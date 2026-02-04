Vì sao Carrick dùng Dalot hay hơn Amorim?

Hai thông số cao nhất mùa trong chiến thắng trước Fulham cho thấy Diogo Dalot đang hồi sinh rõ rệt dưới thời Michael Carrick, đồng thời phơi bày những hạn chế trong hệ thống mà Ruben Amorim từng áp dụng tại Manchester United.

Dalot chơi quá hay dưới bàn tay Carrick. Ảnh: Reuters.

Từ lúc Michael Carrick tiếp quản, đội bóng nhanh chóng ổn định với ba chiến thắng liên tiếp, trong đó Diogo Dalot nổi lên như một trường hợp tiêu biểu cho sự thay đổi tích cực.

Dưới thời Amorim, Dalot là một trong những cầu thủ bị khai thác nhiều nhất. Anh ra sân 54 trận trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2026, chỉ xếp sau Bruno Fernandes.

Dalot thường xuyên được sử dụng như một wing-back, thậm chí phải luân phiên giữa hai cánh. Sự đa năng giúp đội hình linh hoạt hơn, nhưng cũng khiến vai trò của anh trở nên nặng nề, thiếu điểm tựa chiến thuật rõ ràng.

Carrick chọn cách đơn giản hóa. MU trở lại hàng thủ bốn người, và Dalot được trả về đúng vị trí hậu vệ phải. Sự thay đổi này lập tức mang lại hiệu quả.

Trong trận thắng Fulham 3-2, Dalot đạt hai cột mốc cao nhất mùa giải. Anh hoàn thành 47 trong tổng số 49 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 96%. Đồng thời, Dalot thực hiện 11 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, nhiều nhất của anh từ đầu mùa.

Đáng chú ý, Dalot tham gia xây dựng lối chơi tấn công hiệu quả hơn khi đá hậu vệ biên thuần túy so với giai đoạn chơi wing-back. Điều này cho thấy hệ thống cũ không khai thác đúng điểm mạnh của anh, dù trên lý thuyết wing-back là vị trí có xu hướng dâng cao nhiều hơn.

Amorim loay hoay với nhiều phương án nhưng không hiệu quả. Ảnh: Reuters.

Sự ổn định quanh Dalot cũng góp phần quan trọng. Trong cả ba trận dưới thời Carrick, anh luôn đá cạnh cùng một cặp trung vệ và phía trên là cùng một cầu thủ chạy cánh phải.

Mối liên kết đó giúp cánh phải của MU vận hành mạch lạc hơn. Dù đội bóng vẫn để thủng lưới bốn bàn trong hai trận gần nhất, hàng thủ nhìn chung được tổ chức tốt trong phần lớn thời gian.

Dalot cũng đang đối mặt với cạnh tranh khi Noussair Mazraoui trở lại sau AFCON. Tuy nhiên, Carrick chưa vội thay đổi.

Ông khẳng định hài lòng với cách Dalot phòng ngự và cho rằng nhiều chỉ trích trước đó là thiếu công bằng. Trong một cấu trúc rõ ràng hơn, Dalot đang cho thấy anh không chỉ phù hợp, mà còn là mảnh ghép quan trọng trong giai đoạn tái thiết của MU.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.