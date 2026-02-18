Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Vì sao các bác sĩ khuyên nên uống sữa ấm trước khi đi ngủ?

  • Thứ tư, 18/2/2026 15:13 (GMT+7)
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa ấm có tác dụng an thần nhẹ, giúp con người dễ đi vào giấc ngủ. Cần chú ý đừng đun sôi sữa đã tiệt trùng, chỉ cần đun ấm là được.

Uong sua am anh 1

Uống sữa ấm trước khi đi ngủ, giúp dễ ngủ hơn. Ảnh minh họa: L.C.

Sữa là một loại thức uống quen thuộc, nhưng không phải ai cũng biết uống nó đúng cách. Uống sữa sai cách có thể gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, ợ hơn... và nhiều phản ứng khác khiến đường ruột khó chịu.

Thời điểm uống sữa để thải độc hiệu quả

- Sáng sớm uống sữa lúc đói bụng:

Sữa bò chứa một lượng lớn lactose, cơ thể con người vào sáng sớm thiếu lượng men lactase cần thiết để hấp thu sữa bò nên đường lactose sẽ trực tiếp đi vào ruột già mà không thông qua tiêu hóa và nhanh chóng được đào thải ra ngoài. Vì vậy, uống sữa khi bụng đói vào buổi sáng có tác dụng nhuận tràng. Vì lẽ đó, những người đường ruột nhạy cảm, dễ bị tiêu chảy không nên uống sữa lúc đói.

- Uống sữa trước khi đi ngủ:

Theo nghiên cứu của các chuyên gia y tế, sữa bò có tác dụng an thần, giúp con người dễ ngủ và hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nên uống sữa bò nửa tiếng trước khi đi ngủ để có giấc ngủ ngon.

Những lưu ý khi thải độc bằng sữa bò

- Không nên đun sữa quá lâu, chỉ cần sôi nhẹ là được

Đun nóng trong thời gian dài sẽ làm hỏng protein trong sữa, khiến sữa mất đi các chất dinh dưỡng quan trọng như calcium. Trên thực tế, sữa bò thông thường đều đã được tiệt trùng và có thể uống trực tiếp mà không cần đun nóng khi vẫn còn hạn sử dụng. Yêu cầu về nhiệt độ tiệt trùng sữa không cao, 3 phút ở nhiệt độ 70°C và 6 phút ở mức nhiệt 60°C.

Nếu đun sôi sữa ở nhiệt độ 100°C, lactose trong sữa dễ bị cháy, gây ung thư. Ngoài ra, sữa bò đun sôi sẽ có hiện tượng calcium và acid phosphoric tạo thành chất kết tủa, từ đó làm giảm giá trị dinh dưỡng của sữa.

- Tốt nhất không nên cho đường vào sữa bò:

Đường sucrose dễ bị lên men dẫn đến cảm giác đầy bụng. Ngoài ra, các sản phẩm có tính acid bị phân giải từ đường sucrose trong ruột dễ bị trung hòa với calcium trong sữa, từ đó ảnh hưởng đến quá trình hấp thu calcium.

- Không uống sữa cùng các loại thuốc kháng sinh:

Uống sữa trong vòng 2 giờ trước và sau khi uống kháng sinh sẽ làm giảm khả năng hấp thu, ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

- Không để sữa bò tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời:

Khi để lâu dưới ánh mặt trời, sữa sẽ mất đi vitamin B1, vitamin B2 và vitamin C vì ba chất này dễ bị phân hủy dưới ánh nắng, lactose sẽ lên men làm mất chất dinh dưỡng trong sữa.

- Lần đầu uống sữa nên uống một lượng vừa phải:

Những người lần đầu tiên uống sữa nên bắt đầu với một lượng nhỏ, vì khi men lactase trong cơ thể không đủ, uống sữa quá nhiều hoặc quá nhanh sẽ gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, đầy bụng.

