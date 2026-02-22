Vì sao Chelsea bị phạt góc dù bóng trong tay Sanchez?

Chelsea chịu tình huống hy hữu khi Robert Sanchez bị thổi phạt theo quy định mới từ năm 2025.

Tình huống Chelsea bị phạt lỗi câu giờ.

Một quyết định hiếm thấy xuất hiện trong trận đấu giữa Chelsea và Burnley tại vòng 27 Premier League tối 21/2. Sau tình huống tấn công của Burnley ở phút thứ 6, thủ môn Robert Sanchez bên kiểm soát tình hình và ôm trọn quả bóng. Tuy nhiên, trọng tài Lewis Smith thổi còi và cho Burnley hưởng quả phạt góc bên cánh trái.

Được biết, lý do là thủ môn Sanchez giữ bóng quá 8 giây. Theo luật mới cập nhật của IFAB có hiệu lực từ năm 2025, thủ môn chỉ được phép kiểm soát bóng bằng tay tối đa 8 giây. Nếu vượt quá mốc này, đội đối phương sẽ được trao một quả phạt góc.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với luật cũ, vốn giới hạn 6 giây và hình phạt là đá phạt gián tiếp. Tình huống của Sanchez vì vậy hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành.

Dù vậy, đây vẫn là lỗi rất hiếm khi bị thổi. Từ khi luật mới được áp dụng, số trường hợp bị xử phạt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồi tháng 8/2025, Martin Dubravka của Newcastle là thủ môn đầu tiên bị áp dụng quy định này trong trận gặp Arsenal tại Premier League.

Sanchez là thủ môn hiếm hoi bị phạt vì lỗi giữ bóng quá 8 giây. Ảnh: Reuters.

Việc Burnley được hưởng phạt góc trong thế trận chặt chẽ là chi tiết đáng chú ý. Những khoảnh khắc như vậy có thể tạo ra khác biệt trong các trận đấu cân bằng. Chelsea vì thế cần duy trì sự tập trung cao độ, bởi những sai sót nhỏ giờ đây có thể bị trừng phạt ngay lập tức.

Luật mới nhằm tăng tốc độ trận đấu và hạn chế tình trạng câu giờ. Và trong bối cảnh Premier League ngày càng khắt khe với các tiểu tiết chiến thuật, các thủ môn sẽ phải thích nghi nhanh chóng.

Trận này, Joao Pedro giúp Chelsea vượt lên ở phút thứ 4 nhưng Burnley giật lại 1 điểm do công của Zian Flemming trong thời gian bù giờ.

