả Việt Nam, Chiến tranh tiền tệ đặc biệt thú vị trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi các cú sốc tài chính quốc tế có thể nhanh chóng lan sang các nền kinh tế đang phát triển. Bộ sách không chỉ giúp người đọc hiểu thêm về thế giới, mà còn gợi mở cách nhìn chiến lược về độc lập tài chính, chủ quyền tiền tệ và vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ nền kinh tế quốc gia.

Song Hong Bing là học giả tài chính sinh năm 1968 tại Trung Quốc. Ông tốt nghiệp chuyên ngành khoa học kỹ thuật và từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin trước khi chuyển hướng nghiên cứu tài chính - tiền tệ. Song Hong Bing không xuất thân từ giới học thuật kinh tế truyền thống, nhưng chính điều này giúp ông có góc nhìn độc lập và cách tiếp cận khác biệt.

Ông dành nhiều năm nghiên cứu lịch sử tài chính thế giới, các cuộc khủng hoảng kinh tế và vai trò của ngân hàng trung ương, từ đó hình thành nên những luận điểm táo bạo trong Chiến tranh tiền tệ. Tác phẩm của ông được hàng chục triệu bản trên thế giới, tạo ra ảnh hưởng lớn trong dư luận và khơi dậy sự quan tâm rộng rãi đối với các vấn đề tiền tệ và quyền lực tài chính toàn cầu.