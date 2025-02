Huệ Anh Hồng bị tai nạn, khâu 89 mũi trên mặt

Ngôi sao "Miêu Thúy Hoa" kể lại tai nạn trong lúc ghi hình đã khiến cô phải trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy, gương mặt hiện tại của diễn viên không còn tự nhiên như trước.

Nữ diễn viên gạo cội Huệ Anh Hồng gây sốc khi tiết lộ phải khâu 89 mũi trên mặt do tai nạn trong lúc đóng phim, tờ Sinchew đưa tin ngày 16/2. Cụ thể, xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế Actors, Please Take Your Places mùa 3, nữ diễn viên thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ, khiến gương mặt hiện tại không được tự nhiên.

Chia sẻ về nguyên nhân phẫu thuật, Huệ Anh Hồng cho biết đây là hệ quả sau những vụ tai nạn trên phim trường, khiến cô bị chấn thương khóe miệng, mắt và xương gò má... Đặc biệt, trong quá trình ghi hình bộ phim Miêu Thúy Hoa, do thiếu ngủ, cô đã phản ứng chậm và bị bạn diễn đá thẳng vào mặt. Ngôi sao sinh năm 1960 sau đó phải trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh hỉnh, khâu 89 mũi trên mặt.

“Có vấn đề gì với việc phẫu thuật thẩm mỹ không? Nếu thấy thật sự cần thiết thì cứ làm thôi. Quan trọng là ban phải dũng cảm nói ra, chẳng sao cả”, cô thừa nhận.

Huệ Anh Hồng thường xuyên gặp chấn thương khi ghi hình thuở mới vào nghề. Ảnh: Xinhua.

Những chia sẻ của Huệ Anh Hồng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ ngưỡng mộ sự lăn xả, tâm huyết với nghề của nữ diễn viên.

“Huệ Anh Hồng rất lăn xả với nghề. Nghe cô ấy chia sẻ mà thấy xót xa”, “Bảo sao trước đây tôi thấy phần miệng của cô ấy hơi cứng. Vậy mà trước đó vẫn nghĩ là do vấn đề tuổi tác”, “Các diễn viên hành động gạo cội rất tận tâm với công việc dù gặp chấn thương như cơm bữa. Thật đáng trân trọng”... là bình luận của khán giả.

Huệ Anh Hồng sinh năm 1960, là một trong những gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Hương cảng. Thuở mới vào nghề, cô gây chú ý với hình tượng "đả nữ" đầy máu lửa trên màn ảnh nhỏ, thường xuyên góp mặt trong các dự án phim hành động. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với những hình tượng đa dạng hơn, từ nhân vật hiền lành, đáng thương cho tới các vai phản diện cay nghiệt, nội tâm gai góc...

Ở tuổi lục tuần, Huệ Anh Hồng vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp mặn mà cùng phong cách thời trang ấn tượng. Minh tinh 64 tuổi vẫn chăm chỉ diễn xuất, góp mặt trong nhiều dự án từ điện ảnh tới truyền hình.