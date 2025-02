Vì sao 'Captain America' đẩy lùi Hoàng Nam, Thu Trang?

Sức nặng của chiếc khiên mà Steve Rogers truyền lại khiến người kế nhiệm gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, Sam Wilson đã chứng minh mình xứng đáng được trao cơ hội.

Genre: Siêu anh hùng, Hành động

Director: Julius Onah

Cast: Harrison Ford, Anthony Mackie, Giancarlo Esposito, Shira Haas...

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Kể từ kần đầu xuất hiện trong The First Avenger, Steve Rogers/Captain America không chỉ khoác lên mình bộ giáp mang tính biểu tượng, mà còn gánh vác trên vai cả một lý tưởng, khi đại diện cho niềm tự hào của người Mỹ, người “đứng về phía công lý”. Chẳng phải sức mạnh siêu chiến binh hay chiếc khiên vibranium bất hoại, chính trái tim kiên định, tinh thần bất khuất và lòng trung nghĩa tuyệt đối đã biến anh thành một huyền thoại, một biểu tượng đích thực của các siêu anh hùng.

Qua ba phần phim riêng và cả hành trình dài trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Steve dưới màn hóa thân của Chris Evans là hiện thân của niềm tin, lòng dũng cảm và tinh thần thép giữa một thế giới đầy biến động. Cũng vì vậy, việc phải nói lời chia tay Steve Rogers là không hề dễ dàng với hàng triệu khán giả. Việc kế nhiệm di sản mà Captain America cũ để lại cũng đặt ra những thách thức không nhỏ với gương mặt kế nhiệm.

Gánh nặng trên vai người kế nhiệm

9 năm kể từ Civil War, cuối cùng thì Captain America cũng tái xuất với phần phim mới. Thế nhưng, người nắm giữ tấm khiên và danh hiệu quen thuộc nay không phải Steve Rogers, mà thay vào đó là Sam Wilson. Brave New World đánh dấu tác phẩm điện ảnh đầu tiên anh xuất hiện với tư cách mới.

Nối tiếp những sự kiện của Endgame và The Falcon and the Winter Soldier, Sam (Anthony Mackie) nay đã trở thành đội trưởng Mỹ. Thế nhưng, đây lại là một gánh nặng vượt mức tưởng tượng khi anh không hề sở hữu huyết thanh siêu chiến binh, mặt khác lại là người da màu.

Bối cảnh thế giới lúc này đầy rẫy biến động, khi các cường quốc bắt tay vào cuộc xâu xé nguồn tài nguyên vô giá Adamantium, trong cái xác khổng lồ của Celestials Tiamut nổi lên ngay giữa đại dương. Đắc cử Tổng thống, tướng Thaddeus Ross (Harrison Ford) quyết định hợp tác với Captain America, dù đôi bên trước đó xảy ra không ít mâu thuẫn, bất hòa.

Thế nhưng, địa vị của ông lại bị đe dọa trước tên ác nhân sở hữu siêu trí tuệ Samuel Sterns (Tim Blake Nelson). Ẩn náu tại một căn cứ quân sự biệt lập, hắn lặng lẽ thao túng nhiều tội ác, dẫn đến một âm mưu khủng bố, lật đổ trật tự hòa bình thế giới và hủy hoại danh tiếng tân Tổng thống.

Sau cú bắt tay tạm thời với Ross, Sam Wilson cùng người bạn tri kỷ vô tình bị cuốn vào một cuộc nổ súng hỗn loạn tại Nhà Trắng, giữa cuộc họp thượng đỉnh quan trọng nhằm tiến tới thỏa thuận phân chia Adamantium giữa các càng quốc. Để trả lại công lý cho người bạn, Sam trong vai trò Captain America mới buộc phải tìm ra kẻ đã dàn dựng âm mưu khủng bố này.

Song, hành trình điều tra lại dẫn đến những bí mật đen tối tưởng như bị chôn vùi từ lâu trong quá khứ.

Tạo hình của tân đội trưởng Mỹ.

Kịch bản Brave New World cài cắm nhiều tình tiết chính trị, từ góc khuất quanh việc đắc cử Tổng thống cho đến loạt bí mật, hay những toan tính, trở mặt đằng sau chiếc bàn đàm phán... Thế nhưng, phim vẫn giữ thái độ trung lập khi phản ánh hai mặt của vấn đề, soi chiếu cả những góc khuất lẫn khó khăn mà từng bên phải đối mặt trước những quyết định có thể thay đổi cục diện chính trị thế giới.

Ở khía cạnh khác, phải giải quyết rất nhiều sự kiện dang dở trong Multiverse Saga, chuyện phim không chỉ là hành trình Sam Wilson đi tìm lý tưởng và sự phù hợp của bản thân khi cầm trên tay chiếc khiên đội trưởng, mà còn là cầu nối mở đường tới Avengers: Doomsday - sự kiện bom tấn kết thúc trường ca đa vũ trụ.

Có thể thấy, Marvel gần như đã hoàn tất quá trình “chuyển giao thế hệ” khi lần lượt từng thành viên trong đội Avengers cũ đã có những gương mặt kế nhiệm. Chi tiết này còn thể hiện ở việc tân Tổng thống muốn đội trưởng Mỹ tái lập nhóm siêu anh hùng - điều mà ở cuối phim, Sam nhận ra đây là ý tưởng hiếm hoi mà Ross đã đúng.

Màu sắc của Brave New World phần nào gợi nhắc Winter Soldier hay Civil War. Với việc lồng ghép nhiều tình tiết giật gân, trinh thám, nhịp phim gấp gáp và cuốn hút hơn hẳn, thoát khỏi sự nhàm chán đến uể oải của dòng phim siêu anh hùng vốn mất nhiệt những năm gần đây. Dẫu vậy, việc phải giải quyết quá nhiều sự kiện cùng lúc, lại nặng thông tin cài cắm khiến tác phẩm ít nhiều gây ngợp với những người xem lần đầu tiếp cận thương hiệu.

Anthony Mackie chứng minh mình xứng đáng

Không thể phủ nhận Chris Evans đã có một màn trình diễn xuất sắc, gần như “đóng khung” nhân vật Captain America qua các phần phim MCU. Việc “nâng” chiếc khiên mà người tiền nhiệm để lại rõ ràng là bài toán khó giải với Anthony Mackie. Không ngạc nhiên khi anh bị hoài nghi, thậm chí bị đặt lên bàn cân với đội trưởng Mỹ trước đó.

Anthony Mackie chịu nhiều áp lực khi kế nhiệm Chris Evans.

Sam Wilson chịu nhiều thiệt thòi khi không được tiêm huyết thanh siêu chiến binh. Nhân vật không sở hữu năng lực đặc biệt, chỉ chiến đấu bằng nắm đấm thuần túy cùng bộ giáp và đôi cánh - thứ vũ khí hữu dụng mà Wakanda đã trao tặng.

Vì là người phàm, anh bộc lộ không ít điểm yếu, chưa kể cũng gặp giới hạn khi chiến đấu. Anh bị coi thường bởi đối thủ, như cách tay đánh thuê Voelker mỉa mai “Đội trưởng Mỹ mà tao muốn đánh bại to con hơn mày nhiều”, hay chính tân Tổng thống cũng không ngần ngại mà chỉ thẳng mặt “Anh không phải Steve Rogers”...

Thế nhưng, Sam dưới màn thể hiện của Anthony đã hoàn toàn chứng minh mình xứng đáng với chiếc khiên thủ lĩnh. Anh mang đến hình ảnh người bảo vệ công lý khác biệt với Chris Evans, đầy suy tư và có sự nhạy cảm. Nhân vật hiện lên có phần ấm áp, hài hước chứ không “khô cứng” như khi còn là Falcon. Anh cố gắng lắng nghe và trung hòa mọi rắc rối chứ không hành xử hay theo đuổi mục tiêu tới mức cực đoan.

Tài tử sinh năm 1978 cho thấy sự nhập tâm hoàn hảo cho nội tâm vai diễn. Về phần hành động, Captain America của Anthony không biến hóa hoa mỹ như dưới thời Chris Evans, nhưng vẫn có thể làm người xem hài lòng với những ngòn đòn rất “lực”.

Chẳng riêng Anthony Mackie, dàn cast của Brave New World đều ghi điểm diễn xuất, ngay cả những vai phụ của Shira Haas hay Giancarlo Esposito cũng có nhiều cảnh để lại ấn tượng... Song, điểm nhấn phải kể tới Ross/Red Hulk dưới màn hóa thân của nam diễn viên gạo cội Harrison Ford. Ngôi sao 82 tuổi khắc họa sắc nét một yếu nhân đầy toan tính trong việc chinh phục và bảo vệ quyền lực, song song đó là người cha yếu đuối, đầy tổn thương trong sự day dứt về mối quan hệ với con gái ruột.

Diễn xuất là điểm sáng nổi trội trong Brave New World.

Thế nhưng, điều đáng tiếc nhất ở đứa con tinh thần của Julius Onah là phản diện đầu voi, đuôi chuột - "chứng bệnh" dễ bắt gặp ở dòng phim siêu anh hùng. Samuel Sterns đầu phim kéo theo bức màn bí ẩn, ngột ngạt bao trùm vì độ nguy hiểm và ma mãnh, thì ở chặng cuối lại đuối sức đột ngột, với cái kết quá đơn giản, dễ đoán. Sự vụng về, lãng phí trong cách điều khiển một ác nhân đầy tiềm năng khiến Brave New World để lại hụt hẫng không đáng có.

Vì lẽ đó, phim tạo ra lỗ hổng logic khi toàn bộ oán hận, hay động lực của một ác nhân bị đày đọa suốt từng ấy năm bỗng trở nên ít giá trị, bị hóa giải một cách dễ dàng.

Phần hình ảnh phim được đầu tư mạnh tay, với những trường cảnh hành động mãn nhãn với đa dạng thể thức chiến đấu, từ tay đôi, đấu súng cho tới công nghệ cao, không chiến... Thế nhưng, ở một số cảnh, Brave New World vẫn để lộ “sạn” kỹ xảo, đặc biệt là ở trận chiến hồi kết khi Captain đối mặt với cơn thịnh nộ của Red Hulk.