HLV Chelsea sống trong khách sạn đến cuối mùa

HLV Chelsea khẳng định toàn tâm cho công việc và chưa nghĩ đến chuyện tìm một chỗ ở tốt hơn từ đây đến hết mùa giải.

Liam Rosenior vẫn đang sống trong khách sạn và nhiều khả năng duy trì cuộc sống tạm bợ đó đến hết mùa giải. HLV trưởng Chelsea thừa nhận chưa có thời gian tìm nhà gần trung tâm huấn luyện ở Surrey, vì toàn bộ sự tập trung lúc này đều dành cho đội bóng.

Sau chuỗi 11 trận trong vòng 6 tuần, Rosenior quyết định cho các cầu thủ nghỉ bốn ngày sau chiến thắng trước Hull tại FA Cup hôm 14/2. Ông chủ động khuyến khích học trò ra nước ngoài nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

Cole Palmer và Joao Pedro là những người đã sang Dubai. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2026 Chelsea không phải thi đấu giữa tuần. Nhà cầm quân 40 tuổi tin rằng quãng nghỉ này sẽ giúp đội bóng sung sức hơn trước cuộc tiếp đón Burnley.

Trong khi các cầu thủ rời London, Rosenior vẫn ở lại. Ông không tranh thủ thời gian để tìm nhà mới.

“Công việc này không bao giờ kết thúc”, ông chia sẻ. “Tôi chỉ thực sự tắt máy được một ngày. Điều đó quan trọng với ban huấn luyện và tất cả nhân viên, những người đã làm việc rất vất vả. Việc họ có thời gian bên gia đình là cần thiết. Chúng tôi đều cần được làm mới vì phía trước lịch thi đấu sẽ lại dày đặc”.

Riêng bản thân mình, Rosenior thẳng thắn: “Tôi vẫn ở khách sạn và có lẽ sẽ ở đó đến hết mùa. Tôi không có thời gian. Tôi phải tập trung vào công việc. Chuyện chỗ ở không phải ưu tiên lúc này.”

Ông cũng cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội bóng, Chelsea có hai ngày chuẩn bị chiến thuật trọn vẹn cho một trận đấu. Rosenior hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ và tin rằng trong giai đoạn tới, đội bóng sẽ thể hiện rõ bản sắc hơn trên sân.

